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14 марта 2023, 15:15 Читати українською

Volkswagen собирается инвестировать 180 миллиардов евро

Крупный автопроизводитель Volkswagen поделился инвестиционными планами на ближайшее пятилетие. Как стало известно LBLV, компания собирается вложить 180 млрд евро в расширение деятельности в Северной Америке, а также в производство аккумуляторных батарей.

В планах автопроизводителя поднять до 50% продажи электрокаров до конца десятилетия, поэтому больше двух третей инвестиционных средств пойдет на цифровизацию и разработку электромобилей. Годом ранее говорилось, что на эти сферы уйдет 56% от суммы, запланированной на инвестирование. 15 млрд евро из общих средств уйдут на покупку сырья и работу предприятий, где будут производиться аккумуляторы. Инвестиции направлены на выполнение плана из 10 пунктов, который представил Оливер Блюм, ставший главой компании в сентябре прошлого года.

Аналитики компании считают, что после 2025 года вложения в технологии двигателей внутреннего сгорания пойдут на спад.

Томас Шмолл, который является членом совета директоров, отметил, что в Европе работает три завода компании и пока не планируется расширение. При этом в Volkswagen рассказали, что к 2027 году собираются открыть первое предприятие в Канаде по созданию аккумуляторных батарей.

Акции компании в текущем месяце подорожали после позитивного годового прогноза, несмотря на проблемы с поставками, которые все еще сохраняются. Ожидается, что выручка увеличится на 10−15% благодаря повышению поставок на 14%.

Сегодня акции Volkswagen снизились на 2,91% до 126,62 евро.

Дмитрий Ермаков, финансовый аналитикLBLV

Источник: Минфин
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