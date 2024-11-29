Диджитализация недвижимости, или Как инвестировать в виллу на Бали от $50

Из-за войны и растущей инфляции все больше украинцев интересуются инвестированием в зарубежную недвижимость. В такую, которая позволит сохранить заработанное состояние и будет приносить стабильную и пассивную прибыль. Идеальный вариант — курортные объекты на популярных туристических локациях, вроде Бали, Испании или Черногории. Но для большинства такая инвестиция неподъемная из-за порога входа в несколько десятков, а иногда и сотни тысяч долларов. Впрочем, становятся популярными сервисы, которые решают эту проблему. Благодаря долевому инвестированию и технологиям цифровизации недвижимости они делают такие инвестиции доступными для каждого желающего с суммой всего от $50. Один из таких примеров — платформа Binaryx. Что это и как работает? Разбор «Минфина».

Как работает долевое инвестирование?

На западе инвестирование в недвижимость с небольшим чеком происходит через REIT (real estate investment trust). Это профессиональные инвестфонды, которые управляют недвижимостью и выплачивают дивиденды своим вкладчикам. Такой вид инвестирования больше похож на покупку акций на фондовом рынке.

Есть и другая модель — «Краудинвестинг». Это когда сотни людей могут покупать или инвестировать в недвижимость, получая прибыль пропорционально своей купленной доле. Все это происходит онлайн, нужно только пройти простую регистрацию и верификацию, а дальше все сродни покупке в интернет-магазине.

Управлением таких объектов недвижимости занимаются профессиональные управляющие компании. Вкладчику нужно выбрать объект и получать пассивный доход от аренды или увеличения стоимости объекта.

Сегодня речь пойдет о более прогрессивной модели долевого инвестирования — в токенизированную недвижимость.

Что такое токенизация недвижимости?

Токенизация недвижимости — это переход прав собственности на недвижимость в цифровой формат благодаря технологиям блокчейна.

Работает это так. Собственность на определенный объект недвижимости «оцифровывается» и регистрируется в виде смарт-контракта на блокчейне. Каждый объект недвижимости делится на равные части — токены. Токен — это цифровой актив, который регистрируется в публичном реестре или открытой базе данных на технологии блокчейн (неизменные блоки информации в сети, которые невозможно откорректировать или удалить). Эти частицы (токены) хранятся на аккаунте собственника и юридически подтверждают его владение недвижимостью.

Все это работает через специальный запрограммированный контракт — смарт-контракт — неизменную программу, которая автоматически реализует соглашения между сторонами без посредников. Это позволяет не подписывать право собственности на недвижимость у нотариуса. Сам смарт-контракт юридически привязывает владельца токенов к ней.

Под каждый объект недвижимости создается DAO LLC — новейший американский вариант ООО (общества с ограниченной ответственностью) с обязательным наличием смарт-контракта и токенами, как цифрового подтверждения владения компанией. Проще говоря, американская ООО становится владельцем недвижимости, и каждый, кто хочет стать совладельцем этой недвижимости, через токены покупает часть этой ООО.

Таким образом, каждый дом делится на частицы — токены. Владелец таких токенов недвижимости становится совладельцем недвижимости в реальном мире.

Благодаря цифровизации владения ООО компанией (а в данном случае недвижимостью на ее балансе) инвесторы могут легко покупать и продавать свою долю прав на дом, виллу, получая быстрый, прозрачный и лишенный излишней бюрократии процесс. Эта технология открывает новые перспективы для глобального рынка недвижимости и других ценных активов, делая его более доступным для инвесторов со всего мира.

Это что-то новое или уже где-нибудь применяется?

Такая практика работает во многих странах, где развито законодательство о цифровых активах. В первую очередь в США.

Вот несколько известных примеров. Компания RealT (realt.co), которая более 5 лет работает в США и Панаме, токенизировала недвижимость более чем на $100 миллионов. Или основанная в 2016 году компания Propy.com, которая цифровизирует недвижимость через токены NFT и уже привлекла в нее более $18 миллионов инвестиций. Или Lofty.ai, которая прошла известный американский стартап-акселератор YC и с 2018 года токенизировала недвижимость более чем на $44 миллиона.

Также этот рынок активно развивается в Европе. Большинство европейских компаний, как и Binaryx Platform, работают 1−2 года.

Что такое Binaryx Platform?

Binaryx Platform— это разработанная украинцами платформа, позволяющая инвестировать в доли токенизированной недвижимости от $50 в популярных туристических локациях и получать пассивный доход. Благодаря этому можно стать совладельцем недвижимости с минимальным капиталом.

К примеру, есть объект на Бали стоимостью $195 000. При токенизации собственность на него распределяется на 3 900 токенов стоимостью в $50 каждый, после чего в него могут совместно инвестировать сотни людей и получать прибыль, в соответствии с размером своей доли в объекте.

Что за недвижимость и где находится?

Речь о доходной недвижимости (виллы, гостиницы) в популярных туристических локациях: Бали, Черногория, Турция, а также Испания и Таиланд (в ближайшем будущем). Эти курорты стабильно привлекают туристов, поэтому недвижимость обеспечивает стабильный доход от аренды и сохранения капитала.

К примеру, в прошлом 2023 году Индонезию посетили более 11 миллионов туристов, прогноз на этот год еще больше — 13 миллионов. А цена на землю здесь не падала в цене даже во время пандемии ковида.

А сколько можно заработать?

Что касается прибыльности — доступны два варианта инвестиций:

Арендная недвижимость. Этот формат позволяет покупать доли в уже работающих объектах и получать доход в размере 8−12% годовых в долларах. А главное — не нужно ждать начисления дивидендов. Недвижимость уже сдается на Booking.com и Airbn, поэтому можно получать доход с первого дня. Этот вариант подойдет для инвесторов, которые ищут стабильную прибыль с минимальными рисками. Также вкладчики в арендную недвижимость могут в любой момент продать свои токены и завершить инвестицию.

Объекты на этапе строительства. Этот вариант обеспечивает потенциально в 2−4 раза более высокую доходность, чем в случае арендной недвижимости —20−30% годовых в долларах. Однако следует учитывать период от 6 до 18 месяцев (в зависимости от проекта), в течение которого объект будет строиться.

Кто клиенты Binaryx?

Платформа объединяет клиентов из разных уголков мира. Основная аудитория — это украинцы, однако Binaryx также популярна среди инвесторов из Германии и Франции. Чаще всего это люди в возрасте 30−45 лет, которые хорошо разбираются в технологиях, работают полный рабочий день или занимаются предпринимательством, и у которых нет времени заниматься активными инвестициями. Значительную часть аудитории составляют IT-специалисты, которые особенно ценят технологические преимущества сервиса.

Благодаря доступному порогу входа — всего $50 — большинство клиентов начинают с небольших сумм, таких как $1 000, $3 000 или $5 000, и постепенно увеличивают свои инвестиции. Кроме того, сейчас Binaryx предлагает реферальную программу, которая позволяет получать 5% бонусов от каждой покупки токенов вашими рефералами.

Как продать токены, если мне нужны деньги?

Это достаточно просто сделать. На Binaryx есть P2P-рынок, где инвесторы могут выкупать друг у друга доли. Обычно токены выкупаются в течение 1−5 часов. Из-за высокого спроса на вторичном рынке платформа разрабатывает механику уведомлений о возможности купить токены. Также совладельцы недвижимости могут анонсировать продажу определенных долей в закрытом чате лендлордов.

Токенизация сама по себе придает рынку ликвидности, ведь инвестор может продать свою долю на вторичном рынке платформы, не дожидаясь физической продажи всей недвижимости. «Часто бывает так, что клиенты охотятся за токенами недвижимости с большим процентом годовой доходности и их почти сразу выкупают», — говорит Олег Курченко, сооснователь и CEO Binaryx.

Насколько это безопасно?

Безопасность инвестиций обеспечивается сразу несколькими факторами.

Сама технология блокчейн. Блокчейн — это неизменный реестр, который позволяет хранить информацию о владении токенами и гарантирует, что эти данные остаются децентрализованными и доступными для всех пользователей в любой момент времени. Это обеспечивает полную безопасность и прозрачность владения.

Binaryx Platform взяла от web3 все лучшее, чтобы предоставить возможность людям инвестировать совместно, легко и безопасно.

Тщательная проверка объектов недвижимости. Binaryx проводит тщательную проверку недвижимости, которая предлагается к инвестированию. Платформа сотрудничает с локальными экспертами, которые оценивают местный рынок, определяют спрос, подбирают надежных застройщиков с проверенной репутацией. В целом проверка всех объектов проходит по 30+ критериям.

Профессиональные управляющие. Опытные управляющие компании осуществляют опеку над объектами, занимаются их обслуживанием и заполнением, сдавая их в аренду через популярные агрегаторы Airbnb и Booking.

Защита прав собственности по законодательству США. Перед публикацией на Binaryx под каждый объект недвижимости создается юридическое лицо (LLC или ООО) в США в штате Вайоминг. Последний был выбран из-за своей прогрессивности в вопросах регуляции цифровых активов. Это первый штат, где юридически признали организационно-правовую форму компании, акции которой можно выпустить в цифровом формате — то есть в виде токенов. Вообще в Вайоминге действуют более 20 различных законов о блокчейне и криптовалюте, налоговых льготах и ​​лицензировании, которые делают инвестирование защищенным.

Общие впечатления

Что в итоге?

Платформа Binaryx дает возможность приобщиться к глобальному рынку недвижимости, предлагает пассивную прибыль в валюте от аренды и рост рыночной стоимости выбранных объектов, а также гарантирует защиту инвестиций благодаря блокчейну. Причем эта опция доступна всем без исключения, начинать инвестировать можно даже с небольшими суммами от $50. Модель долевого инвестирования позволяет диверсифицировать свой портфель, а Р2Р-рынок Binaryx гарантирует простой выход из инвестиции в любой момент.

Готовы попробовать? Тогда просмотрите список объектов, доступных для инвестирования.