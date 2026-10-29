Финансовые советники в Украине: как выбрать эксперта, чтобы не попасть на инфоцыгана или «блогера»

Большинство украинцев, которые накапливают средства и инвестируют, выбирают для себя оптимальные варианты самостоятельно. Однако, когда вопрос стоит в том, чтобы вложить значительную сумму, а положительного опыта инвестиций нет, появляется потребность в финансовых консультантах. «Минфин» решил разобраться, в каких случаях к ним действительно следует обращаться, и как выбрать действительно надежного эксперта.

Сколько стоит финансовая консультация

Услуги помощи в инвестировании предоставляют банки, финансовые компании, а часто — популярные финансовые блогеры. Цена таких услуг может существенно отличаться — как в зависимости от человека, который их предлагает, так и от объема информации, которую хочет получить клиент. Приведем некоторые примеры расценок, чтобы понять, какую сумму ожидать.

К примеру, индивидуальные консультации предоставляет Ощадбанк. За 10 тыс. грн клиент получит персональные рекомендации по формированию личного инвестиционного портфеля, чтобы вложить деньги в Украине или за границей. Однако эта услуга не включает финансовое планирование и сопровождение.

Компания Савой Финанс предоставляет консультации продолжительностью 1−1,5 часа за 4 тыс. грн. Сюда могут входить анализ финансового состояния клиента, планирование бюджета, управление долгами, обсуждение инвестиционных стратегий и т. д.

Ряд пакетов услуг предлагает IQ Smart Capital. Их стоимость колеблется от $980 до $12 тыс. В самом дешевом пакете сервис поможет открыть иностранный брокерский счет, будет предоставлять доступ к аналитическим материалам, оценит риск-профиль клиента, рассчитает целевую доходность и т. д.

Также ряд тарифных пакетов предлагает iPlan. Здесь стоимость от $495 до $4 900. В самом дешевом варианте клиент получает базовые расчеты и рекомендации по финансовому плану и инвестициям, финансовый баланс активов и пассивов, дорожную карту инвестиций и т. д.

Часто финансовые консультации предлагают блогеры в Instagram, их стоимость колеблется от 2 тыс. грн. до $500. Однако с такими консультациями нужно быть осторожными и поинтересоваться, есть ли у этого человека достаточная квалификация, и как он может ее доказать. Часто такие «консультанты» умеют хорошо говорить, но опыта финансовой работы на самом деле нет.

Можно ли получить консультацию бесплатно

В некоторых случаях финансовые консультанты могут не взимать плату за свою работу. В первую очередь так происходит, если они работают в брокерской или инвестиционной компании, к которой обращается клиент.

Предположим, вы приходите в финкомпанию, специализирующуюся на продаже ОВГЗ. Конечно, здесь могут объяснить, какие бывают государственные облигации, какова доходность, в чем их преимущество и т. д. Это будет правдивая информация, равно, как когда работник банка объясняет об условиях депозитов. В то же время она будет касаться именно тех продуктов, которые в этой компании могут предложить.

«Мы честно называем свою роль: S1 REIT — это не инвестиционный советник, мы — компания, которая создает и управляет фондами недвижимости, которые генерируют доходность для инвесторов. В консультировании мы помогаем понять, как работают фонды, как создается доход, чем наши фонды отличаются от ОВГЗ, депозита или квартиры. Однако окончательный выбор должен делать сам инвестор, сравнив альтернативы. Кроме того, в каждой публичной коммуникации я всегда акцентирую на важности диверсифицировать инвестиции в разные корзины. Нет одного универсального и идеального способа приумножения капитала», — рассказывает об особенностях работы с клиентами Виктор Бойчук, коммерческий директор S1 REIT.

Есть и другие варианты, когда услуги предоставляются бесплатно или дешево. Но здесь уже появляются риски для инвесторов. Прежде всего так происходит тогда, когда основной источник доходов финансовых советников — это не плата за консультацию, а комиссия от продажи тех или иных активов, хотя прямо об этом не говорится. В таком случае все разговоры сводятся именно к нужному активу, и нередко такие консультанты манипулируют данными или эмоциями инвесторов.

Здесь следует понимать, что сама по себе плата за консультацию не является гарантией честности услуг. Некоторые сервисы могут иметь два источника дохода — как непосредственно от клиентов, так и комиссия по продаже нужных активов.​

Как выявить сомнительного консультанта

Как это ни странно прозвучит, но самый простой способ понять, кто находится перед вами, — это прямо спросить. Виктор Бойчук рекомендует задать следующие вопросы:

Как вы зарабатываете на этом разговоре: гонорар, комиссия, или и то, и другое?

Где можно посмотреть ваши кейсы работы?

Каков главный риск этой рекомендации и при каком сценарии я могу потерять деньги?

Какие альтернативы вы рассматривали, в частности, простые, как ОВГЗ, или депозит?

Как и при каких условиях я могу выйти из инвестиции и сколько это займет время?

«Честный специалист отвечает спокойно и конкретно, и не обижается ни на один из них. В S1 REIT мы готовы ответить на каждый: работаем под наблюдением НКЦБФР, через лицензированного брокера и депозитарное учреждение, публично отчитываемся о результатах работы фондов и проходим ежегодный независимый аудит», — объясняет Бойчук.

Если же консультант все же не будет честно отвечать на эти вопросы, есть ряд «ключевых слов», которые обычно используют недобросовестные консультанты. Представитель S1 REIT советует обращать внимание на следующие высказывания: «гарантированный доход», «стопроцентно пассивный доход», «без риска», «X% в месяц (или неделю)», «осталось три места» и «только сегодня».

На самом же деле абсолютно безрисковых инструментов не существует, а доходность, в разы превышающая рыночную, не бывает стабильной. Честный консультант всегда будет об этом рассказывать. Тем более, он не будет манипулировать, побуждая вас как можно скорее заключить сделку — настоящие инвестиционные инструменты через несколько недель никуда не исчезнут, а финансовые решения не стоит принимать «под таймер».

«Мы принципиально не обещаем гарантированный доход. В своих материалах мы указываем запланированную доходность — это то, что просчитано и заложено в бизнес-модель фондов, однако всегда отмечаем, что прошлые показатели доходности не являются обещанием аналогичных показателей в будущем, а еще открыто говорим о рисках, потому что сертификат фонда не является банковским депозитом и не подпадает под гарантирование возврата вкладов», — отмечает Бойчук.

Еще один важный признак так называемых «советников» — работа с эмоциями, а не с рациональными аргументами. Демонстрация богатства, дорогих автомобилей или домов и зарубежных апартаментов в рекламе — все это способы вызвать эмоцию. Настоящий финансовый советник будет демонстрировать методологию, расчеты и риск-менеджмент.

Это похоже на чтение новостей. Профессиональный журналист всегда будет подавать новость взвешенно и нейтрально, чтобы читатель мог составить собственное мнение и имел все аргументы для этого. В то время как непрофессиональный автор (так часто бывает с анонимными телеграм-каналами) будет манипулировать и подавать новости так, чтобы вызвать эмоции. Бурные эмоции — это следствие непрофессионального подхода как в потреблении новостей, так и в инвестициях. Помните, что после консультации вы должны чувствовать себя спокойным, подкованным и «вооруженным» информацией, а не раздраженным или побужденным к немедленной покупке чего-то, потому что «завтра не будет».

Когда консультанты нужны, а когда — нет

Если говорить о платных консультантах, то следует учитывать, позволит ли вообще сумма ваших инвестиций окупить их работу. Предположим, вы решили вложить $10 тыс. Вы нашли хорошего и честного специалиста, который подсказал вам, в какие активы вложить деньги, чтобы получать 4,8% годовых в долларах. Если бы вы самостоятельно купили долларовые ОВГЗ, то получили бы 2,4%. Кажется, неплохой результат — вы зарабатываете в два раза больше, чем если бы разместили средства собственными силами. В данном примере прибыль выросла на $240.

Проблема только в сумме, которую вы отдали за полученный совет. Если стоимость консультации составила, скажем, $500 — эту сумму вы не вернете даже через два года таких инвестиций.

Поэтому платные консультации — это инструмент, к которому следует прибегать только в том случае, когда вы оперируете значительными средствами и затраты на услуги в общем портфеле будут незаметными. К тому времени лучше разбираться в финансах собственными силами — на профильных сайтах, YouTube-каналах и так далее. А когда деньги позволяют, уже можно переходить на следующий этап.

«Порядок, который мы советуем: сначала самообразование из нескольких независимых источников, ведь финансовая грамотность — это база, потом разговор с лицензированным специалистом и только после этого решение, принятое без давления», — советует Виктор Бойчук.