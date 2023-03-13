Auchan опроверг информацию о расширении сети в России

В Auchan Retail отрицают распространенную в СМИ информацию об открытии в России новых магазинов сети. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Auchan Retail , передает Укринформ.

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Заявление Auchan

«После публикации Reuters ложной информации, которую подхватили несколько европейских СМИ, Ашан категорически отрицает факт открытия новых магазинов в России», — говорится в заявлении.

В компании утверждают, что не открывают новые торговые площади в России не имеют и не имели планов по удвоению количества магазинов в этой стране.

«Эта „информация“ не появлялась нигде в сообщениях или не была отмечена в стратегических планах „Ашан Россия“ или Auchan Retail. Это фейк», — сообщили в компании. Там подчеркнули, что Auchan Retail прекратил все инвестиции в свою российскую «дочь» и соблюдает условия текущего эмбарго и санкций, действуя исключительно в рамках закона.

В то же время сеть «Ашан Россия» 9 марта объявила о ребрендинге существующих магазинов в Москве под торговой маркой «Мой Ашан».

Напомним

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло французскую корпорацию «Ашан» в перечень международных спонсоров войны. Основанием послужило то, что во время полномасштабного вторжения России в Украину компания отказалась от бойкота государства-террориста, а также не закрыла своего бизнеса в российской федерации.