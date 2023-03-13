Аналитик RoboForex: в Украине снижается инфляция

В феврале вышли данные о потребительской инфляции от Государственной службы статистики Украины. В годовом измерении она замедлилась до 24,9%, относительно декабрьских значений данный показатель уменьшился на 1,1%. Фактические данные по-прежнему выше довоенных прогнозов НБУ. Это связано с увеличением предложения продуктов питания, освобождением части территорий Украины, распродажей скоропортящихся товаров из-за дефицита электроэнергии и более слабым потребительским спросом. Кроме того, инфляцию сдерживало текущее укрепление наличного курса гривны, в том числе благодаря ранее принятым НБУ мерам. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex .

Динамика роста потребительской инфляции в Украине представлена ниже на диаграмме.

Потребительская инфляция, г/г (%). Источник: НБУ

Из-за роста стоимости электричества дорожали продукты, производство которых энергоемко или требует термической обработки, а также товары, которые нужно хранить в холоде (в частности, мясные и молочные продукты, кондитерские изделия, безалкогольные напитки и консервы). Кроме того, в дальнейшем повысились цены на импортные продукты питания, включая рыбу и оливковое масло. Зато благодаря высокому урожаю подсолнечника и ранних зерновых медленнее всего росли в стоимости растительное масло, макароны и хлеб. Однако перебои с поставками овощей из Турции после землетрясения могут придать инфляции новый импульс.

Складывающаяся ситуация имеет все шансы оказаться хуже, чем в апреле 2015 года — рост тогда составлял более 60,0%. При этом Минэкономики настроено достаточно оптимистично, прогнозируя инфляцию на уровне в 24,0%. В нынешних обстоятельствах стабилизирующим фактором является поддержка со стороны ЕС, США, МВФ и Всемирного банка. Без этой помощи подъем цен на импортные товары оказался бы более интенсивным.

Потребительская инфляция по группам товаров в феврале, г/г (%). Источник: НБУ

Наибольший рост отмечается в транспорте (+33,6%), продуктах питания (+31,8%) и бытовой технике (+27,9%). Учитывая падение доходов госбюджета, потребительская инфляция может возобновить рост. Весьма вероятно, что Нацбанк понизит официальный курс гривны к иностранным валютам уже в июне 2023 года. Это окажет дополнительное давление на цены.

На наличном валютном рынке гривна к доллару США закрепилась под уровнем 38,70, а евро достиг отметки 40,20. Дальнейшее усиление гривны в среднесрочной перспективе маловероятно. Статистика свидетельствует о том, что регулятор тратит весьма значительные средства на поддержание курса украинской национальной валюты.