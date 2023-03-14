В рамках повышения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод стоимость услуг для каждого отдельного украинского города подорожает по-разному. Информацию о новых тарифах обнародовала пресс-служба Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг, пишет Фокус.
Нацкомуслуг дважды пересчитает тарифы на воду: какими будут новые цены
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Как изменятся тарифы
По данным Нацкомиссии, ориентировочно тарифы на воду будут следующими:
Причина роста тарифов
Оставить тарифы на прежнем уровне, как считают в комиссии, больше невозможно. Среди причин:
- повышение затрат на электроэнергию;
- рост стоимости ремонтов и необходимость в обновлении водосетей;
- сокращение количества потребителей примерно на 10%.
Когда ожидать повышения цен
Комиссия планирует повысить тарифы в два этапа: сначала 1 апреля и 1 июля. Вопрос о повышении тарифов намерен внести в повестку дня заседания комиссии в форме открытого слушания в марте.
Проекты тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод внимательно проверили, поэтому перерасчет соответствует требованиям действующего законодательства.
Источник: Минфин
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Комментарии - 10
Особенно скорочення кількості споживачів приблизно 10%.)))))))))))))
А верить изданию Грановского — Кауфмана желания нет!
И напоминаю, как-то у нас в стране война, и ЗАПРЕЩЕНО во время военного положения и шесть месяцев после, пересматривать тарифы на ЖКХ, или что-то не так.