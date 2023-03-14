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14 марта 2023, 16:42 Читати українською

Финский производитель шин Nokian Tyres продает бизнес в РФ

Финский производитель шин Nokian Tyres договорился о продаже своего российского бизнеса компании «Татнефть». Подписанное 28 октября 2022 года соглашение разрешила правительственная комиссия России по контролю за иностранными инвестициями, сообщает пресс-служба Nokian.

Финский производитель шин Nokian Tyres договорился о продаже своего российского бизнеса компании «Татнефть».
Фото: auto.ria.com

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Отмечается, что российское правительство ограничило стоимость сделки на уровне 23,05 млрд. рублей. Исходя из базового обменного курса на 13 марта 2023 года, цена, утвержденная правительственной комиссией РФ, составит 286 млн. евро.

«Ожидалось, что начальная цена сделки, объявленная 28 октября 2022 года, составит примерно 400 млн евро, и на нее повлияют, среди прочего, чистые корректировки денежных средств и оборотного капитала, а также изменения обменного курса рубля/евро», — говорится в сообщении.

Nokian также сообщает о неопределенности сроков завершения соглашения, поскольку они зависят от успешного завершения проверок на соответствие недавним изменениям в санкциях против РФ.

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Напомним

В июне 2022 года компания Nokian Tyres заявила о решении покинуть российский рынок. В 2021 году около 80% производимых Nokian шин для легковых автомобилей выпустили в России. Штат работников в РФ составляет более 1600 человек.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 марта 2023, 17:00
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Один раз покупaл эту резину в 16 размере, зимнюю, 80 грамм на колесе и шумит как трактор. После зимы продал как б/у. Мишелин 10 — 15 грамм и практически без шума. Правда цена вопроса!
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