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2 февраля 2024, 8:50 Читати українською

Как инвестировать в недвижимость на Канарах, имея всего €810

Недвижимость Тенерифе — крупнейшего острова Канарского архипелага — все больше привлекает внимание иностранных инвесторов. Квадратные метры этой солнечной и гостеприимной части Испании могут приносить доход более 17% годовых. При этом, чтобы начать инвестировать в недвижимость Тенерифе, не обязательно иметь миллионный капитал. Стартовать можно со значительно более доступным бюджетом. Как это сделать, расскажем вместе с экспертами Metroventa — платформы для инвестирования в европейскую недвижимость.

Недвижимость Тенерифе — крупнейшего острова Канарского архипелага — все больше привлекает внимание иностранных инвесторов.

Почему стоит инвестировать в Тенерифе

Преимущества Тенерифе можно перечислять бесконечно. Но стоит остановиться на ключевых, которые лежат в основе востребованности этого острова среди инвесторов и покупателей жилья со всего мира.

  1. Остров вечной весны. Уникальность Тенерифе в том, что остров разделен на более чем 14 климатических зон, поэтому природа здесь очень разнообразная. Северная часть богата разнообразной растительностью, южная — ярким и жарким солнцем. В первой — климат влажный и прохладный, во второй — сухой и солнечный. При этом на острове царит комфортная температура — ​​от +22° до +29°. Поэтому сюда постоянно едут туристы со всего мира за теплом и приятным отдыхом.

  2. Популярность круглый год. Важным фактором инвестиционной привлекательности Тенерифе является его круглогодичная востребованность. Около 6 миллионов человек каждый год приезжают сюда, вне зависимости от сезона. Многие остаются на весь зимний период или вообще на постоянное проживание. Поэтому местная недвижимость пользуется спросом 365 дней в году.

  3. Более низкие налоги — более высокие доходы. Инвестировать в недвижимость Тенерифе гораздо более выгодно, чем в других регионах. Особая экономическая зона Канарских островов (ZEC) обеспечивает на острове льготное налогообложение. НДС, который для континентальной Испании составляет 21%, 10% и 4%, здесь не применяется. Вместо этого, есть специальный косвенный налог (IGIC) с общей ставкой 4−7%.

  4. Возможность заработать на росте стоимости квадратного метра. Стоимость испанской недвижимости постоянно растет. Особенно удачным для квадратных метров Тенерифе оказался 2023 год, когда цены увеличились на 15,9% и достигли своего исторического значения 2 432 €/кв м. В этом году эксперты говорят о возможном замедлении испанского рынка, впрочем, не факт, что это коснется островной части. Постоянный поток туристов и спрос на квадратные метры будут продолжать восходящие тенденции. Иными словами, инвесторы могут рассчитывать на рост стоимости своей недвижимости и увеличение дохода от вложений.

  5. Уникальные инвестиционные возможности. Принято считать, что инвестиции в недвижимость Канарских островов и их жемчужину Тенерифе — это дорого, такую ​​роскошь могут позволить только очень богатые люди. Теперь этот стереотип разбит напрочь. Стартовать можно даже меньше, чем с €1 тыс. Такую возможность открывает платформа для инвестирования в европейскую недвижимость Metroventa. Как она работает и что предлагает?

Как работает Metroventa

Красоты Тенерифе и его широкие инвестиционные возможности привлекли внимание двух предпринимателей — Владислава Позднякова и Михаила Луканя. Так появился проект в сфере недвижимости — Metroventa (с испанского буквально «продажа метра»).

Работает Metroventa следующим образом: компания ищет на всем острове в удачных локациях недооцененные виллы. В основном, они дешевле стоят из-за того, что недостроены, повреждены или в них отсутствует качественный ремонт. Далее компания выкупает виллы за свой счет, производит ремонт, обустраивает мебелью и техникой для комфортного отдыха и проживания туристов.

Стоимость виллы делится на 1000 равных частей и предлагается инвестору. Инвестор может выкупить столько долей, сколько пожелает. С каждой из них он будет получать ежемесячно прибыль от аренды.

«Metroventa — это крупная инвестиционная платформа, позволяющая инвестировать в доходную недвижимость Испании. Чтобы такие инвестиции были эффективными, нужна большая экспертность и профессиональная команда. Здесь есть очень сложные процессы — от выбора виллы до ее проверки, от получения лицензии на посуточную сдачу в аренду до ее правильного доведения до состояния, пригодного для эксплуатации. Это все мы полностью берем на себя», — подчеркивает сооснователь компании Михаил Лукань.

«Команда упрощает все процедуры обеспечения вилл, их ремонт и страхование, операционные вопросы по аренде. С вас только инвестиция. С нас — доход 17,1% годовых», — дополняет Владислав Поздняков.

Как зарабатывать вместе с Metroventa

Проект Metroventa начал работу с ноября 2023 года. Тем не менее, даже за столь короткое время через платформу проинвестировали уже более сотни клиентов. Теперь можно вложиться в доли двух разных вилл на острове Тенерифе: Carmen и Dictator. Один из объектов уже полностью сдан в аренду на первое полугодие 2024 года. Это свидетельствует, что виллы пользуются спросом среди туристов, а потому не будут пустовать.

Порог входа в инвестицию — от 810 €. Именно столько стоит доля в предложенных виллах. Вполне подъемно для любого, кто встал на путь инвестирования. Потому что именно сделать инвестиции доступными — одна из целей платформы Metroventa.

Инвестировать можно на любую сумму, доходность остается неизменной — ориентировочно 17,1% в год. Сюда входит как стабильный рентный доход от аренды недвижимости — 7,9% годовых, так и спекулятивный доход — 9,2% — от роста стоимости недвижимости.

За безопасность инвестиций можно не беспокоиться, они гарантируются испанским законодательством. Подкрепляет доверие, конечно, репутация владельцев и немалые суммы дивидендов, которые уже выплатила компания инвесторам.

«Документально наша бизнес-модель базируется на договоре конвертируемого займа, который клиент подписывает с испанской компанией-владельцем вилл. Согласно испанскому законодательству, компания обязана вернуть средства, согласно договору в указанный срок, независимо от того, что будет на рынке недвижимости через некоторое время. Европейская юрисдикция, где закон всегда на стороне инвестора, в первую очередь!», — подчеркивает Владислав Поздняков.

Стать владельцем актива — проще простого, нужно сделать всего 4 шага:

Шаг 1. Выбрать объекты из каталога Metroventa, рассчитать на калькуляторе доходность и определить, какую сумму есть желание инвестировать.

Шаг 2. Заполнить анкету инвестора, загрузить документы в личный кабинет (паспорт и ИНН) и пройти верификацию.

Шаг 3. После проверки документов и авторизации в личный кабинет инвестора придет подтверждение и договор, с которым нужно ознакомиться и подписать.

Шаг 4. Необходимо внести сумму, указанную в договоре. На этом процесс покупки завершен. С этого момента инвестор — владелец части недвижимости на Тенерифе и начинает получать стабильную прибыль каждый месяц.

«На Тенерифе стабильно растет стоимость недвижимости и аренды, через год инвестор уверенно сможет продать свои доли и получить свой спекулятивный доход и дивиденды», — уверяют основатели Metroventa.

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