Народный банк Казахстана продал бизнес в России

Народный банк Казахстана (Halyk Bank) продал свою российскую дочернюю структуру «Москоммерцбанку» за 7,3 млрд тенге (1,1 млрд рублей). Как отмечается в отчетности Halyk Bank, убыток от сделки для банка оценивается в 18,8 млрд тенге, пишет российский «Коммерсант».

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Что известно

Halyk Bank, сообщая о завершении сделки, отказался называть покупателя по его соответствующему требованию. Необходимость продаж своей «дочки» казахстанский банк объяснил желанием сосредоточиться на «развитии самых перспективных направлений бизнеса».

В декабре 2022 года Halyk Bank также закрыл соглашение о продаже своей «дочки» в Таджикистане — банке «Халик банк Таджикистан». «Международный банк Таджикистана» приобрел его за 2,6 млрд тенге.

Российский Москоммерцбанк предоставляет услуги по кредитованию предприятий малого и среднего бизнеса, корпоративного сектора.

Halyk Bank был единственным акционером. Москоммерцбанк имеет отделение в нескольких городах России, включая Москву.