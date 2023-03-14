Белгород-Днестровский порт ушел с молотка за 220 миллионов

Компания «Укрдонинвест» бизнесмена Виталия Кропачева стала победителем повторного приватизационного аукциона по продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта. Об этом сообщается в системе Прозорро.Продажи.

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Что известно

«Укрдонинвест», основателем и конечным бенефициаром которой является Виталий Кропачев, предложила 220 млн 0,1 тыс. грн.

При этом «Укрдонинвест» участвовала в январе этого года в аукционе по продаже порта «Усть-Дунайск» и готова была заплатить за него чуть более 200 млн грн. Компания проиграла ООО «Эликсир Украина», первоначальное предложение которого было выше.

В торгах также принимали участие ООО «Порт Аккерман» (окончательное предложение — 97 млн грн) и ЧАО «Мостобуд ЮА» (конечное предложение — 220 млн грн).

Стартовая цена, определившаяся на повторный аукцион, — 93,78 млн грн. На первом несостоявшемся аукционе стартовая цена была вдвое выше — 187,6 млн грн.

Белгород-Днестровский порт

Белгород-Днестровский порт расположен на западном берегу Днестровского лимана. Он находится на 59 га основной территории порта (имеет выходы до девяти причалов) и более 5 га территории портопункта Бугаз (один причал) в поселке Затока.

В состав порта также входят девять судов, четыре тепловоза, 18 портальных кранов и 56 транспортных средств (часть предоставлена в аренду).