Meta сворачивает поддержку NFT в Facebook и Instagram

Компания Meta, в которую входят Facebook и Instagram, объявила о прекращении поддержки NFT на своих платформах. О решении корпорации сообщил глава коммерческого и финансового сервисов Стефан Касриэл в Twitter .

По его словам, это позволит сосредоточиться на других способах поддержки художников, людей и бизнеса.

Meta перенаправит инвестиции из NFT на развитие собственного цифрового кошелька Meta Pay, а также функции, которые помогут зарабатывать создателям на платформах — функция чаевых под названием «gifts» и монетизация в Reels.

Уже в ближайшие недели Meta остановит чеканку и продажу NFT в Instagram, а также устранит возможность делиться NFT в Instagram и Facebook.

Напомним

Внедрение поддержки цифровых коллекций началось с пилотного проекта в Instagram в мае 2022 года. Функция была доступна сначала для жителей США, а затем расширилась и на другие страны.

В августе 2022 г. пользователи Facebook также получили возможность публиковать NFT.

Ранее «Минфин» писал о том, что Amazon готовится к запуску площадки для торговли NFT.