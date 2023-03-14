В Киеве и области в некоторых районах применены стабилизационные отключения света — ДТЭК

В части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов Киева происходят отключения согласно стабилизационным графикам. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

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Также стабилизационные графики были применены в Бучанского, Обуховского и Фастовского районов Киевской области.

«По причине повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов. Поэтому по команде „Укрэнерго“ были применены стабилизационные отключения по графикам», — говорится в сообщении.

Графики отключений в Киеве и области.

Аварийные отключения

В Укрэнерго отметили, что для устранения риска перегрузки оборудования в Киеве и Киевской области возможны аварийные отключения.

«В других регионах ограничений в сетях Укрэнерго» которые приводили бы к необходимости ограничения потребителей, нет. Лимиты потребления в области не приходились", — сообщает компания.

Сложная ситуация

Сложной остается ситуация в приграничных районах Черниговской и Сумской областей, а также регионах по линии фронта, где враг постоянными артобстрелами повреждает распределительные сети.