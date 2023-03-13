SIPRI: В 2022 году Украина стала третьим в мире импортером оружия

Украина заняла третье место среди импортеров оружия в мире в 2022 году, ее опережают только Катар и Индия. Об этом говорится в отчете , опубликованном исследовательским институтом SIPRI в Стокгольме 13 марта.

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Как отмечается, с 1991 года по конец 2021 года Украина импортировала мало основных вооружений.

На третье место по объемам импорта вооружений Украина в 2022-м вышла благодаря вооруженной помощи из США и европейских стран, уступив лишь Катару и Индии. «Война (РФ против Украины) будет иметь значительные последствия для будущих отношений между поставщиками и получателями оружия по всему миру», — прогнозируют аналитики в отчете.

Пятерка основных поставщиков оружия Украины

Из 29 государств, которые в прошлом году поставляли оружие Украине, основными были США — 35% от общего импорта оружия в Украину поступило именно от американских партнеров. Польша стала второй (17%), на третьем месте Германия (11%), затем Великобритания (10%) и замыкает основную пятерку Чехия (4,4%).

В 2022 году объем экспорта вооружений из США в Украину резко возрос, отмечается в отчете SIPRI. Правда, в Украину поставлялось относительно не такое современное или подержанное военное оборудование из составов США.

Уровень экспорта вооружений из США в Украину в прошлом году хотя и вырос, но все равно был ниже по сравнению с уровнем экспорта в Кувейт, Саудовскую Аравию, Катар и Японию. Эти страны получили от США новое и современное оружие, такое как боевые самолеты и системы ПВО.

Какие вооружения получила Украина

Основная номенклатура вооружений для Украины в 2022 году поставлялась из уже имеющихся запасов. Среди прочего, это 228 артиллерийских установок и около 5000 управляемых артиллерийских снарядов из США, 280 танков из Польши и более 7000 противотанковых ракет из Великобритании и т. д.

Также были поставлены некоторые новые образцы вооружений, такие как современные системы ПВО из Германии, Польши, Великобритании и США.