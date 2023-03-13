‚В минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 710 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 159,8 тысячи военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 12 марта: ВСУ за сутки уничтожили 710 российских оккупантов
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Потери врага
- личного состава — около 159800 (+710) человек ликвидировано,
- танков — 3474 (+8) ед.,
- боевых бронированных машин — 6774 (+5) ед.,
- артиллерийских систем — 2503 (+16) ед.,
- РСЗО — 493 (+0) ед.,
- средства ПВО — 259 (+0) ед.,
- самолетов — 304 (+0) ед.,
- вертолетов — 289 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2109 (+1),
- крылатые ракеты 907 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5354 (+6) ед.,
- специальная техника — 251 (+9).
Источник: Минфин
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