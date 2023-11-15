В следующем году Украина рассчитывает получить 1,67 трлн грн международной помощи. Можно говорить, что мы слишком зависим от Запада, а можно уже сейчас думать о том, как победить врага с дефицитом бюджета в 1,5 трлн гривен, если Запад нам откажет в финансировании. Свой вариант предложил экономист Даниил Монин. «Минфин» выбрал главное.
Как победить, если Запад перестанет поддерживать Украину деньгами
Уже проходили
Не все пропало. Мы в подобной ситуации уже были в начале войны. Нас никто не финансировал, нам никто не поставлял технику и вооружение. Нам давали 3 дня на захват Киева и 2 недели на захват всей Украины. Но мы не только первично выиграли сражение за Киев, а и отодвинули, и стабилизировали фронт в других местах. А первое реальное финансирование пришлось аж на 29 июня, если мне не изменяет память, а до этого мы мобилизировались и финансировали своими деньгами армию.
Сейчас, на самом деле, ситуация, с одной стороны, хуже (мы устали), с другой стороны, лучше — мы знаем, что можем бить врага, даже который учится. Поэтому, тут будут мои мысли — чтобы я сделал, если бы нас перестали вообще финансировать, хотя лично верю, что это не произойдет, ни со стороны ЕС, ни со стороны США.
Я лично буду даже рад, если нас перестанет финансировать МВФ. Потому что 7% в валюте кредит от МВФ — это выглядит, как откат украинского правительства МВФ, чтобы он благословлял все ухудшения бизнес-среды, и его лучше вообще не брать.
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Как вести войну без западного финансирования
- Для начала, экономика должна быть экономной. Закупать надо именно то, что необходимо для фронта, и то, что просят реальные части в реальной обстановке. Поэтому заказы должны идти от непосредственно воюющих частей. Соответственно, необходимо максимально обеспечить горизонтальные связи производителей «военки» (дронов), и все, что мы можем произвести с заказчиками на местах. Если части готовы брать то, что предлагает наш производитель, значит, это нужно просто оплачивать и все. Использование в реальных боевых условиях — это и есть реальное испытание любой техники и снаряжения. Никто в Украине не заинтересован, чтобы оно было плохого качества, — Никто! И военные части не будут в следующий раз просто заказывать плохое, и все.
- По поводу «нет денег». У нас на счетах банков — 700−800 млрд гривен свободной ликвидности, которая, из-за совершенно неадекватной политики Нацбанка, складируется в депозитные сертификаты, и используется во вред экономике — только наращивая долги, двигая Украину в дефолт (Нацбанк перечислит в госбюджет всего 17 млрд гривен, тогда как имеет на балансе 700 млрд долгов государства — фактически, вымывает 100 млрд гривен доходов бюджета).
Поэтому мое предложение здесь такое: необходимо опустить ставку НБУ до 8%, а максимальную ставку по депозитным сертификатам ограничить 6%. Тогда Минфин сможет предлагать ОВДП по ставке 10% в гривне, и банки начнут заниматься, наконец, тем, чем должны заниматься, — кредитовать экономику и дефицит бюджета. А для стимулирования военных предприятий — дать возможность банкам брать кредиты рефинансирования НБУ по ставке 8% в гривне на сумму выданных кредитов военным предприятиям, у которых части через Минобороны будут выкупать произведенную продукцию. С уменьшением уровня ликвидности у банков, банки в дальнейшем смогут брать кредиты рефинансирования у НБУ для дальнейшей покупки ОВДП правительства.
- Отменить, наконец, блокировку предприятий навсегда. Убрать НДС и акциз на закупку дешевых авто, которые требуются в больших объёмах для фронтовой логистики. Это не место для заработка. Если Минобороны платит, то оно просто заплатит намного меньшие суммы.
- Запретить НБУ транжирить валюту на межбанке. Ограничить ее не более 1−1,5 млрд долларов в месяц. Мы обречены на девальвацию в любом случае. Но если мы запускаем свою военную промышленность или ее части, то НБУ должно начать, наконец, выравнивать наш дичайший торговый дефицит, заодно стимулируя кредитами наших производителей.
- Не возвращать долги МВФ. У нас форс мажор — война на выживание. Либо если МВФ хочет свои деньги назад — передоговориться по ставке не более 2%. Заодно посадив в тюрьму чиновников из Украины, которые лоббировали ставку 7%.
- Принимать любые предложения западных частных компаний по созданию в Украине военных предприятий для выпуска необходимой нам военной продукции, и давать им площадки для строительства с подводкой электрики и всего необходимого.
- Активизировать частные каналы привлечения донатов в Украину — возможно, даже не через государство, а через благотворительные и волонтерские организации.
- Ввести запреты на капитальные инвестиции, ремонты, взносы средств в уставные фонды предприятий. Только ремонты критической инфраструктуры, и мест попадания дронов и ракет оккупантов на уровне местных бюджетов и госбюджета. Восстанавливаться будем после войны. Сейчас нет смысла транжирить средства.
- Начать оптимизацию школ/садиков и другой инфраструктуры на местном уровне. Это, в любом случае, надо будет делать после войны, ибо демография другого уровня + еще большая часть детей выехало. Многие объекты будут не затребованы.
- Ну, и, наконец, начинать сажать или расстреливать мародеров.
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Комментарии - 24
А вы точно экономист?))
Вроде как «умный» (по образованию) гражданин, а вот ответ на основной вопрос не дает — а где в этой схеме место «чиновников — рехформаторов»? Где место самопровозглашенных экспертов и продажных журналистов? Ну и где место для …політичних лідерів… всяких прокомунячих мастей?
А по поводу школ — вполне здравое замечание. Количество школ в крупных городах осталось прежним, а вот учащихся стало раза в два меньше (причем это оптимистично) И да, у меня в классе было 36 человек, мужская часть класса на физре организовывала почти две полноценные футбольные команды, ща максимум 25 человек в классе.
Привязать рост ЗП госаппарата к росту ВВП.