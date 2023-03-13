Производитель лекарства Pfizer согласился приобрести компанию Seagen за $43 миллиарда

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Согласно условиям, Pfizer будет платить $229 за акцию наличными, сообщил производитель лекарств в понедельник. Компании ожидают, что сделка будет закрыта в конце этого или начале следующего года.

По словам представителя Pfizer, общая сумма сделки на $43 миллиарда включает в себя долг.

Напомним

Pfizer активно занимается диверсификацией бизнеса на фоне спада спроса на лекарства против COVID-19. Соглашение может помочь компании компенсировать потери $17 млрд, которые она, по своим прогнозам, может потерять по истечении срока действия патентов до 2030 года.

Pfizer задалась целью увеличить доход на $25 млрд к концу десятилетия за счет шагов по развитию бизнеса, включая сделки. Продажи Seagen в 2022 году составили около $2 млрд, напоминает WSJ.

Как отмечает WSJ, сейчас у Pfizer достаточно средств для заключения дорогостоящих сделок. В прошлом году прибыль фармкомпании достигла рекордных $100 млрд.

За этот период гигант приобрел два новых актива — компанию Global Blood Therapeutics, специализирующуюся на терапии серповидно-клеточной анемии и биофармацевтическую фирму Biohaven Pharmaceutical Holdings.