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14 марта 2023, 9:52 Читати українською

Белгород-Днестровский порт ушел с молотка за 220 миллионов

Компания «Укрдонинвест» бизнесмена Виталия Кропачева стала победителем повторного приватизационного аукциона по продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта. Об этом сообщается в системе Прозорро.Продажи.

Компания «Укрдонинвест» бизнесмена Виталия Кропачева стала победителем повторного приватизационного аукциона по продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта.
Фото: facebook.com/bdcseaport

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Что известно

«Укрдонинвест», основателем и конечным бенефициаром которой является Виталий Кропачев, предложила 220 млн 0,1 тыс. грн.

При этом «Укрдонинвест» участвовала в январе этого года в аукционе по продаже порта «Усть-Дунайск» и готова была заплатить за него чуть более 200 млн грн. Компания проиграла ООО «Эликсир Украина», первоначальное предложение которого было выше.

В торгах также принимали участие ООО «Порт Аккерман» (окончательное предложение — 97 млн грн) и ЧАО «Мостобуд ЮА» (конечное предложение — 220 млн грн).

Стартовая цена, определившаяся на повторный аукцион, — 93,78 млн грн. На первом несостоявшемся аукционе стартовая цена была вдвое выше — 187,6 млн грн.

Белгород-Днестровский порт

Белгород-Днестровский порт расположен на западном берегу Днестровского лимана. Он находится на 59 га основной территории порта (имеет выходы до девяти причалов) и более 5 га территории портопункта Бугаз (один причал) в поселке Затока.

В состав порта также входят девять судов, четыре тепловоза, 18 портальных кранов и 56 транспортных средств (часть предоставлена в аренду).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
godvinik
godvinik
14 марта 2023, 10:33
#
Ну хай тепер приватний власник сам і думає про безпеку свого майна від зазіхань оккупантів
+
0
seaman
seaman
14 марта 2023, 12:21
#
Коли народ Украіни зрозуміє, що віддавати народне добро, навіть за гроши, людям з Тореза, Горловки та тому подібних щасливих міст, шкідливо для краіни?
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