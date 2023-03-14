Кабмин утвердил антикоррупционную программу до 2025 года

Кабинет Министров утвердил Государственную антикоррупционную программу на 2023−2025 годы. Соответствующее постановление № 220 от 4 марта обнародовано на официальном правительственном портале, пишет Бизнес.Цензор.

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Документом министерствам, другим центральным и местным органам исполнительной власти, государственным предприятиям, учреждениям и организациям поручено обеспечить выполнение программы, а также представлять Национальному агентству по предотвращению коррупции ежегодно:

до 15 февраля и 15 июля информацию о состоянии выполнения мер, предусмотренных Программой;

до 15 февраля статистическую информацию, определенную частью второй статьи 183 закона Украины «О предотвращении коррупции».

Кроме того, органам власти поручено скорректировать сроки подготовки проектов законов, предусмотренных приложением к Программе, с учетом планов законопроектной работы Верховной Рады на 2024 и 2025 годы.

Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) поручено обеспечить утверждение в определенные Программой сроки:

порядка координации реализации Антикоррупционной стратегии на 2021−2025 годы и выполнения Программы;

порядка проведения мониторинга и оценки эффективности реализации антикоррупционной стратегии и выполнения Программы;

порядка предоставления министерствами, другими центральными и местными органами исполнительной власти, государственными предприятиями, учреждениями и организациями статистической информации о результатах работы;

положения об информационной системе мониторинга реализации государственной антикоррупционной политики

Кроме того, НАПК до 1 июля 2023 г. должен утвердить порядок обнародования информации о результатах мониторинга и оценки эффективности государственной антикоррупционной политики, а также ежегодно до 1 апреля информировать Кабмин о результатах выполнения предусмотренных Программой мероприятий.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Кабмин принял антикоррупционную Программу на 2023−2025 годы со второй попытки.