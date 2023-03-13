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13 марта 2023, 15:37 Читати українською

Производитель лекарства Pfizer согласился приобрести компанию Seagen за $43 миллиарда

Pfizer Inc. согласилась заплатить $43 миллиарда за биотехнологическую Seagen Inc, занимающуюся разработкой целевого лекарства против рака.

Pfizer Inc. согласилась заплатить $43 миллиарда за биотехнологическую Seagen Inc, занимающуюся разработкой целевого лекарства против рака.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноСогласно условиям, Pfizer будет платить $229 за акцию наличными, сообщил производитель лекарств в понедельник.
Фото: focus.ua

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Согласно условиям, Pfizer будет платить $229 за акцию наличными, сообщил производитель лекарств в понедельник. Компании ожидают, что сделка будет закрыта в конце этого или начале следующего года.

По словам представителя Pfizer, общая сумма сделки на $43 миллиарда включает в себя долг.

Напомним

Pfizer активно занимается диверсификацией бизнеса на фоне спада спроса на лекарства против COVID-19. Соглашение может помочь компании компенсировать потери $17 млрд, которые она, по своим прогнозам, может потерять по истечении срока действия патентов до 2030 года.

Pfizer задалась целью увеличить доход на $25 млрд к концу десятилетия за счет шагов по развитию бизнеса, включая сделки. Продажи Seagen в 2022 году составили около $2 млрд, напоминает WSJ.

Как отмечает WSJ, сейчас у Pfizer достаточно средств для заключения дорогостоящих сделок. В прошлом году прибыль фармкомпании достигла рекордных $100 млрд.

За этот период гигант приобрел два новых актива — компанию Global Blood Therapeutics, специализирующуюся на терапии серповидно-клеточной анемии и биофармацевтическую фирму Biohaven Pharmaceutical Holdings.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Сергій Т
Сергій Т
13 марта 2023, 19:40
#
Дуже корисна угода. Всім відомо, що якщо Pfizer, то це вже серйозно і надійно.
+
0
energy1
energy1
13 марта 2023, 21:45
#
Pfizer Inc. заробила шалені гроші на вакцині проти коронавірусу, яка по суті й не була справжньою вакциною. Проте завдяки вдалій політиці щодо необхідності багаторазової вакцинації компанія значно просунулась на ринку й тепер має змогу скуповувати дійсно цінні активи.
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