К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевело на 1 копейку в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 13 марта: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 13 марта
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Закрытие 13 марта
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,21/39,60
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39,20/39,59
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1/1
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,15−38,60 грн. Евро покупают за 40,20 грн., а продают за 40,95 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,50−38,60, евро — 40,70−41,00 грн.
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Источник: Минфин
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