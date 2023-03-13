Американские рынки снижаются, а в Китае растет деловая уверенность: что нужно знать утром

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 марта 2023, 9:04 Читати українською

Американские рынки снижаются, а в Китае растет деловая уверенность: что нужно знать утром

Кратко о главном на международных рынках.

Кратко о главном на международных рынках.
Фото: depositphotos.com

Фондовые индексы США снизились по итогам недели

S&P 500 потерял 4,5%, высокотехнологичный Nasdaq — 4,7%, а индекс Dow Jones снизился примерно на 4,4%. Все — из-за опасений инвесторов по поводу состояния финансовой системы США, а также горячих экономических данных по рынку труда. Распродажи усилились после того, как американские регулирующие органы закрыли обанкротившийся Silicon Valley Bank (прежде он входил в топ-20 крупнейших банков Америки). Это стало крупнейшим банкротством банка в США со времен финансового кризиса 2008 года.

В Goldman Sachs больше не ждут повышения ставок в марте

Аналитики предположили, что на заседании 22 марта ФРС, вероятно, не будет повышать процентные ставки из-за последних негативных событий в банковском секторе США. Ранее в Goldman Sachs прогнозировали повышение ставок в марте на 0,25%. Тем не менее относительно мая, июня и июля ожидания сохранились — в эти месяцы ФРС, по мнению экспертов, будет повышать ставки в США на 0,25%.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снизились по итогам недели

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял около 3,8%, южнокорейский Kospi упал на 1,5%, сингапурский STI сократился на 1,7%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite снизились на 6% и 2,9% соответственно, а японский Nikkei прибавил 0,8% В понедельник рынки Азии торгуются разнонаправленно. Все — из-за потрясений в банковском секторе США.

Saudi Aramco сообщила о рекордной прибыли в 2022 году

Чистая прибыль нефтяного гиганта, согласно отчету, выросла на 46,5% (год к году) и достигла $161,1 млрд, что стало самой большой годовой прибылью, когда-либо полученной нефтегазовыми компаниями. Эти результаты почти втрое превышают размер чистой прибыли крупнейшей американской нефтяной компании ExxonMobil за 2022 год. «Вероятно, это самая высокая чистая прибыль, когда-либо зарегистрированная в корпоративном мире», — заявил гендиректор Saudi Aramco Амин Насер. Таких результатов компании удалось достичь благодаря росту цен на нефть и газ, а также более высоким объемам продаж и повышению маржи нефтепродуктов.

Готовность китайских фирм нанимать новых сотрудников достигла восьмилетнего максимума

По результатам опроса S&P Global, в течение следующих 12 месяцев китайские компании планируют увеличить численность персонала в среднем на 11%. Все — из-за восстановления экономики после снятия антикоронавирусных ограничений. Также на десятилетнем максимуме находится деловая уверенность в Китае (это индикатор, основанный на опросах представителей компаний о развитии производства, заказах, запасах готовой продукции и так далее). Доля фирм, планирующих увеличить собственные инвестиции, выросла до самого высокого уровня с октября 2021 года. Однако в корпоративной среде все еще сохраняются некоторые опасения. Среди них — растущие затраты, геополитическая неопределенность и падение иностранного спроса.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами