ЕС хочет отказаться от «золотых виз»: почему их продолжают выдавать пачками

Спрос на «золотые визы» в европейских странах как никогда высокий, а выдачи таких виз бьют рекорды, несмотря на призывы Евросоюза их запретить. Чем вызвано повышенное внимание к европейским программам инвестиций и что их ждет в ближайшем будущем, рассказал Bloomberg. «Минфин» приводит сокращенный перевод статьи.

«Золотые визы» позволяют состоятельным иностранцам получить визы, виды на жительство и, в перспективе, гражданство за инвестиции в местную недвижимость или финансовые активы — например, местные компании. При этом, условий, кроме нужных сумм, не так много: некоторые программы требуют присутствия в стране не больше недели в год. В 2011—2019 годах через такие программы гражданство стран Евросоюза получили больше 132 тыс. человек.

Критики неоднократно указывали на то, что эти программы влекут за собой рост цен на недвижимость в популярных у соискателей странах, а регулирование сферы представления «золотых виз» не всегда эффективно. Члены Европарламента и Еврокомиссии призвали страны ЕС закрыть соответствующие программы, Ирландия и Великобритания уже это сделали.

Война россии с Украиной вызвала дополнительный интерес к «золотым визам», поскольку, как выразилась бельгийский депутат Саския Брикмонт, это «потенциальный способ для «олигархов, преступников и коррумпированных политиков» «купить себе путь в Европу и отмыть там свои деньги, имидж и личность».

Призывы избавиться от «золотых виз» набирают обороты. Власти Португалии в феврале объявили о подготовке к сворачиванию программы. Греция пока решила усложнить условия участия в ней, подняв минимальную сумму инвестиций в отдельных районах страны с €250 тыс. до €500 тыс. Черногория обязалась завершить свою программу, а Испания пока выбирает между увеличением объема инвестиций в два раза — до €1 млн, и сворачиванием программы.

Несмотря на это, нельзя утверждать однозначно, что получить «золотую визу» стало труднее.

«Мы не наблюдаем каких-либо существенных изменений в сложности получения визы», — подтверждает Патрисия Касабури, управляющий директор иммиграционной консалтинговой компании Global Citizen Solutions.

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Борьба косметическими мерами

Принятый в странах ЕС закон об ограничении «золотых виз», на самом деле, оказался не таким уж жестким. Португалия в июле закрыла возможность для инвестиций в недвижимость, однако, сохранила возможность для иностранцев получить вид на жительство в обмен на инвестиции от €500 тыс. в местные компании или фонды, не связанные с недвижимостью. Нидерланды по-прежнему принимают заявки на «золотые визы», как и Черногория.

Кипр внес незначительные изменения в условия своей программы в мае текущего года, но она по-прежнему работает. Болгария, которая в 2021 году закрыла программу гражданства в обмен на инвестиции, в 2023-м вновь ее запустила. Мальта продолжает выдавать «золотые визы» и отказывается менять условия, несмотря на призывы Еврокомиссии.

Повышение порогов для инвестиций, как это недавно сделала Греция, не считается серьезным сдерживающим фактором.

«Для людей с состоянием от $5 до 7 млн, более богатых миллионеров, инвестиции в размере $500 тыс. для получения вида на жительство в ЕС — это нормально», — сказал Нури Кац, основатель канадской иммиграционной консалтинговой компании Apex Capital Partners.

И даже у тех стран, которые свернули эту программу, есть другие варианты для иностранных граждан, включая «визы цифровых кочевников», которыми могут воспользоваться работающие удаленно специалисты.

Кроме того, есть инвесторские визы, которые позволяют получить статус резидента. И хотя у этих вариантов условия более жесткие, чем у программы «золотых виз», они пользуются все большей популярностью.

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Второе дыхание второго гражданства

Вопреки регулярно звучащим в последние пару лет призывам со стороны европейских политиков закрыть программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции, у них, похоже, открылось второе дыхание.

Так, в первой половине текущего года, по данным лондонской фирмы Get Golden Visa, число запросов на получение «золотой визы» в Португалии и Греции выросло на 127%, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По данным консалтинговой компании Henley & Partners, интерес к «золотым визам» Италии достиг исторического максимума и число соответствующих запросов выросло на 125%. По оценкам Global Citizen Solutions, число запросов на получение гражданства Португалии в обмен на инвестиции, по сравнению с прошлым годом, выросло на 20%.

Растет не только число запросов. По данным правительства Португалии, только мае нынешнего года было выдано 180 «золотых виз» — это рекорд за несколько последних лет.

В Греции за аналогичный период было выдано 412 «золотых виз», и это на 87% больше, чем годом ранее.

Испания за 2022 год выдала 2 462 «золотые визы», что на 60% больше, чем в 2021 году. Италия, которая запустила программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции в 2018 году, в 2022 году выдала «золотые визы» 79 соискателям, и это в два раза больше, чем в 2021 году, и самый высокий показатель за все время работы программы.

Слишком выгодно, чтобы отменить

Специалисты по вопросам иммиграции, отмечает Bloomberg, не ожидают в ближайшие годы полного сворачивания программ инвестиций в обмен на гражданство, и главная причина в том, какие деньги за этим стоят. За последние десять лет европейские страны, предоставляющие «золотые визы», получили через эти программы около €25 млрд прямых инвестиций.

По словам профессора Университета Бристоля Уилла Харви, «правительства хотят показать, что они занимают жесткую позицию в отношении „золотых виз“, но такие визы важны для ослабленных экономик, поэтому многие страны ЕС, в конце концов, оказываются в амбивалентной позиции». Имея большой долг и низкие темпы роста, и пытаясь при этом достичь целей по снижению выбросов, многие страны просто вынуждены привлекать иностранный капитал.

И если «золотые визы» отменить, придется вводить какие-то иные программы, стимулирующие иностранные инвестиции. Но если европейские программы все же будут свернуты или их условия станут слишком жесткими, тогда, по мнению экспертов, есть и другие привлекательные страны и регионы, включая Латинскую Америку или ОАЭ, которые сделают выгодные предложения в обмен на инвестиции.

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