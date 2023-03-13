В Украине могут пересмотреть механизм выплат ВПЛ: что изменится

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 марта 2023, 17:50 Читати українською

В Украине могут пересмотреть механизм выплат ВПЛ: что изменится

В Украине могут переформатировать нынешний механизм проверок внутриперемещенных лиц (ВПЛ) по месту временного проживания. Об этом сообщил 12 марта 2023 года Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

В Украине могут переформатировать нынешний механизм проверок внутриперемещенных лиц (ВПЛ) по месту временного проживания.
Фото: epravda.com.ua

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что предлагают

Так, он обратился к премьер-министру Украины Дмитрию Шмыгалю и вице-премьер-министру Украины — по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирине Верещук с просьбой отменить норму, согласно которой переселенцы теряют выплаты, если во время проверки выяснилось, что их не было по адресу проживания.

«Отмечаю, что проверять, где находятся ВПЛ в условиях военного положения — неоправданно, а остро нуждающиеся в денежной помощи могут ее безосновательно избавиться. Однако, противоправность механизма проведения проверок места жительства ВПЛ уже была установлена ​​судом», — подчеркнул он. .

Лубинец также отметил, что переселенцев, как правило, не предупреждают о проверке. А проверяющие могут прийти в момент, когда человек на работе или вышел по делам, но вывод комиссии будет другим — ВПЛ отсутствует по месту жительства.

Если правительство примет во внимание его обращение и прекратит проверки ВПЛ, то это позволит сохранить выплаты переселенцам, в которых многие так остро нуждаются.

Какие выплаты получают ВПЛ

В 2023 году финпомощь украинцам выплачивается автоматически. Сумма выплат ВПЛ составляет:

  • 3 000 гривен — детям и гражданам с инвалидностью;
  • 2 000 гривен — всем остальным гражданам.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Сергій Т
Сергій Т
13 марта 2023, 19:27
#
Переселенці теж бувають різні. І дуже багато таких, що знаходять способи отримувати як державні українські виплати, так і так звані «виплати», або «пенсії» ще й на тимчасово окупованих територіях, наприклад Донецької і Луганської областей.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами