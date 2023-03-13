В Украине могут переформатировать нынешний механизм проверок внутриперемещенных лиц (ВПЛ) по месту временного проживания. Об этом сообщил 12 марта 2023 года Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
В Украине могут пересмотреть механизм выплат ВПЛ: что изменится
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Что предлагают
Так, он обратился к премьер-министру Украины Дмитрию Шмыгалю и вице-премьер-министру Украины — по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирине Верещук с просьбой отменить норму, согласно которой переселенцы теряют выплаты, если во время проверки выяснилось, что их не было по адресу проживания.
«Отмечаю, что проверять, где находятся ВПЛ в условиях военного положения — неоправданно, а остро нуждающиеся в денежной помощи могут ее безосновательно избавиться. Однако, противоправность механизма проведения проверок места жительства ВПЛ уже была установлена судом», — подчеркнул он. .
Лубинец также отметил, что переселенцев, как правило, не предупреждают о проверке. А проверяющие могут прийти в момент, когда человек на работе или вышел по делам, но вывод комиссии будет другим — ВПЛ отсутствует по месту жительства.
Если правительство примет во внимание его обращение и прекратит проверки ВПЛ, то это позволит сохранить выплаты переселенцам, в которых многие так остро нуждаются.
Какие выплаты получают ВПЛ
В 2023 году финпомощь украинцам выплачивается автоматически. Сумма выплат ВПЛ составляет:
- 3 000 гривен — детям и гражданам с инвалидностью;
- 2 000 гривен — всем остальным гражданам.
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