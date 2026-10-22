Золото или доллары: что лучше защитит деньги от обесценивания в Украине

Мир переживает очередной период экономической и геополитической нестабильности. Возрастает количество вооруженных конфликтов, дорожают энергоресурсы, увеличиваются государственные долги, а правительства вынуждены искать возможности для сокращения бюджетных расходов. Повышается стоимость заимствований. Даже государственные облигации США и Франции, традиционно считавшиеся надежными инвестиционными инструментами, оказались под давлением из-за долговых и бюджетных рисков.

Казалось бы, при таких обстоятельствах золото должно постоянно дорожать. Ведь десятилетиями оно считалось одним из главных инструментов защиты капитала во время войн, финансовых кризисов, инфляции и обесценивания денег. Но происходит все иначе.

В январе 2026 года цена золота превышала $5 500 за тройскую унцию, а в октябре опустилась примерно до $4 100−4 200. И это на фоне новых международных конфликтов, роста стоимости энергоносителей и проблем с государственными долгами.

Почему золото не дорожает, когда мир переживает кризис? Неужели оно перестало быть защитным активом? На мой взгляд, дело в том, что мы часто неправильно понимаем его предназначение.

Почему инвесторы могут продавать золото во время мировых кризисов

6 октября 2026 г. Банк международных расчетов (BIS) опубликовал исследование Chasing El Dorado: Gold Under Shifting Geopolitical and Financial Conditions. Ученые проанализировали поведение золота в условиях геополитических рисков за период с 1990 по 2026 год.

Вывод интересен: международные конфликты поддерживают стоимость золота, но его реакция зависит от состояния финансовых рынков. Когда в мире достаточно ликвидности, инвесторы переводят часть денег в золото, увеличивая спрос. Однако когда кредиты дорожают, финансовые условия ухудшаются, а денег не хватает, ситуация меняется.

Инвесторы начинают продавать активы, в частности, золото, чтобы погашать долги, выполнять финансовые обязательства и покрывать убытки. То есть, золото могут продавать не потому, что оно потеряло ценность, а потому, что владельцам срочно нужны деньги.

Влияет и на доходность государственных облигаций. Когда американские ценные бумаги предлагают высокие процентные ставки, часть инвесторов выбирает именно их. В отличие от депозитов или облигаций золото не приносит регулярного процентного дохода.

Так что даже во время мирового кризиса оно может дешеветь.

Что произошло с золотом за 30 лет?

В 1996 году среднегодовая стоимость тройской золотой унции составляла примерно $388. В 2006 году — $604, а в 2021 году — около $1 800.

Если сравнивать эти показатели по ориентировочной цене $4 140 в октябре 2026 года, получим интересную динамику. За 30 лет золото подорожало примерно в 10,7 раза, за 20 лет — в 6,9 раза, а за последние пять лет — в 2,3 раза. Однако это номинальный рост в долларах без учета инфляции и расходов на покупку и продажу.

К тому же золото не всегда дорожало. После ценовых максимумов 2011 года оно несколько лет теряло стоимость. Инвесторы, купившие его на пике, вынуждены были долго ждать возобновления котировок.

В Украине золото тоже дорожает, но есть нюанс

В 1996 году по курсу около 1,83 гривны за доллар унция золота стоила примерно 710 гривен. В 2006 году — уже 3050 гривен, а в 2021 году — более 49 тысяч гривен. При условной мировой цене $4 140 и курсе 44,9 гривны за доллар стоимость унции в октябре 2026 года превышает 185 тысяч гривен. Это расчетные гривневые эквиваленты мировых цен, а не стоимость банковских слитков.

Выходит, что за тридцать лет долларовая цена золота выросла примерно в 11 раз, а гривневый эквивалент — более чем в 260 раз. Причины две: подорожание самого золота и обесценивание гривни по отношению к доллару.

Поэтому золото для украинцев может быть не только инвестицией, но и одним из способов долгосрочной защиты от валютных рисков.

Почему покупка золота у банка — не то же, что покупка долларов?

Украинские банки предлагают золотые слитки разного веса. Но есть особенность, которую покупатели не всегда обращают внимание: значительная разница между ценой продажи золота клиенту и ценой его обратного выкупа.

Например, по отдельным опубликованным банковским котировкам осенью 2026 года золото продавали примерно за 6 900−8 400 гривен за грамм, тогда как выкупали ориентировочно за 6 200−6 700 гривен. Конкретные условия зависят от веса слитка и банка.

Разница между курсами купли и продажи в рассматриваемых примерах составила примерно 10−24% от цены продажи клиенту. Это не официальный среднерыночный показатель, а спектр отдельных предложений.

Представим, что человек купил десять граммов золота за 80 тысяч гривен. Если банк готов выкупить его по 6400 гривен за грамм, клиент сразу получит только 64 тысячи. Разница — 16 тысяч гривен, или 20% вложенных средств. Чтобы вернуть первоначальные 80 тысяч, цена возвратного выкупа должна вырасти на 25%.

Конечно, этот разрыв не является чистой прибылью банка. Он включает затраты на изготовление, транспортировку, хранение, страхование и риски изменения цен.

Но для клиента важен результат: приобретя золото, он должен преодолеть существенную разницу между банковскими курсами, прежде чем начнет зарабатывать.

Поэтому физическое золото — это совсем не то, что приобрести доллары или евро в обменном пункте.

Когда стоит покупать золото?

На мой взгляд, самая большая ошибка — покупать золото тогда, когда оно устанавливает очередные исторические рекорды и об этом говорят все. Когда цена стремительно растет, возникает желание срочно приобрести актив, чтобы не упустить возможность заработать.

Но золото, как любой рыночный актив, может существенно дешеветь.

Поэтому для долгосрочного инвестора логичнее присматриваться к нему при снижении стоимости, а не на максимумах. При этом определить самую низкую точку практически невозможно. Одним из вариантов может быть постепенная покупка небольшими частями.

И главное — золото не стоит покупать на последние деньги или за счет средств, которые могут понадобиться в ближайшее время. Это инвестиция на десятилетие, а не инструмент быстрого заработка.

Золото как семейный капитал

Есть еще одна функция золота, о которой мы говорим гораздо реже. Это возможность передавать сбережения от одного поколения другому.

К примеру, в Турции традиционно дарят золото на свадьбу, рождение детей и другие важные семейные события. Для многих семей это не просто подарок, а форма скопления капитала.

Золото компактно, долговечно, не зависит от платежеспособности конкретного банка и не привязано к существованию одной валюты. Его можно передать детям и внукам или продать по необходимости. Конечно, оно требует надлежащего хранения и защиты от кражи, а передача по наследству — юридического оформления.

Но на длительных исторических промежутках золото способно помогать сохранять покупательскую способность капитала, хотя не гарантирует защиту от инфляции в каждом отдельном году.

И здесь следует вернуться к исследованию BIS. Его выводы о продаже золота в условиях нехватки ликвидности имеют практическое значение и для обычной семьи. Представим, что человек в течение двадцати лет накапливал золотые слитки. Впоследствии она потеряла часть доходов, возникла необходимость погасить кредит или возместить непредвиденные расходы.

Тогда золото может превратиться в дополнительный источник денежных средств. Его можно продать и использовать деньги для выполнения финансовых обязательств. Конечно, цена продажи может быть невыгодна. Поэтому золото не должно заменять обычные денежные сбережения на случай непредвиденных обстоятельств.

Однако как дополнительный финансовый резерв оно может оказаться полезным.

Что должны разъяснять банки?

На мой взгляд, украинские банки должны не только продавать золото как инвестиционный продукт, но и помогать клиентам понимать его реальную стоимость.

Перед покупкой банк мог бы показывать не только цену продаж, но и актуальную цену обратного выкупа.

Полезно было бы демонстрировать простые сценарии: сколько денег получит клиент, если цена золота снизится на 10%, гривня укрепится или увеличится разница между курсами покупки и продажи. Человек должен понимать, сколько реально сможет получить за свой слиток завтра, через год или десять лет, в зависимости от будущих рыночных условий.

Ведь покупать золото только потому, что оно сегодня дорожает, — сомнительная инвестиционная стратегия. За последние тридцать лет золото существенно выросло в цене. Но этот путь сопровождался падениями, длительными периодами обновления и финансовыми кризисами.

И если сегодня золото дешевеет, невзирая на международную нестабильность, это еще не означает, что оно потеряло свою роль. Может быть, мы просто ожидаем от него не того.

Золото — это не столько вопрос того, сколько на нем можно заработать завтра, сколько вопрос того, что мы сможем сохранить для себя и оставить своим детям через двадцать или тридцать лет.