Медь улетела в космос, а эти акции «забыли» на старте. Как заработать на этой аномалии

На рынке сложилась уникальная ситуация: бум дата-центров и электромобилей толкает цены на медь к историческим максимумам, однако акции добывающих компаний катастрофически не успевают за ростом металла. Аналитик Blackshield Capital Илья Кислицкий разбирает причины этой аномалии и называет четыре компании, которые могут сократить этот разрыв.

Цены на медь обновляют рекорды, а акции горнодобывающих компаний пока отстают от роста стоимости металла. Для инвестора это повод присмотреться к производителям, способным наращивать добычу и контролировать издержки.

На горизонте 6−12 месяцев я выделяю Freeport-McMoRan и Antofagasta. Первая восстанавливает работу крупного рудника, вторая снижает затраты и расширяет мощности. Обе компании имеют возможности для увеличения производства. Чтобы оценить привлекательность их акций, необходимо сопоставить потенциал роста денежных потоков с ожиданиями, уже заложенными в котировки.

Что поддерживает спрос на медь

Модернизация электросетей, развитие возобновляемой энергетики, распространение электромобилей и строительство дата-центров требуют все больше меди. Пики этих инвестиционных циклов не совпадают по времени, что формирует сразу несколько источников спроса на металл.

По оценке UBS, в 2025 году строительство дата-центров вместе с генерирующими мощностями для их энергоснабжения потребовало около 900 тыс. тонн меди. Это примерно 3% мирового потребления. Пока доля относительно невелика, однако цифровая инфраструктура создает дополнительный спрос на рынке, где возможности быстро нарастить предложение ограничены.

Запуск новых рудников занимает годы. Содержание металла в руде постепенно снижается, поэтому для получения каждой тонны меди приходится перерабатывать все больше горной массы. Затраты на добычу и разработку месторождений растут.

В таких условиях преимущество получают владельцы уже действующих активов с низкой себестоимостью: они способны извлекать дополнительный денежный поток из высоких цен уже сейчас.

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Freeport-McMoRan и Antofagasta: два источника роста

Для Freeport-McMoRan (FCX) главным фактором увеличения добычи может стать восстановление работы Grasberg в Индонезии. После прошлогодней аварии на этом крупном руднике компания рассчитывает выйти примерно на 65% мощности во втором полугодии 2026 года и на 80% — к середине 2027-го.

Для инвестора важно, что рост производства в данном случае связан с возвращением в строй уже существующего актива. Компании не нужно ждать строительства нового рудника, чтобы увеличить объемы добычи.

При условии выполнения плана восстановления Freeport может получить поддержку денежных потоков за счет сочетания высоких цен на медь и увеличения производства.

Antofagasta (ANTO) привлекательна сочетанием низких затрат и расширения производственных мощностей. В первом полугодии 2026 года ее чистые денежные затраты снизились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Контроль себестоимости особенно важен для сырьевого производителя, прибыльность которого напрямую зависит от колебаний цен на металл.

Дополнительный потенциал создают проекты Centinela и Los Pelambres, запуск которых запланирован на 2027 год. Их реализация должна обеспечить увеличение добычи примерно на 30%.

Таким образом, компания уже демонстрирует снижение затрат, а расширение производства может поддержать ее будущие финансовые результаты.

У обеих инвестиционных идей есть конкретные ориентиры для оценки: у Freeport — темпы восстановления Grasberg, у Antofagasta — динамика себестоимости и реализация проектов по расширению мощностей.

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