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14 марта 2023, 12:36 Читати українською

«Охота на миллиардеров». Как и почему в Китае исчезают влиятельные бизнесмены

В феврале в Китае исчез крупный бизнес-посредник в области высоких технологий — Бао Фань. Это событие снова привлекло внимание к феномену, относительно недавно появившемуся в Китае: исчезновению миллиардеров, пишет BBC.

В феврале в Китае исчез крупный бизнес-посредник в области высоких технологий — Бао Фань.
Фото: bbc.com

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Исчезновение Бао Фаня

Бао основал финансовую компанию China Renaissance Holdings, в список клиентов которой входят такие интернет-гиганты, как Tencent, Alibaba и Baidu, которая считается одной из главных компаний в технологическом секторе страны.

История с неожиданным исчезновением Бао развивалась традиционно: сначала он пропал без вести, а через несколько дней его компания заявила, что он «помогает расследованию, проводимому соответствующими органами Китайской Народной Республики».

Традицией стало и то, что мы до сих пор не знаем, какой именно правительственный орган проводит расследование, какова его цель и где именно находится Бао, «сотрудничающий» с ним.

Джек Ма

Это не первое таинственное исчезновение китайского бизнес-лидера. В последнее время эта неприятность произошла с несколькими, в частности, с председателем и основателем интернет-гиганта китайской экономики Alibaba Group Джек Ма.

Исчезновение миллиардеров, конечно, привлекает немало внимания, но исчезают и менее заметные граждане, особенно после участия, например, в антиправительственных демонстрациях или кампаниях за права человека.

Есть мнение, что произошедшее с Бао Фанем это заметный, но далеко не единственный пример того, как президент страны Си Цзиньпин усиливает свой контроль над китайской экономикой.

Глава China Renaissance стал «сотрудничать с властью» накануне ежегодного Всекитайского собрания народных представителей, на котором на этой неделе объявили планы крупнейшего за последние годы пересмотра системы финансового регулирования Китая.

Власти решили создать новый единый орган надзора за финансовым сектором, который, по словам чиновников, закроет все лазейки в законодательстве, возникшие потому, что за разные аспекты триллионной финансовой индустрии Китая отвечают разные службы.

Го Гуанчан

Только в 2015 году из деловой и общественной жизни изъяли, как минимум, пятерых руководителей крупных компаний, в том числе и главу финансово-промышленного конгломерата Fosun International, Го Гуанчана. На Западе он преимущественно известен тем, что владеет футбольным клубом английской Премьер-лиги Wolverhampton Wanderers.

Го Гуанчан пропал без вести, а затем также неожиданно и появился, после чего пресс-служба его компании заявила, что он «помогал властям в расследовании».

Сяо Цзяньхуа

Через два года китайско-канадского бизнесмена Сяо Цзяньхуа куда-то отвезли прямо из дорогой гонконгской гостиницы. Он был одним из самых богатых людей Китая, но в прошлом году попал в тюрьму, как сообщили, за коррупцию.

Жень Чжицян

В марте 2020 года миллиардер Жень Чжицян, возглавлявший крупнейшую государственную строительную компанию Hua Yuan Property Company, скрылся после того, как назвал Си Цзиньпина «голым клоуном», который не смог справиться с пандемией. В том же году после очень короткого судебного разбирательства, которое длилось всего один день, Жень Чжицяна признали виновным в коррупции и приговорили к 18 годам заключения. Власти заявили, что он свою вину признал и отрицать приговор не намерен.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Hardlyworker
Hardlyworker
14 марта 2023, 12:45
#
Вся «прелесть» тоталітаризму
+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
14 марта 2023, 14:33
#
Китай… Походу как Россия.
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