Депозиты для бизнеса: что банки предлагают в 2025 году

Даже в разгар полномасштабной войны бизнес продолжает наращивать объемы средств в банках. С начала прошлого года общая сумма на счетах юридических лиц выросла почти на 19%, часть из которых хранится на срочных депозитах. «Минфин» выяснил, какие условия их размещения предлагают бизнесу банки, с какими рисками здесь можно столкнуться и как их минимизировать.

Бизнес все больше хранит деньги в банках

По официальным данным, на начало 2025 года предприятия хранят на банковских счетах 1,49 трлн грн. Это почти на 19% больше, чем годом ранее, и более чем в два раза превышает показатели, зафиксированные до полномасштабного вторжения.

Большую часть средств — 77,5% — компании держат на текущих счетах, остальные — на депозитах. На срочных вкладах бизнес хранит сегодня более 313 млрд грн, что на 28 млрд больше, чем в начале 2024 года, и на 200 млрд больше, чем в начале полномасштабной войны.

Общую тенденцию роста вкладов подтверждают и данные отдельных банков. Например, за период 2021—2024 гг. портфель депозитов юридических лиц в Креди Агриколь Банке вырос в 4 раза, в абанке — в 2 раза.

Банкиры отмечают, что среди срочных депозитов самым большим спросом пользуются краткосрочные вклады на 3−6 месяцев. Валюта размещения — в основном гривна. Это объясняется несколькими факторами.

Во-первых, ставки по гривневым вкладам значительно выше, чем по валютным: 9,6% и 0,7% — по 3-месячным, и 9,8% и 0,9% — по 6-месячным вкладам соответственно (среднерыночные ставки).

Во-вторых, большинство бизнес-операций в Украине осуществляется именно в национальной валюте, поэтому валютные депозиты более актуальные для компаний-экспортеров. Однако даже они, получив валютную выручку, нуждаются в гривне для выплаты зарплат, закупки сырья, материалов и расчетов с контрагентами внутри страны. Кроме того, ликвидность валютных депозитов ограничивается регуляторными требованиями НБУ, что может влиять на доступность этих средств.

Еще одним важным фактором выбора национальной валюты является финансовая стратегия компании: если у нее нет значительных валютных обязательств по импорту, риск девальвации гривны для нее минимальный.

Следовательно, бизнес стремится сохранять ликвидность и иметь быстрый доступ к своим средствам. И в краткосрочной перспективе компаниям более выгодно получать доход от вкладов в гривне, поскольку такие депозиты обеспечивают более высокую прибыльность.

Что нужно знать о гарантиях

Юридические лица, которые размещают депозиты в банках, должны учитывать важный нюанс: гарантии Фонда гарантирования вкладов распространяются только на физических лиц и физлиц-предпринимателей. Это означает, что последним, в случае банкротства банка, Фонд полностью компенсирует вклад вместе с начисленными процентами.

Однако для бизнеса таких гарантий нет. Если банк станет неплатежеспособным, предприятия смогут вернуть средства только за счет ликвидационной массы, причем в очереди на возмещение они стоят далеко не первыми. Сначала закрываются долги по зарплатам, затем компенсируются выплаты Фонда гарантирования вкладов физлицам, далее возвращаются средства НБУ, и лишь после этого, если останутся активы, может дойти очередь до бизнеса.

Поэтому, в отличие от физических лиц, которые могут полагаться на гарантии Фонда, корпоративным клиентам необходимо тщательно оценивать надежность банка, прежде чем размещать в нем свои средства.

Одно из первых, на что стоит обратить внимание, — статус банка. Следует проверить, входит ли он в перечень системно важных, который определяет НБУ. Такие банки играют ключевую роль в финансовой системе, поэтому регулятор предъявляет к ним повышенные требования и осуществляет тщательный надзор. В список системных входят 15 банков. Кроме уже упомянутых Креди Агриколь Банк и абанк, в нем также Приватбанк, Ощадбанк, Кредобанк, ОТП Банк, «Пивденный», ПУМБ, Райффайзен Банк, Сенс Банк, Таскомбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Укрсиббанк, Универсал Банк.

Еще один важный критерий — динамика активов и доходов. Если активы банка сокращаются, а его деятельность является убыточной, это тревожный сигнал. Более надежно работать с учреждениями, которые демонстрируют стабильные финансовые показатели, ведь это свидетельствует и о доверии клиентов, и об эффективности управления.

Вот показатели роста активов и прибыли Креди Агриколь Банк:

Те же цифры по абанк:

Как видим, положительная (за исключением кризисного 2022 года) динамика важных показателей по обоим банкам доказывает эффективность их бизнес-моделей, свидетельствует о дисциплинированном управлении рисками и доверии клиентов.

Дополнительно можно учесть и другие факторы. В частности, ознакомиться с кредитным рейтингом выбранного финансового учреждения. Не будет лишним также просмотреть рейтинги от «Минфина». Первый — Рейтинг устойчивости банков, который портал обновляет ежеквартально. По итогам 3 квартала 2024 года, Креди Агриколь входит в тройку лидеров рейтинга.

Что касается абанка, то он уже второй год подряд возглавляет Народный рейтинг банков, который создается на основе отзывов посетителей «Минфина» о качестве обслуживания в банках.

Какие ставки предлагают банки

Ставки по депозитам для ФОП и юридических лиц в большинстве украинских банков обычно ниже, чем для физических лиц. Как правило, бизнесу предлагают на 1−2% меньше, даже в том же финансовом учреждении.

Впрочем, для компаний также существуют выгодные предложения и различные варианты размещения средств, которые можно выбрать, в зависимости от финансовых потребностей и стратегии.

Название депозита Срок, мес Процентная ставка, % Другая важная информация по продукту Срочный От 1 месяца От 6,5% ✓ Оформление депозита происходит без посещения банка в несколько кликов через клиент-банк CORPEX ✓ Без возможности пополнения и снятия ✓ Выплата %% ежемесячно или в конце срока Свободный Бессрочный 3% ✓ Доступное пополнение и досрочный частичный или полный возврат ✓ Выплата %% ежемесячно или в конце срока Урожайный Бессрочный 3% — для активного периода (с 1 ноября по 31 марта);

1,5% — для пассивного периода (с 1 апреля по 31 октября) ✓ Доступный для агробизнеса, учитывает сезонность: на зимний период ставка по депозиту выше, чем в летний период ✓ Доступное пополнение и долгосрочный частичный или полный возврат ✓ Выплата %% ежемесячно или в конце срока

Среди преимуществ Креди Агриколь, как банка для депозита, в первую очередь стоит отметить его принадлежность к международной банковской группе. В период высокой турбулентности бизнес стремится к стабильности и надежности. Как часть международной группы Crédit Agricole, банк обеспечивает клиентам высокий уровень защиты средств, прозрачные условия работы и доступ к глобальной экспертизе в финансовом секторе.

Название депозита Срок Процентная ставка, % Другая важная информация по продукту Срочный депозит 7−271 дней 6%-11,5% абанк предлагает 2 вида депозита: ✓Срочный (без права досрочного расторжения) ✓ Срочный (с правом досрочного расторжения) Возможность выбрать для депозита определенное количество дней, а не месяцев. Овернайт 1 ночь 8% «Овернайт» — это депозитный продукт, который позволяет неоднократно размещать свободные средства на короткий срок (одну ночь) в виде транша и получать доход

Среди преимуществ депозитов для бизнеса в абанк можно отметить следующие:

Выгодные условия — можно размещать свободные средства и получать до 11,5% годовых на депозитах;

Гибкие сроки — клиент сам выбирает срок депозита от 7 дней, без привязки к конкретному количеству месяцев;

Удобное открытие — оформление депозита всего в 2 клика в клиент-банке «àБизнес», без необходимости посещения отделения;

Легкий старт — для открытия депозита достаточно иметь счет в абанке.

Что будет со ставками

Ключевым фактором, который влияет на уровень депозитных ставок как для физических, так и для юридических лиц, является учетная ставка Нацбанка. В 2024 году ее трижды снижали, однако из-за роста инфляции НБУ изменил курс и на последних заседаниях трижды повышал показатель. По состоянию на сейчас учетная ставка составляет 15,5%.

На прибыльность бизнес-депозитов также могут повлиять общие экономические и геополитические условия. Если ситуация стабилизируется, компании будут получать более высокую прибыль, что будет способствовать росту объемов средств на счетах. В то же время бизнес может начать более активно инвестировать в собственное развитие, что приведет к оттоку средств из банков. В таком случае, конкуренция между финансовыми учреждениями может усилиться, что заставит их улучшать условия депозитных программ.