Россия накопила $80 миллиардов в оффшорах за год санкций — Bloomberg

Россия смогла сохранить за границей около трети возможных доходов в размере $227 млрд, полученных в прошлом году от экспорта товаров. Около $80 млрд разбросаны в наличных, недвижимости и инвестициях в филиалы за рубежом. Об этом пишет Bloomberg .

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Что это за деньги?

Эти деньги являются теневыми резервами, побочным продуктом рекордного положительного сальдо счета текущих операций (примерно разница между экспортом и импортом), который помог поддержать финансы Кремля после нападения на Украину в феврале 2022 года.

«Из-за того, что Европа медлила с санкциями в отношении российского энергетического сектора, Кремль смог накопить один из самых больших профицитов по текущим операциям в своей истории», — сказала экономист британского Международного института стратегических исследований Мария Шагина.

По ее словам, это де-факто свело на нет последствия замораживания активов центрального банка в марте 2022 года, поскольку Россия могла возместить то, что она потеряла.

Любые новые доходы, накапливающиеся за границей, могут сделать их привлекательной мишенью для противников России, особенно если фонды контролируются государством.

Накопив в прошлом году международные активы, Россия прибавила около 5% валового внутреннего продукта. Это близко к среднему показателю за 2009−2013 годы, еще один период повышенных цен на нефть и ограниченных валютных интервенций со стороны центрального банка.

Судьба российских средств за границей находится в центре все большего внимания, поскольку сторонники Украины, такие как Канада и Германия, выдвигают идею использования миллиардов замороженных российских активов для компенсации стране и помощи в ее восстановлении.

В связи с более низкими ценами на сырьевые товары и недавно вступившими в силу новыми ограничениями на экспорт нефти профицит счета текущих операций резко сократился. Банк России прогнозирует его на уровне $66 млрд в этом году, до $48 млрд в 2024 году и $41 млрд в 2025 году.

Даже если иностранные правительства смогут определить владельцев новых российских фондов за границей и связать их с государством, общая сумма, скорее всего, будет меньше официальных оценок.