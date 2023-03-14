«Охота на миллиардеров». Как и почему в Китае исчезают влиятельные бизнесмены

Исчезновение миллиардеров, конечно, привлекает немало внимания, но исчезают и менее заметные граждане, особенно после участия, например, в антиправительственных демонстрациях или кампаниях за права человека.

Есть мнение, что произошедшее с Бао Фанем это заметный, но далеко не единственный пример того, как президент страны Си Цзиньпин усиливает свой контроль над китайской экономикой.

Глава China Renaissance стал «сотрудничать с властью» накануне ежегодного Всекитайского собрания народных представителей, на котором на этой неделе объявили планы крупнейшего за последние годы пересмотра системы финансового регулирования Китая.

Власти решили создать новый единый орган надзора за финансовым сектором, который, по словам чиновников, закроет все лазейки в законодательстве, возникшие потому, что за разные аспекты триллионной финансовой индустрии Китая отвечают разные службы.

Го Гуанчан

Только в 2015 году из деловой и общественной жизни изъяли, как минимум, пятерых руководителей крупных компаний, в том числе и главу финансово-промышленного конгломерата Fosun International, Го Гуанчана. На Западе он преимущественно известен тем, что владеет футбольным клубом английской Премьер-лиги Wolverhampton Wanderers.

Го Гуанчан пропал без вести, а затем также неожиданно и появился, после чего пресс-служба его компании заявила, что он «помогал властям в расследовании».

Сяо Цзяньхуа Через два года китайско-канадского бизнесмена Сяо Цзяньхуа куда-то отвезли прямо из дорогой гонконгской гостиницы. Он был одним из самых богатых людей Китая, но в прошлом году попал в тюрьму, как сообщили, за коррупцию.