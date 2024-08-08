Обвал доходности US Treasuries: в чем причина и стоит ли еще покупать бонды

Резкое снижение доходности облигаций США, спекуляции и прогнозы ФРС изрядно смутили инвесторов. Почему произошел обвал доходности трежерис и какие стратегии могут помочь во время паники рынка — разобрали с инвестиционным экспертом Евгением Тригубченко.

Почему падали Treasuries

На прошлой неделе мы наблюдали значительный рост цен на облигации и, соответственно, падение процентных доходностей, поскольку эти величины обратно пропорциональные.



Доходность коротких и среднесрочных трежерис упала сильнее, чем долгосрочных.

Среди основных причин этого явления мы можем выделить:

Эмоциональную реакцию на ряд более слабых макроэкономических данных. Спрос на UST, как на защитный актив. Вероятную техническую ликвидацию позиций.

Доходность UST

На графике можно увидеть пунктирной линией уровень доходности неделю назад, а зеленой — актуальный уровень. Этот график создан на основе данных от Bloomberg для сравнения изменений доходности американских государственных облигаций разной дюрации (от 6 месяцев до 30 лет) за последнюю неделю.

Цены на UST

Также стоит обратить внимание на динамику цен на трежерис. На графике выше — рост на прошлой неделе выпусков 2, 5 и 10-летних облигаций.

Наклон кривой облигации нормализуется, и это можно увидеть на графике ниже, который демонстрирует спред между 10-летними и 2-летними облигациями.

Что касается ожидаемых изменений в макроданных, то снижение ставки ФРС на 125 б.п. к концу этого года уже заложено в цены облигаций.

Теперь в среднесрочной перспективе (середина 2026 года) рынок ожидает ставку ФРС в районе 2,8%. Хотя еще два месяца назад рынок ожидал 3,8% в то же время.

Поэтому сегодня на рынке облигаций можем наблюдать спекуляции по поводу внеочередного снижения учетной ставки в США, а это, в свою очередь, драйвит цены на рынке облигаций.

Читайте также: По мировым рынкам пронеслось цунами: как это отразится на Украине

Панический аффект рынка

Рынок, похоже, слишком перенервничал, и на панической ноте переместил значительные капиталы в облигации, чем повысил их цену и снизил доходность. Если речь не идет о рецессии, то доходность по длинным трежерис сейчас уже слишком низкая.

Конечно, в случае резкого замедления экономики мы можем увидеть доходность 10-летних облигаций на уровне 3,5−3,75%, но большую часть падения доходностей мы уже прошли, и к тому же достаточно высокий риск того, что доходности долгосрочных облигаций отскочат назад по мере стабилизации эмоций на фондовом рынке.

Поэтому, по имеющимся ценам, покупка долгосрочных трежерис, с точки зрения соотношения прибыльности и риска, выглядит неоправданной. К тому же внеочередное снижение учетной ставки уже учтено в их цену, а это событие может и не произойти. Оптимальным решением в этой ситуации выглядят среднесрочные трежерис, ведь риск у них значительно ниже и соотношение риска к прибыли является более привлекательным.