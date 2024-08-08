Резкое снижение доходности облигаций США, спекуляции и прогнозы ФРС изрядно смутили инвесторов. Почему произошел обвал доходности трежерис и какие стратегии могут помочь во время паники рынка — разобрали с инвестиционным экспертом Евгением Тригубченко.
Обвал доходности US Treasuries: в чем причина и стоит ли еще покупать бонды
Почему падали Treasuries
На прошлой неделе мы наблюдали значительный рост цен на облигации и, соответственно, падение процентных доходностей, поскольку эти величины обратно пропорциональные.
Доходность коротких и среднесрочных трежерис упала сильнее, чем долгосрочных.
Среди основных причин этого явления мы можем выделить:
- Эмоциональную реакцию на ряд более слабых макроэкономических данных.
- Спрос на UST, как на защитный актив.
- Вероятную техническую ликвидацию позиций.
Доходность UST
На графике можно увидеть пунктирной линией уровень доходности неделю назад, а зеленой — актуальный уровень. Этот график создан на основе данных от Bloomberg для сравнения изменений доходности американских государственных облигаций разной дюрации (от 6 месяцев до 30 лет) за последнюю неделю.
Цены на UST
Также стоит обратить внимание на динамику цен на трежерис. На графике выше — рост на прошлой неделе выпусков 2, 5 и 10-летних облигаций.
Наклон кривой облигации нормализуется, и это можно увидеть на графике ниже, который демонстрирует спред между 10-летними и 2-летними облигациями.
Что касается ожидаемых изменений в макроданных, то снижение ставки ФРС на 125 б.п. к концу этого года уже заложено в цены облигаций.
Теперь в среднесрочной перспективе (середина 2026 года) рынок ожидает ставку ФРС в районе 2,8%. Хотя еще два месяца назад рынок ожидал 3,8% в то же время.
Поэтому сегодня на рынке облигаций можем наблюдать спекуляции по поводу внеочередного снижения учетной ставки в США, а это, в свою очередь, драйвит цены на рынке облигаций.
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Панический аффект рынка
Рынок, похоже, слишком перенервничал, и на панической ноте переместил значительные капиталы в облигации, чем повысил их цену и снизил доходность. Если речь не идет о рецессии, то доходность по длинным трежерис сейчас уже слишком низкая.
Конечно, в случае резкого замедления экономики мы можем увидеть доходность 10-летних облигаций на уровне 3,5−3,75%, но большую часть падения доходностей мы уже прошли, и к тому же достаточно высокий риск того, что доходности долгосрочных облигаций отскочат назад по мере стабилизации эмоций на фондовом рынке.
Поэтому, по имеющимся ценам, покупка долгосрочных трежерис, с точки зрения соотношения прибыльности и риска, выглядит неоправданной. К тому же внеочередное снижение учетной ставки уже учтено в их цену, а это событие может и не произойти. Оптимальным решением в этой ситуации выглядят среднесрочные трежерис, ведь риск у них значительно ниже и соотношение риска к прибыли является более привлекательным.
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