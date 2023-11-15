Как победить, если Запад перестанет поддерживать Украину деньгами

В следующем году Украина рассчитывает получить 1,67 трлн грн международной помощи. Можно говорить, что мы слишком зависим от Запада, а можно уже сейчас думать о том, как победить врага с дефицитом бюджета в 1,5 трлн гривен, если Запад нам откажет в финансировании. Свой вариант предложил экономист Даниил Монин. «Минфин» выбрал главное.

Уже проходили

Не все пропало. Мы в подобной ситуации уже были в начале войны. Нас никто не финансировал, нам никто не поставлял технику и вооружение. Нам давали 3 дня на захват Киева и 2 недели на захват всей Украины. Но мы не только первично выиграли сражение за Киев, а и отодвинули, и стабилизировали фронт в других местах. А первое реальное финансирование пришлось аж на 29 июня, если мне не изменяет память, а до этого мы мобилизировались и финансировали своими деньгами армию.

Сейчас, на самом деле, ситуация, с одной стороны, хуже (мы устали), с другой стороны, лучше — мы знаем, что можем бить врага, даже который учится. Поэтому, тут будут мои мысли — чтобы я сделал, если бы нас перестали вообще финансировать, хотя лично верю, что это не произойдет, ни со стороны ЕС, ни со стороны США.

Я лично буду даже рад, если нас перестанет финансировать МВФ. Потому что 7% в валюте кредит от МВФ — это выглядит, как откат украинского правительства МВФ, чтобы он благословлял все ухудшения бизнес-среды, и его лучше вообще не брать.

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Как вести войну без западного финансирования

Для начала, экономика должна быть экономной. Закупать надо именно то, что необходимо для фронта, и то, что просят реальные части в реальной обстановке. Поэтому заказы должны идти от непосредственно воюющих частей. Соответственно, необходимо максимально обеспечить горизонтальные связи производителей «военки» (дронов), и все, что мы можем произвести с заказчиками на местах. Если части готовы брать то, что предлагает наш производитель, значит, это нужно просто оплачивать и все. Использование в реальных боевых условиях — это и есть реальное испытание любой техники и снаряжения. Никто в Украине не заинтересован, чтобы оно было плохого качества, — Никто! И военные части не будут в следующий раз просто заказывать плохое, и все. По поводу «нет денег». У нас на счетах банков — 700−800 млрд гривен свободной ликвидности, которая, из-за совершенно неадекватной политики Нацбанка, складируется в депозитные сертификаты, и используется во вред экономике — только наращивая долги, двигая Украину в дефолт (Нацбанк перечислит в госбюджет всего 17 млрд гривен, тогда как имеет на балансе 700 млрд долгов государства — фактически, вымывает 100 млрд гривен доходов бюджета).

Поэтому мое предложение здесь такое: необходимо опустить ставку НБУ до 8%, а максимальную ставку по депозитным сертификатам ограничить 6%. Тогда Минфин сможет предлагать ОВДП по ставке 10% в гривне, и банки начнут заниматься, наконец, тем, чем должны заниматься, — кредитовать экономику и дефицит бюджета. А для стимулирования военных предприятий — дать возможность банкам брать кредиты рефинансирования НБУ по ставке 8% в гривне на сумму выданных кредитов военным предприятиям, у которых части через Минобороны будут выкупать произведенную продукцию. С уменьшением уровня ликвидности у банков, банки в дальнейшем смогут брать кредиты рефинансирования у НБУ для дальнейшей покупки ОВДП правительства. Отменить, наконец, блокировку предприятий навсегда. Убрать НДС и акциз на закупку дешевых авто, которые требуются в больших объёмах для фронтовой логистики. Это не место для заработка. Если Минобороны платит, то оно просто заплатит намного меньшие суммы. Запретить НБУ транжирить валюту на межбанке. Ограничить ее не более 1−1,5 млрд долларов в месяц. Мы обречены на девальвацию в любом случае. Но если мы запускаем свою военную промышленность или ее части, то НБУ должно начать, наконец, выравнивать наш дичайший торговый дефицит, заодно стимулируя кредитами наших производителей. Не возвращать долги МВФ. У нас форс мажор — война на выживание. Либо если МВФ хочет свои деньги назад — передоговориться по ставке не более 2%. Заодно посадив в тюрьму чиновников из Украины, которые лоббировали ставку 7%. Принимать любые предложения западных частных компаний по созданию в Украине военных предприятий для выпуска необходимой нам военной продукции, и давать им площадки для строительства с подводкой электрики и всего необходимого. Активизировать частные каналы привлечения донатов в Украину — возможно, даже не через государство, а через благотворительные и волонтерские организации. Ввести запреты на капитальные инвестиции, ремонты, взносы средств в уставные фонды предприятий. Только ремонты критической инфраструктуры, и мест попадания дронов и ракет оккупантов на уровне местных бюджетов и госбюджета. Восстанавливаться будем после войны. Сейчас нет смысла транжирить средства. Начать оптимизацию школ/садиков и другой инфраструктуры на местном уровне. Это, в любом случае, надо будет делать после войны, ибо демография другого уровня + еще большая часть детей выехало. Многие объекты будут не затребованы. Ну, и, наконец, начинать сажать или расстреливать мародеров.

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