Россия накопила $80 миллиардов в оффшорах за год санкций — Bloomberg

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 марта 2023, 13:37 Читати українською

Россия накопила $80 миллиардов в оффшорах за год санкций — Bloomberg

Россия смогла сохранить за границей около трети возможных доходов в размере $227 млрд, полученных в прошлом году от экспорта товаров. Около $80 млрд разбросаны в наличных, недвижимости и инвестициях в филиалы за рубежом. Об этом пишет Bloomberg.

Россия смогла сохранить за границей около трети возможных доходов в размере $227 млрд, полученных в прошлом году от экспорта товаров.
Фото: depositphotos.com

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что это за деньги?

Эти деньги являются теневыми резервами, побочным продуктом рекордного положительного сальдо счета текущих операций (примерно разница между экспортом и импортом), который помог поддержать финансы Кремля после нападения на Украину в феврале 2022 года.

«Из-за того, что Европа медлила с санкциями в отношении российского энергетического сектора, Кремль смог накопить один из самых больших профицитов по текущим операциям в своей истории», — сказала экономист британского Международного института стратегических исследований Мария Шагина.

По ее словам, это де-факто свело на нет последствия замораживания активов центрального банка в марте 2022 года, поскольку Россия могла возместить то, что она потеряла.

Любые новые доходы, накапливающиеся за границей, могут сделать их привлекательной мишенью для противников России, особенно если фонды контролируются государством.

Накопив в прошлом году международные активы, Россия прибавила около 5% валового внутреннего продукта. Это близко к среднему показателю за 2009−2013 годы, еще один период повышенных цен на нефть и ограниченных валютных интервенций со стороны центрального банка.

Судьба российских средств за границей находится в центре все большего внимания, поскольку сторонники Украины, такие как Канада и Германия, выдвигают идею использования миллиардов замороженных российских активов для компенсации стране и помощи в ее восстановлении.

В связи с более низкими ценами на сырьевые товары и недавно вступившими в силу новыми ограничениями на экспорт нефти профицит счета текущих операций резко сократился. Банк России прогнозирует его на уровне $66 млрд в этом году, до $48 млрд в 2024 году и $41 млрд в 2025 году.

Даже если иностранные правительства смогут определить владельцев новых российских фондов за границей и связать их с государством, общая сумма, скорее всего, будет меньше официальных оценок.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+11
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
14 марта 2023, 14:30
#
Денег что у дурака мохорки…
+
0
Rubi0
Rubi0
14 марта 2023, 14:43
#
Гетьманцев ток с утра говорил что долларов нет
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
14 марта 2023, 17:12
#
Це їхній агент…
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
14 марта 2023, 17:22
#
Ага… Шагіна… ну-ну. Вірю…
Але дирка в бюджеті каже про інше… як і борги по зарплаті, як і податкові борги.
Ще б скабєєву процитували, та вже 27 лютого забронювала ложу на концерт гамзанова на Олімпійському в Києві, але шото пашло нє так.
+
0
Сергій Т
Сергій Т
14 марта 2023, 19:58
#
Нажаль, швидко зламати хребет не виходить. Що ж, будемо поступово, інакше поки не вдається.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами