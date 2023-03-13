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13 марта 2023, 14:50 Читати українською

Фонд гарантирования начал выплаты вкладчикам Форвард Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 13 марта приступил к возмещению средств вкладчикам АО «Банк Форвард» по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания, а также по договорам банковского счета (текущие счета). Об этом говорится в сообщении Фонда.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 13 марта приступил к возмещению средств вкладчикам АО «Банк Форвард» по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания, а также по договорам банковского счета (текущие счета).

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Как сообщает пресс-служба Фонда, вкладчикам возместят средства в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 7 февраля.

Вклады в иностранной валюте будут возмещаться в гривне по курсу НБУ, установленному на конец дня 7 февраля.

Получить возмещение вкладчики могут непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда или дистанционно без физического посещения отделения банка.

Читайте: НБУ признал неплатежеспособным Форвард Банк

Напомним

8 февраля Национальный банк признал неплатежеспособным Форвард Банк, принадлежащий россиянину Рустаму Тарико.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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0
kosmos
kosmos
13 марта 2023, 16:52
#
Сегодня в Укргазбанке в Харькове на Полтавском шляхе, получила без очередей и заставления открыть карту и стать клиентом банка.
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0
finlife7
finlife7
13 марта 2023, 17:48
#
Таскомбанк, Київ, вул. Льва Толстого 8, отримав виплату без черги. Рекомендую.
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
13 марта 2023, 18:28
#
Очень,очень плохо,что приложение форварда сразу отключили.
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0
1954 P
1954 P
13 марта 2023, 19:25
#
Так всегда. А чем плохо?
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
14 марта 2023, 11:00
#
Нет возможности посмотреть балансы для сверки с фондом гарантирования.
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