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14 марта 2023, 19:31 Читати українською

Евросоюз увеличил на 2 миллиарда евро фонд, из которого финансирует оружие для Украины

Совет ЕС утвердил увеличение Европейского фонда мира на 2 млрд евро. Эти деньги пойдут на покупку оружия для Украины. Об этом говорится в сообщении Совета Е С.

Совет ЕС утвердил увеличение Европейского фонда мира на 2 млрд евро.
Фото: pixabay.com

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«Европейский фонд мира теперь стал неотъемлемой частью поддержки ЕС в продвижении мира и безопасности во всем мире. Сегодняшнее решение увеличивает финансовый потолок Европейского фонда мира до более 7,9 млрд евро», — говорится в заявлении.

Обеспечение финансовой устойчивости этого инструмента имеет решающее значение для поддержки не только Украины, но и партнеров в других частях Европы, Африки и Ближнего Востока, поскольку потребности продолжают возникать.

Отмечается, что это решение реализует политическое соглашение, достигнутое 12 декабря 2022 года, когда Совет решил увеличить общий финансовый потолок Европейского фонда мира на 2 млрд евро в 2023 году и учесть возможность дальнейшего увеличения на более позднем этапе (до 5,5 млрд евро до 2027 года).

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«Совет также решил установить финансовую контрольную сумму для общих расходов на военные учения ЕС по управлению кризисными ситуациями 2023 года в размере 5 миллионов евро и обеспечить большую гибкость в сборе и использовании финансовых взносов от государств-членов и в их использовании», — заявил глава Европейского парламента Жозеп Боррель.

Стоит отметить, что благодаря Европейскому фонду мира ЕС поддерживает ВСУ в рамках семи последовательных пакетов поддержки, а также многих других стран, таких как Мозамбик, Грузия, Молдова, Мали, Сомали, Нигер, Иордания, Босния и Герцеговина, Ливан и Мавритания.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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