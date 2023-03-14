Курс валют на вечер 14 марта: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 14 марта Закрытие 14 марта Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,08/39,47 39,18/39,57 10/10

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,10−38,60 грн. Евро покупают за 40,22 грн, а продают за 41,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,50−38,65, евро — 40,85−41,05 грн.

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