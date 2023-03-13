Американские рынки снижаются, а в Китае растет деловая уверенность: что нужно знать утром

Фондовые индексы США снизились по итогам недели

S&P 500 потерял 4,5%, высокотехнологичный Nasdaq — 4,7%, а индекс Dow Jones снизился примерно на 4,4%. Все — из-за опасений инвесторов по поводу состояния финансовой системы США, а также горячих экономических данных по рынку труда. Распродажи усилились после того, как американские регулирующие органы закрыли обанкротившийся Silicon Valley Bank (прежде он входил в топ-20 крупнейших банков Америки). Это стало крупнейшим банкротством банка в США со времен финансового кризиса 2008 года.

В Goldman Sachs больше не ждут повышения ставок в марте

Аналитики предположили, что на заседании 22 марта ФРС, вероятно, не будет повышать процентные ставки из-за последних негативных событий в банковском секторе США. Ранее в Goldman Sachs прогнозировали повышение ставок в марте на 0,25%. Тем не менее относительно мая, июня и июля ожидания сохранились — в эти месяцы ФРС, по мнению экспертов, будет повышать ставки в США на 0,25%.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снизились по итогам недели

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял около 3,8%, южнокорейский Kospi упал на 1,5%, сингапурский STI сократился на 1,7%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite снизились на 6% и 2,9% соответственно, а японский Nikkei прибавил 0,8% В понедельник рынки Азии торгуются разнонаправленно. Все — из-за потрясений в банковском секторе США.

Saudi Aramco сообщила о рекордной прибыли в 2022 году

Чистая прибыль нефтяного гиганта, согласно отчету, выросла на 46,5% (год к году) и достигла $161,1 млрд, что стало самой большой годовой прибылью, когда-либо полученной нефтегазовыми компаниями. Эти результаты почти втрое превышают размер чистой прибыли крупнейшей американской нефтяной компании ExxonMobil за 2022 год. «Вероятно, это самая высокая чистая прибыль, когда-либо зарегистрированная в корпоративном мире», — заявил гендиректор Saudi Aramco Амин Насер. Таких результатов компании удалось достичь благодаря росту цен на нефть и газ, а также более высоким объемам продаж и повышению маржи нефтепродуктов.

Готовность китайских фирм нанимать новых сотрудников достигла восьмилетнего максимума

По результатам опроса S&P Global, в течение следующих 12 месяцев китайские компании планируют увеличить численность персонала в среднем на 11%. Все — из-за восстановления экономики после снятия антикоронавирусных ограничений. Также на десятилетнем максимуме находится деловая уверенность в Китае (это индикатор, основанный на опросах представителей компаний о развитии производства, заказах, запасах готовой продукции и так далее). Доля фирм, планирующих увеличить собственные инвестиции, выросла до самого высокого уровня с октября 2021 года. Однако в корпоративной среде все еще сохраняются некоторые опасения. Среди них — растущие затраты, геополитическая неопределенность и падение иностранного спроса.