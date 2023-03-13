Фонд гарантирования начал выплаты вкладчикам Форвард Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 13 марта приступил к возмещению средств вкладчикам АО «Банк Форвард» по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания, а также по договорам банковского счета (текущие счета). Об этом говорится в сообщении Фонда.

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Как сообщает пресс-служба Фонда, вкладчикам возместят средства в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 7 февраля.

Вклады в иностранной валюте будут возмещаться в гривне по курсу НБУ, установленному на конец дня 7 февраля.

Получить возмещение вкладчики могут непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда или дистанционно без физического посещения отделения банка.

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Напомним

8 февраля Национальный банк признал неплатежеспособным Форвард Банк, принадлежащий россиянину Рустаму Тарико.