Saudi Aramco отчиталась о рекордной прибыли в 2022 году

Чистая прибыль саудовской нефтяной компании Saudi Aramco по итогам 2022 года составила $161,1 млрд, следует из ее финансовой отчетности . Прибыль увеличилась на 46,5% в сравнении с результатом 2021 года.

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Отчет компании

Компания назвала полученные результаты рекордными. Прибыль Saudi Aramco в 2022 году оказалась наибольшей с 2019 года, когда Saudi Aramco провела IPO, отметил Bloomberg.

Компания добилась таких результатов за счет рекордных объемов производства и увеличения стоимости нефти из-за войны России в Украине, написало агентство. Сама компания отметила также увеличение объемов продажи нефти и повышение дохода с реализации продуктов нефтепереработки.

По итогам четвертого квартала 2022 года Saudi Aramco выплатит инвесторам $19,5 млрд в виде дивидендов. Это на 4% больше, чем было по итогам третьего квартала 2022 года.

Совет директоров рекомендовал также выплатить бонусы акционерам, имеющим на них право. Решение Saudi Aramco об увеличении дивидендов — неожиданное, учитывая небольшое снижение доходов компании в четвертом квартале, отметил Bloomberg. Дивиденды Saudi Aramco — критически важный источник доходов для правительства Саудовской Аравии, написало агентство.

Справка

Saudi Aramco — самая дорогая по рыночной капитализации нефтяная компания мира и одна из самых дорогих компаний мира в целом.