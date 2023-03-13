Курс валют на вечер 13 марта: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевело на 1 копейку в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 13 марта Закрытие 13 марта Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,21/39,60 39,20/39,59 1/1

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,15−38,60 грн. Евро покупают за 40,20 грн., а продают за 40,95 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,50−38,60, евро — 40,70−41,00 грн.

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