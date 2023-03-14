Нацбанк ужесточил требования к платежным операциям

Национальный банк ужесточил требования к эквайерам при осуществлении ими платежных операций. Соответствующие нормы вступают в силу с 14 марта. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Что изменится

В Нацбанке введение изменений объясняют необходимостью усилить соблюдение участниками платежного рынка требований законодательства.

В частности, Национальный банк обязал эквайеров и других поставщиков платежных услуг (банки и небанковские финансовые учреждения), участвующих в осуществлении платежной операции, сопровождать ее детальной информацией, предусмотренной законодательством.

«Некоторые участники платежного рынка в момент инициирования платежной операции между счетами физических и юридических лиц не сопровождали такие платежи информацией о получателе средств. Это, в частности, приводило к невозможности определения, в чью пользу проводились такие платежи», — отмечают в НБУ.

Кроме того, Нацбанк определил, что эквайер или другой поставщик платежных услуг (банк или небанковское финансовое учреждение) при осуществлении платежной услуги, инициированной пользователем в пользу получателя через эквайера или другого поставщика платежных услуг, не является ни плательщиком, ни получателем по нему.

В НБУ объяснили, что подмена роли участника платежного рынка создавала условия для сокрытия целей расчетов.

«Например, пополнение игровых счетов у организаторов азартных игр маскировалось под денежные переводы. Платежный посредник обязан выполнить поручение плательщика — перевести средства указанному получателю, а не самостоятельно решать впоследствии, в чью пользу осуществить этот платеж», — отмечает Нацбанк.

Регулятор также обязал эквайеров по каждой выполненной платежной операции, включая операцию, осуществленную при участии другого поставщика платежных услуг, владеть информацией о плательщике и получателе (полный номер платежной карты/наименования и номер счета торговца).

Нацбанк отмечает, что эквайеры обычно привлекают посредников для предоставления платежных услуг в сети интернет, что способствует, в частности, распространению безналичных расчетов и снижению их стоимости. В то же время, существует риск потери эквайером контроля за тем, кому именно будут зачислены средства и соответствует ли деятельность получателя тому виду, который установлен кодом предоставленного виртуального терминала (так называемый МСС-код).

«Установленное Национальным банком требование будет предотвращать мискодинг, в частности повысит для банков прозрачность работы, а для пользователей платежных карт — понимание, в чью именно пользу осуществлен платеж», — говорится в сообщении.

Также регулятор детализировал требования к документам, предоставляемым для подтверждения осуществления операций с использованием платежных инструментов, в частности квитанции платежного терминала.

Что ожидает НБУ

Национальный банк ожидает, что соблюдение участниками платежного рынка этих требований будет способствовать предотвращению осуществления ими:

переводов или в пользу субъектов, которые, в частности, осуществляют нелицензированную деятельность, деятельность, направленную на уклонение от уплаты налогов и т. п. ;

; мискодинга (подмены кода категории деятельности торговца) при выполнении платежных операций;

подмены информации, сопровождающей платежную операцию в соответствии с требованиями законодательства.

«Как следствие это будет способствовать повышению прозрачности платежных операций и усилению уровня защиты прав их пользователей», — надеются в НБУ.

В то же время регулятор предоставил участникам платежного рынка, осуществляющим эмиссию и эквайринг платежных инструментов, месяцы для приведения деятельности в соответствие с обновленными нормами.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», Национальный банк проводит проверки и готовит мероприятия по девяти банкам, которые, возможно, применяли схемы по уклонению от уплаты налогов участниками игорного рынка.

По словам члена парламентской временной следственной комиссии (ВСК) по работе игорного бизнеса, руководителя комитета Верховной Рады по финансам Ольги Василевской-Смаглюк, через нелегальные схемы прошло более 54 млрд грн, которые затем выводятся на зарплаты в конвертах, «черное зерно» и финансирование терроризма.