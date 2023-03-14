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14 марта 2023, 17:03 Читати українською

Нацкомуслуг дважды пересчитает тарифы на воду: какими будут новые цены

В рамках повышения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод стоимость услуг для каждого отдельного украинского города подорожает по-разному. Информацию о новых тарифах обнародовала пресс-служба Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг, пишет Фокус.

В рамках повышения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод стоимость услуг для каждого отдельного украинского города подорожает по-разному.
Фото: focus.ua

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Как изменятся тарифы

По данным Нацкомиссии, ориентировочно тарифы на воду будут следующими:

Причина роста тарифов

Оставить тарифы на прежнем уровне, как считают в комиссии, больше невозможно. Среди причин:

  • повышение затрат на электроэнергию;
  • рост стоимости ремонтов и необходимость в обновлении водосетей;
  • сокращение количества потребителей примерно на 10%.

Когда ожидать повышения цен

Комиссия планирует повысить тарифы в два этапа: сначала 1 апреля и 1 июля. Вопрос о повышении тарифов намерен внести в повестку дня заседания комиссии в форме открытого слушания в марте.

Проекты тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод внимательно проверили, поэтому перерасчет соответствует требованиям действующего законодательства.

Источник: Минфин
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Комментарии - 10

+
+139
kadaad1988
kadaad1988
14 марта 2023, 18:04
#
Чего еще можно было ожидать от некомпетентной воровской власти!!!
+
+110
kiraks
kiraks
14 марта 2023, 18:24
#
Чудова причина: зниження кількості споживачів. Це проблеми водоканалів, а не користувачів.
+
+67
lohsuper
lohsuper
14 марта 2023, 18:28
#
Волки позорные Когда уже нажретесь Все вам мало. Подавитесь деньгами и подохнете как скоты
+
+53
Артем Сабуров
Артем Сабуров
14 марта 2023, 18:55
#
Пока ахметовских чиновников не начнут стрелять, дила нэ будэ.
+
+21
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
14 марта 2023, 21:12
#
Сколько не была цена, платить когда ели на еду хватает людям…
+
0
RobinG
RobinG
14 марта 2023, 22:25
#
Останній хто буде виїзджати повинен буде за всіх сплачувати?
+
+15
SZlats
SZlats
14 марта 2023, 22:57
#
Ну что дно пробито …
Особенно скорочення кількості споживачів приблизно 10%.)))))))))))))
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
15 марта 2023, 9:05
#
А можно реальную ссылку на «НКРЭКП» !!! Как-то вот просмотрел весь сайт и не нашел подобных заявлений!!!
А верить изданию Грановского — Кауфмана желания нет!
И напоминаю, как-то у нас в стране война, и ЗАПРЕЩЕНО во время военного положения и шесть месяцев после, пересматривать тарифы на ЖКХ, или что-то не так.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
15 марта 2023, 10:47
#
Зеленым глубоко плевать на все, что запрещено.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
15 марта 2023, 10:49
#
НЕ ПИШИ БРЕД! вопрос открытый -есть ссылка на НКРЭКП или есть статья в порохоботной «газете» Грановского?
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