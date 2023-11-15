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15 ноября 2023, 8:38 Читати українською

Как победить, если Запад перестанет поддерживать Украину деньгами

В следующем году Украина рассчитывает получить 1,67 трлн грн международной помощи. Можно говорить, что мы слишком зависим от Запада, а можно уже сейчас думать о том, как победить врага с дефицитом бюджета в 1,5 трлн гривен, если Запад нам откажет в финансировании. Свой вариант предложил экономист Даниил Монин. «Минфин» выбрал главное.

В следующем году Украина рассчитывает получить 1,67 трлн грн международной помощи.

Уже проходили

Не все пропало. Мы в подобной ситуации уже были в начале войны. Нас никто не финансировал, нам никто не поставлял технику и вооружение. Нам давали 3 дня на захват Киева и 2 недели на захват всей Украины. Но мы не только первично выиграли сражение за Киев, а и отодвинули, и стабилизировали фронт в других местах. А первое реальное финансирование пришлось аж на 29 июня, если мне не изменяет память, а до этого мы мобилизировались и финансировали своими деньгами армию.

Сейчас, на самом деле, ситуация, с одной стороны, хуже (мы устали), с другой стороны, лучше — мы знаем, что можем бить врага, даже который учится. Поэтому, тут будут мои мысли — чтобы я сделал, если бы нас перестали вообще финансировать, хотя лично верю, что это не произойдет, ни со стороны ЕС, ни со стороны США.

Я лично буду даже рад, если нас перестанет финансировать МВФ. Потому что 7% в валюте кредит от МВФ — это выглядит, как откат украинского правительства МВФ, чтобы он благословлял все ухудшения бизнес-среды, и его лучше вообще не брать.

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Как вести войну без западного финансирования

  1. Для начала, экономика должна быть экономной. Закупать надо именно то, что необходимо для фронта, и то, что просят реальные части в реальной обстановке. Поэтому заказы должны идти от непосредственно воюющих частей. Соответственно, необходимо максимально обеспечить горизонтальные связи производителей «военки» (дронов), и все, что мы можем произвести с заказчиками на местах. Если части готовы брать то, что предлагает наш производитель, значит, это нужно просто оплачивать и все. Использование в реальных боевых условиях — это и есть реальное испытание любой техники и снаряжения. Никто в Украине не заинтересован, чтобы оно было плохого качества, — Никто! И военные части не будут в следующий раз просто заказывать плохое, и все.
  2. По поводу «нет денег». У нас на счетах банков — 700−800 млрд гривен свободной ликвидности, которая, из-за совершенно неадекватной политики Нацбанка, складируется в депозитные сертификаты, и используется во вред экономике — только наращивая долги, двигая Украину в дефолт (Нацбанк перечислит в госбюджет всего 17 млрд гривен, тогда как имеет на балансе 700 млрд долгов государства — фактически, вымывает 100 млрд гривен доходов бюджета).
    Поэтому мое предложение здесь такое: необходимо опустить ставку НБУ до 8%, а максимальную ставку по депозитным сертификатам ограничить 6%. Тогда Минфин сможет предлагать ОВДП по ставке 10% в гривне, и банки начнут заниматься, наконец, тем, чем должны заниматься, — кредитовать экономику и дефицит бюджета. А для стимулирования военных предприятий — дать возможность банкам брать кредиты рефинансирования НБУ по ставке 8% в гривне на сумму выданных кредитов военным предприятиям, у которых части через Минобороны будут выкупать произведенную продукцию. С уменьшением уровня ликвидности у банков, банки в дальнейшем смогут брать кредиты рефинансирования у НБУ для дальнейшей покупки ОВДП правительства.
  3. Отменить, наконец, блокировку предприятий навсегда. Убрать НДС и акциз на закупку дешевых авто, которые требуются в больших объёмах для фронтовой логистики. Это не место для заработка. Если Минобороны платит, то оно просто заплатит намного меньшие суммы.
  4. Запретить НБУ транжирить валюту на межбанке. Ограничить ее не более 1−1,5 млрд долларов в месяц. Мы обречены на девальвацию в любом случае. Но если мы запускаем свою военную промышленность или ее части, то НБУ должно начать, наконец, выравнивать наш дичайший торговый дефицит, заодно стимулируя кредитами наших производителей.
  5. Не возвращать долги МВФ. У нас форс мажор — война на выживание. Либо если МВФ хочет свои деньги назад — передоговориться по ставке не более 2%. Заодно посадив в тюрьму чиновников из Украины, которые лоббировали ставку 7%.
  6. Принимать любые предложения западных частных компаний по созданию в Украине военных предприятий для выпуска необходимой нам военной продукции, и давать им площадки для строительства с подводкой электрики и всего необходимого.
  7. Активизировать частные каналы привлечения донатов в Украину — возможно, даже не через государство, а через благотворительные и волонтерские организации.
  8. Ввести запреты на капитальные инвестиции, ремонты, взносы средств в уставные фонды предприятий. Только ремонты критической инфраструктуры, и мест попадания дронов и ракет оккупантов на уровне местных бюджетов и госбюджета. Восстанавливаться будем после войны. Сейчас нет смысла транжирить средства.
  9. Начать оптимизацию школ/садиков и другой инфраструктуры на местном уровне. Это, в любом случае, надо будет делать после войны, ибо демография другого уровня + еще большая часть детей выехало. Многие объекты будут не затребованы.
  10. Ну, и, наконец, начинать сажать или расстреливать мародеров.

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Комментировать

Комментарии - 24

+
+144
Riojas
Riojas
15 ноября 2023, 9:10
#
Поэтому мое предложение здесь такое: необходимо опустить ставку НБУ до 8%, а максимальную ставку по депозитным сертификатам ограничить 6%.
А вы точно экономист?))
+
+71
Exba
Exba
15 ноября 2023, 9:29
#
«Заодно посадив в тюрьму чиновников из Украины, которые лоббировали ставку 7%» — он такой экономист, что не знает, что по ставке финансирования МВФ не договариваются, там стандартные открытые условия, и ставка плавающая. Она зависит от ставок валют, составляющих корзину СДР, + спред, который зависит от соотношения задолженности страны перед МВФ и величиной её квоты
+
+231
gucci
gucci
15 ноября 2023, 9:20
#
1. Мобілізувати діточок депутатів, суддів, прокурорів. А також діток і родичів всіх влк, лкк і тому подібного. 2. Зеленського в окоп на 3 дні, йому вистачить. От тоді буле мотивація виграти війну, а зараз мотивація грести грошики і триматися як омога більше за свої крісла. Нажаль, мушу констатувати: маємо ВІЙНУ БІДНЯКІВ. Багаті не втрачають нічого, а ще й заробляють. І економіка тут ні до чого.
+
+101
Bischof
Bischof
15 ноября 2023, 10:44
#
Набор бредовых популистских лозунгов. Почти предвыборная программа какого-то очередного ляшка з вилами.
+
+98
gucci
gucci
15 ноября 2023, 12:06
#
Ні, це не передвиборча програма какого-нібудь ляшка, це реалії. Бідняків можна крутити на вулицях, витягувати з ліжок, виписувати синій квіток на той світ. Поки що. А багаті будуть придбавати овдп під 18−20% і обідати з офіцерами, їздити на відпочинок за кордон, Залужний допише свою дисертацію, а Зеленський і надалі буде їздити в турне заходом як герой. Ще раз: єдине, що є в Україні цінного на сьогодні - це ЗСУ, зі всіма перевагами і недоліками. Все інше — пародія. Так само як і економіка, фінанси, соціалка. Не буде в воїнів мотивації і розуміння — не буде України.
+
+45
YakovBoricov
YakovBoricov
15 ноября 2023, 12:13
#
Усіх мобілізувати? Добре, а далі що буде можете описати? Серйозно. Чи просто довподоби слово: ДАЕШЬ! Не вистачає в кінці: а бідних до влади!
+
+83
gucci
gucci
15 ноября 2023, 12:42
#
Слушно, дякую за запитання. Ні, не треба всіх мобілізовувати одразу. Треба, щоб багаті служили, як це було в перші дні війни, бо йшли і багаті-свідомі. І вони не тільки служили, вони фінансово підтримували, бо то їх зачіпало особисто. Коли розумні побачили і відчули той совок в армії, мотивація сильно впала. Треба обмежити вживання міцних напоїв, як то було в лютому-березні, до перемоги. А там, будь-ласка. І головне — потрібен приклад влади. Якщо з слуг всі мутять, судді мутять, прокурори мутять, а служити пішли лише дехто з опозиції, і вже загинули — це не мотивація. До того ж, бідняка можна як розмінну монету — куди завгодно, він ніщо. А от багаті і впливові в армії за «проізвол, корупцію і самодурство начальства» почнуть вживати вже певних заходів, бо вони менше бояться і більше можуть, ніж голота. Що далі буде. Моя думка така — всі чоловіки мають пройти це випробувпння на мужність. Насамперед, діти багатіїв. Бо нічого не варта країна, де еліта косила і ухилялася. Якщо багаті не підуть, країна програє, тоді буде вже інше кіно. Має бути логічна, чесна процедура служби, а не вичмоктування всіх соків із свідомих патріотів. Має бути ротація. Послужив рік, отримав рік гражданки, пішов служити сусід. Я хочу поважати чоловіків-українців в майбутньому, але за що? Якщо майже всі мої однокласники, одногрупники, оточення — всі ухиляються, відкупляються. А дівчата, прикриваючи своїх чоловіків, пролили крокодилячу сльозу, коли я пішов в ЗСУ, подумки радіючи, що їх це не зачепило.
+
+61
YakovBoricov
YakovBoricov
15 ноября 2023, 13:22
#
Не потрібно ділити людей на касти, багаті та бідні… це дорога до розрухи. Серед бідних та заможних є хороші та погані люди. І серед бідних поганих людей також вистачає і їх чимало. Коли Ви кажете, наприклад, що всі прокурори, судді погані, бо вони «мутять», то це означає що не конкретний суддя, а ВСІ… розумієте різницю?Ви клеїте на таких людей клеймо, на цілі професії!!! Коли Ви всіх без виключення збираєтеся відправити служити, то це означає, що на виході у Вас не залишаться люди з освітою та досвідом і Ви все точно програєте усе, Держави не буде. У сучасному світі перемагають технології, якість та інтелект, а Ви потім яку нішу у світі займете, якщо у Вас таких людей не залишиться ??? Для того, щоб збільшити кількість охочий на фронті - потрібно змітини якість. Повірте, на зараз вистачає людей, котрі готові піти по контракту, вони є !!! але за кращих умов (реально платити, а не випрошувати, страховка, якої досі немає, повне забезпечення, а не давайте своїм коштом, або скинемося, реальне тестування інтелекту командирів та їх заміна, на яких повально скаржаться, але реально закривають на це очі, але ж через тупість люди гинуть просто так… більше не буду перераховувати, бо занесе…). Почніть з основного та елементарного!
+
+30
gucci
gucci
15 ноября 2023, 14:33
#
Я Вам ставлю лайк за деякі слушні зауваження. Насамперед, відчуваю розуміння з Вашої сторони стану речей. Проте маю заперечення. Їх і наведу. Так, я вважаю всіх суддів, всіх прокурорів, депутатів — поганими. Поясню. Хороший суддя, будучи суддею, несе відповідальність за систему, він є елементом системи. Система корумпована наскрізь. Тож треба систему очистити, щоб можна було і хороших, і поганих суддів поважати і мати із ними справу. Поки що, всі вони виродки. Навіть хороші. Вони нас судять, беруть хабарі, живуть, а ми маємо лише обов’язки. Тому їх на війну, а потім після очищення, будь-ласка. Теж саме про депутатів, прокурорів. По-друге, треба на касти, бо багатій і бідняк — це 2 різні планети. Життя бідняка вартує 3 копійки, а багатія — мільйон. Тому і треба їх зміксити, що і було в перші місяці війни. Насамкінець, така склалася ситуація, що багатій від війни навчився якщо не вигравати, то хоча б не втрачати, а по біднякам їздять ще більше. Якщо цього не змінити, все, що може змитися, змиється і ніколи вже не повернеться.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
15 ноября 2023, 21:53
#
А вам не спадає на думку, що це не випадково і, відповідно, змінюватися нічого не буде, бо так потрібно?
+
0
gucci
gucci
15 ноября 2023, 23:29
#
Зміни будуть. Забагато речей змінилося назавжди. Я, ми, не пробачимо зрадникам всіх рівнів. А нас стає дедалі більше.
+
0
SkeptikUA
SkeptikUA
15 ноября 2023, 23:55
#
А що Ви зробите? Ви ж «бідні», а всім керують «багаті». Вас «бідних» дійсно стає дедалі більше, але і до цього була переважна більшість, і що багато зробили? Типове мислення «простого» українчика — всьому виною «багаті». Це банальна заздрість до тих, хто зміг те, про що ви можете лише мріяти.
+
+30
Markell
Markell
15 ноября 2023, 22:37
#
Шановний, почніть з себе, давайте спочатку в окоп, а-то трендіти лежачи на дивані тараторити що всі погані не треба, для цього є армія кацапських ботів. Ті хто сидять вдома або працюють на мінімальці і отримують з\п в конверті більше всього гавкають про корупцію.
+
0
gucci
gucci
15 ноября 2023, 23:24
#
Я в ЗСУ був з перших днів. 3−5 годин сон, постійний стрес, небезпека. Мені пощастило звільнитися за сімейними обставинами, бо в мене батько з альцгеймером, 1 група, а брат з Канади — зрадник, кинув батька на мене, сказав — не йди в ЗСУ, бо Ру захопить за 3 дні вас. Не захопила. Але навіть за цієї обставини її Величність, армія мене довго не відпускала зі своїх обійм. Я довів Батьківщині, моєму синові, моєму батькові - що я люлина надійна. Це і є честь. І якщо доведеться взяти мій калаш, року народження що і я, то я точно знаю, що вагань не буде. Але спочатку я хочу дати шанс іншим чоловікам.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
15 ноября 2023, 9:21
#
И что?
Вроде как «умный» (по образованию) гражданин, а вот ответ на основной вопрос не дает — а где в этой схеме место «чиновников — рехформаторов»? Где место самопровозглашенных экспертов и продажных журналистов? Ну и где место для …політичних лідерів… всяких прокомунячих мастей?
+
+35
gorobezus
gorobezus
15 ноября 2023, 10:02
#
А в сфере госуправления давно следует ограничить численность персонала. Взять численность госаппарата совдепии на душу населения, урезать в два -три раза — и с полученным числом пусть как хотят так и крутятся. Ту же численность Верховной Рады давно следует ограничить числом особей штук 300 максимум.
А по поводу школ — вполне здравое замечание. Количество школ в крупных городах осталось прежним, а вот учащихся стало раза в два меньше (причем это оптимистично) И да, у меня в классе было 36 человек, мужская часть класса на физре организовывала почти две полноценные футбольные команды, ща максимум 25 человек в классе.
Привязать рост ЗП госаппарата к росту ВВП.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
15 ноября 2023, 23:36
#
Ща в Тернополі школи переповнені. А от в Харкові ні… але є така штука, що потім за потреби ти ту школу не відновиш. З садками та сама ситуація. Місць немає. 35 дітей в класі то не нормально, а от 15−20 саме те, що треба.
+
+75
AleksandrBank
AleksandrBank
15 ноября 2023, 11:26
#
Це ЕКОНОМІСТ чи ПОЛІТИК? Бо написано політиком! В стилі Ляшка та Юлі.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
15 ноября 2023, 12:25
#
Юля до такого не додумалась, это в стиле Ляшко.
+
+30
YakovBoricov
YakovBoricov
15 ноября 2023, 12:38
#
Як Ви думаєте час шарікових вже настав?
+
+11
AleksandrBank
AleksandrBank
15 ноября 2023, 13:45
#
Поки ні.
+
+15
manson
manson
15 ноября 2023, 13:13
#
Скажем так, не вижу смысла спорить по отдельным пунктам, их реалистичности, рентабельности, продолжительности и так далее, потому что уже слишком поздно. Даже если начать подобные изменения сегодня, то все равно весной-летом на поверхность всплывут уже все последствия наших ошибок, и то к чему мы в итоге пришли
+
+30
SkeptikUA
SkeptikUA
15 ноября 2023, 14:46
#
За все хороше, проти всього поганого. Бандитів посадити у тюрми, побороти корупцію, налогодити виробництво зброї, бла бла бла…
+
+15
Lolik1837
Lolik1837
15 ноября 2023, 17:23
#
Прочитал эту статейку (статьей язык не поворачивается назвать). И у меня только один вопрос возник после прочтения — что за д@бил ее написал?
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