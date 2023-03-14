Нацкомуслуг дважды пересчитает тарифы на воду: какими будут новые цены

В рамках повышения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод стоимость услуг для каждого отдельного украинского города подорожает по-разному. Информацию о новых тарифах обнародовала пресс-служба Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг, пишет Фокус.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменятся тарифы

По данным Нацкомиссии, ориентировочно тарифы на воду будут следующими:

Причина роста тарифов

Оставить тарифы на прежнем уровне, как считают в комиссии, больше невозможно. Среди причин:

повышение затрат на электроэнергию;

рост стоимости ремонтов и необходимость в обновлении водосетей;

сокращение количества потребителей примерно на 10%.

Когда ожидать повышения цен

Комиссия планирует повысить тарифы в два этапа: сначала 1 апреля и 1 июля. Вопрос о повышении тарифов намерен внести в повестку дня заседания комиссии в форме открытого слушания в марте.

Проекты тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод внимательно проверили, поэтому перерасчет соответствует требованиям действующего законодательства.