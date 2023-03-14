Сеть терминалов EasyPay отменила комиссию для держателей карт monobank. Об этом говорится в сообщении сети.

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Пополнение без комиссии

Пополнение карты monobank без комиссии в сети терминалов EasyPay уже доступно пользователям по всей Украине.

Ближайший терминал можно найти, используя карту покрытия на сайте, в приложении EasyPay или в приложении monobank.

Как пополнить карту

Для пополнения карты mono в терминале EasyPay выберите сервис monobank на главном экране терминала, введите номер карты или приложите карту к NFC-считывателю при его наличии и внесите наличные деньги. Средства будут засчитаны мгновенно.