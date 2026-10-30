На какой срок целесообразнее разместить депозит в гривне в ноябре: выбираем стратегию

Национальный банк продолжает ужесточать монетарную политику и делает деньги дороже. Однако финансисты отмечают, что повышение учетной ставки НБУ не приведет к автоматическому увеличению доходности гривневых депозитов. О том, как банки будут менять ставки по вкладам в национальной валюте и остаются ли они по-прежнему привлекательным инструментом сбережения и защиты денег от инфляции, «Минфину» рассказал Сергей Новошицкий, директор по розничному бизнесу и дистрибуции, член правления банка «Південний» .

Сколько можно будет заработать на депозите в ноябре

В ноябре мы ожидаем дальнейшего повышения ставок по гривневым депозитам населения. В первую очередь доходность будут пересматривать банки, которые еще не полностью отреагировали на цикл ужесточения монетарной политики НБУ или повышали ставки достаточно сдержанно. Дополнительным фактором для рынка станет решение НБУ по учетной ставке 29 октября и сигналы регулятора относительно дальнейших шагов.

В то же время масштабы пересмотра ставок по-прежнему будут определяться индивидуальными потребностями банков в фондировании, уровнем ликвидности и конкуренцией за срочные средства населения. По нашему прогнозу, в ноябре ставки могут вырасти в среднем на 0,25−0,5 п. п., а по отдельным депозитным продуктам или акционным предложениям повышение может достигнуть 0,75−1 п. п.

Наибольших изменений мы ожидаем по вкладам на 3−6 месяцев. Именно этот сегмент остается приоритетным для банков, поскольку позволяет стимулировать перевод средств с текущих счетов на срочные вклады и быстрее реагировать на изменения монетарных условий. В то же время ставки по депозитам на 9−12 месяцев, вероятно, будут меняться более сдержанно, поскольку банки пока не заинтересованы в существенной фиксации высокой стоимости ресурсов на длительный период.

Читайте также: 17% годовых, кешбэк и бонусы: какие депозиты предлагают банки

На что будут готовы пойти банки ради новых вкладчиков

Конкуренция банков за гривневые средства населения в ноябре-декабре сохранится и, вероятно, усилится. Это будет проявляться не только в дальнейшем повышении ставок, но и в использовании различных маркетинговых инструментов: акционных депозитных предложений, надбавок к базовым ставкам для новых клиентов, бонусов за оформление депозита онлайн, дополнительной доходности для крупных сумм вкладов, а также индивидуальных условий в зависимости от суммы и срока размещения средств.

Отчасти это связано с традиционным оживлением депозитной активности в конце года. Дополнительно конкуренцию будет подогревать более жесткая монетарная политика НБУ, которая создает для банков больше возможностей для пересмотра доходности депозитов и усиливает борьбу за срочные гривневые ресурсы.

В то же время банкам придется конкурировать не только между собой, но и все активнее учитывать ОВГЗ, которые становятся полноценным инструментом сбережения и альтернативой банковским депозитам для части населения. Если доходность государственных облигаций и дальше будет оставаться более привлекательной, чем ставки по депозитам, это может стимулировать переток средств из банковских вкладов в ОВГЗ. Поэтому при формировании депозитной политики банки будут учитывать не только собственные потребности в фондировании и действия конкурентов, но и привлекательность государственных ценных бумаг для розничных инвесторов.

В целом интенсивность конкуренции будет определяться не столько размером банка, сколько его потребностью в дополнительном фондировании, планами по кредитованию и структурой ресурсной базы. Банки, заинтересованные в более быстром наращивании срочных средств населения, вероятнее всего, будут активнее пересматривать ставки и запускать специальные предложения для вкладчиков. В то же время учреждения, которые не испытывают существенной потребности в дополнительных ресурсах, могут ограничиться точечными изменениями условий или отдельными маркетинговыми акциями.

Поэтому наиболее активными в борьбе за вкладчиков, вероятно, останутся прежде всего средние и небольшие банки, тогда как крупные игроки преимущественно будут реагировать на рыночные тенденции более постепенно. В то же время даже крупные банки могут быть вынуждены корректировать депозитные предложения, если конкуренция со стороны ОВГЗ и других участников рынка будет усиливаться.

На какой срок целесообразнее размещать гривневый депозит в ноябре

Универсального оптимального срока размещения депозита не существует. Выбор зависит прежде всего от потребности клиента в ликвидности, его финансовых целей и индивидуальных ожиданий.

В то же время, если исходить из нашего базового сценария, в ближайшие месяцы банки продолжат повышать депозитные ставки на фоне дальнейшего ужесточения монетарной политики НБУ. Поэтому депозиты на 3−6 месяцев могут быть интересны вкладчикам, которые стремятся сохранить гибкость и готовы регулярно переоформлять вклады с потенциально более высокой доходностью. В то же время депозиты на более длительные сроки, такие как 9−12 месяцев, позволяют зафиксировать текущую ставку и обеспечить прогнозируемый процентный доход независимо от дальнейших изменений на рынке.

При этом стоит учитывать, что ожидаемое повышение ставок не гарантирует более высокой совокупной доходности при повторном размещении краткосрочного депозита. Поэтому одним из наиболее сбалансированных подходов может стать распределение сбережений между депозитами с разными сроками размещения. Это позволяет сочетать фиксацию доходности на часть средств с возможностью оперативно реагировать на изменение рыночных условий, сохраняя необходимый уровень ликвидности.

Читайте также: Сколько капитала нужно, чтобы получать $500 в месяц: считаем на примере ETF

Какие варианты будут выбирать украинцы

Мы не ожидаем существенных изменений в структуре депозитного портфеля физических лиц в ноябре ни по срокам размещения, ни по валютам. Вероятнее всего, портфель будет расти относительно равномерно во всех сегментах, хотя гривневые срочные вклады могут демонстрировать традиционно более высокие темпы прироста в конце года на фоне ожидаемого повышения депозитных ставок.

Положительную динамику сохранят и средства на текущих счетах. Учитывая риски безопасности и общую неопределенность, часть клиентов и дальше будет отдавать предпочтение ликвидности и быстрому доступу к средствам, что будет поддерживать приток ресурсов в этот сегмент.

Сезонный фактор также свидетельствует в пользу роста всех основных сегментов депозитного рынка в конце года без существенного пересмотра структуры сбережений населения. Поэтому изменения в долях отдельных категорий вкладов, по нашему мнению, будут носить скорее технический характер и измеряться десятками базисных пунктов, а не процентными пунктами.

Основной спрос по-прежнему будет приходиться на депозиты сроком до 3−6 месяцев. В частности, в нашем банке доля трехмесячных депозитов в объеме вновь привлеченных средств в последнее время составляет более 70%, что подтверждает устойчивое предпочтение клиентов к коротким срокам размещения средств. В то же время повышение ставок может несколько усилить интерес к вкладам на 6−12 месяцев, однако существенного перераспределения новых средств в пользу более длительных сроков в ноябре мы не ожидаем.

Также мы не прогнозируем существенных изменений спроса на депозиты с капитализацией процентов или возможностью досрочного возврата средств. Выбор вкладчиков, как и прежде, будет определяться прежде всего соотношением доходности, срока размещения и потребности в ликвидности. Если говорить о предложениях банка «Південний», то практически все наши депозитные программы предусматривают возможность пополнения, что обеспечивает клиентам дополнительную гибкость в накоплении сбережений.

Сохранят ли гривневые депозиты привлекательность

Гривневые депозиты и дальше будут оставаться привлекательными для населения. Основным условием этого является сохранение положительной реальной доходности, когда чистая доходность вклада после налогообложения превышает инфляцию. При действующей налоговой нагрузке в размере 23% и текущих депозитных ставках 15−17% годовых чистая доходность после налогообложения составляет около 11,6−13,1%, что превышает как фактическую инфляцию (10% в годовом выражении в сентябре), так и ожидаемую через год (9−10% в годовом выражении).

Более того, ожидаемое повышение депозитных ставок в ноябре на фоне дальнейшего ужесточения монетарной политики НБУ дополнительно поддержит реальную доходность вкладов. Это позволит не только компенсировать инфляционные потери, но и обеспечить умеренный прирост сбережений в реальном выражении.

Важным фактором остается и динамика валютного курса. В настоящее время ситуация на валютном рынке остается относительно контролируемой, а девальвационные ожидания на горизонте года — умеренными (на уровне 8−10%). При таких условиях доходность гривневых инструментов остается достаточной для компенсации как инфляционных, так и валютных рисков.

Однако преимущества гривневых депозитов могут уменьшиться в случае существенного ускорения инфляции или ухудшения девальвационных ожиданий, если рост процентных ставок не будет успевать компенсировать повышение этих рисков.

Как в ноябре могут измениться ставки по валютным депозитам

В ноябре мы не ожидаем существенных изменений ставок по валютным депозитам в долларах США и евро. Доходность таких вкладов остается относительно стабильной, а текущий уровень валютной ликвидности банковской системы не создает существенных предпосылок для активного пересмотра ставок. В то же время отдельные банки могут точечно корректировать депозитные предложения в зависимости от собственной ресурсной политики.

В настоящее время я не вижу предпосылок для существенного перетока средств из гривневых депозитов в валютные. Гривневые ставки остаются достаточно привлекательными и обеспечивают положительную доходность, а ожидания их дальнейшего роста поддерживают интерес населения к сбережениям в национальной валюте. Девальвационные ожидания пока остаются относительно сдержанными и не создают значительного стимула для массового перехода вкладчиков в иностранную валюту.

Кроме того, гривневые и валютные депозиты в значительной степени ориентированы на разные потребности клиентов. Гривневые вклады прежде всего выбирают для получения более высокой доходности, тогда как валютные — преимущественно для сохранения сбережений в соответствующей валюте и снижения зависимости от колебаний курса гривны. При этом значительная часть вкладчиков не ограничивается одним инструментом, а распределяет сбережения между гривной и иностранными валютами с целью диверсификации рисков.

Почему гривневые депозиты продолжат расти

До конца 2026 года положительная динамика гривневых депозитов населения сохранится. В ближайшие месяцы прирост может несколько ускориться благодаря повышению депозитных ставок, сезонному увеличению поступлений средств в конце года и стремлению населения зафиксировать более высокую доходность на фоне ужесточения монетарной политики НБУ.

По нашему прогнозу, в ноябре максимальные ставки по гривневым депозитам могут находиться в диапазоне 17,0−17,5% годовых, а к концу декабря — постепенно вырасти до 18% в зависимости от срока размещения и депозитной политики отдельных банков. Наиболее активного пересмотра мы ожидаем по срокам, которые являются приоритетными для банков с точки зрения привлечения стабильных ресурсов. В то же время общерыночный рост ставок будет более умеренным, поскольку значительная часть банков сохраняет достаточный уровень ликвидности.

Объем гривневых вкладов населения продолжит расти, а повышение ставок будет постепенно стимулировать переток части средств с текущих счетов на срочные депозиты. В то же время существенного ускорения прироста срочных вкладов пока не ожидается из-за сохраняющейся высокой неопределенности и спроса населения на ликвидность.

Основными факторами, которые могут повлиять на этот прогноз, останутся дальнейшие решения НБУ по учетной ставке, фактическая динамика инфляции, ситуация на валютном рынке и изменение рисков безопасности и макроэкономических рисков. В случае ужесточения монетарной политики или усиления конкуренции за срочные ресурсы повышение ставок может быть более активным, тогда как сохранение избыточной ликвидности будет сдерживать их рост.