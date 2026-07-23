Что будет с курсом доллара, кредитами, депозитами и ОВГЗ после решения НБУ

Геополитическая и экономическая обстановка в мире и в Украине остается очень напряженной. Это требует от украинских банков, бизнеса, граждан и НБУ оперативной реакции на внешние и внутренние вызовы. Одним из таких вызовов является рост цен.

Во многом он связан с ростом цен на нефть по всему миру из-за событий на Ближнем Востоке, что провоцирует в традиционно зависимой от стоимости энергоносителей Украине ответный рост цен на товары и услуги. На это НБУ повлиять никак не может.

Стоимость нефти BRENT

Не может Нацбанк и снизить влияние нехватки рабочей силы на отечественную экономику: кадровый голод вынуждает повышать зарплаты сотрудникам, что уменьшает маржинальность бизнеса и снижает конкурентоспособность украинских товаров на мировом и внутреннем рынке.

На административно регулируемые цены, например, в коммунальной сфере, НБУ также не влияет. А в последние месяцы часть таких затрат (например, холодная вода или вывоз мусора) существенно подорожали. Это заметно повлияет на стоимость потребительской корзины, которую использует Госстат для расчета показателей инфляции, а НБУ их учитывает при принятии решения по учетной ставке. Очередное такое решение регулятор огласит уже 30 июля.

К этому нужно добавить военные риски, потери от обстрелов рф гражданской инфраструктуры, которые бизнес в итоге перекладывает на потребителя. Все это только усиливает инфляционное давление.

Ситуативно, по данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в июне 2026 года замедлилась до 7,2% в годовом измерении, а цены за месяц снизились на 0,1%. Но даже сам Нацбанк Украины предупреждает, что это временное явление. По итогам 2026 года регулятор ожидает официальную инфляцию в пределах 9,4%. В первую очередь, из-за давления на бизнес со стороны энергозатрат и зарплат.

Инфляция в Украине

В этой ситуации у Нацбанка мало реальных возможностей посредством учетной ставки существенно повлиять на экономические процессы и «придавить» инфляцию, как это, например, делает ЕЦБ или ФРС США, повышая свои ставки.

Поэтому я прогнозирую, что 30 июля НБУ сохранит учетную ставку на текущем уровне в 15% годовых и особо ничего не поменяет в своих монетарных инструментах.

Но это отнюдь не означает, что ничего не изменится с финансовыми инструментами в Украине. Рассмотрим основные нюансы работы финсектора в августе 2026 года и чем это будет грозить клиентам банков.

Кредиты компаниям и населению

Несмотря на снижение официальной инфляции и вероятное сохранение 30 июля Нацбанком учетной ставки, говорить о реальном снижении цен пока явно рано.

В подобной ситуации, на фоне усиливающихся военных рисков, банки не станут снижать свои ставки по гривневым кредитам. Пока для этого нет никаких предпосылок. Но и особо повышать их сейчас они также не смогут, так как конкуренция за платежеспособных клиентов между финучреждениями только усиливается.

По всем кредитным госпрограммам ставки останутся прежними. Последние данные по ним достаточно оптимистичные, хотя для реального сектора экономики таких объемов кредитования в условиях войны явно недостаточно.

Например, по состоянию на 20 июля 2026 года в рамках программы «Доступные кредиты 5−7−9%» выдано 506 льготных кредитов на сумму 1,7 млрд грн, а всего с начала года бизнесу предоставлено 22,06 тысячи кредитов на 102,9 млрд грн.

А с момента запуска данной госпрограммы (февраль 2020 года) подписано 157,05 тысяч договоров на сумму 565 млрд грн. И именно эти кредиты сейчас существенно «разбавляют» общую статистику по ставкам кредитования банками и объемам такого кредитования. Хотя в последние месяцы и кредитные проекты самих банков без поддержки государства занимают значительный удельный вес в кредитных операциях финучреждений.

Реальная ставка для заемщиков по госкредитам, с учетом выполнения всех требований банков (нотариальное оформление, страховка, оценка залогов и т. д. ), будет в пределах 12−15% годовых, что выше декларируемых финансистами уровней стандарта «5−7−9».

Уровень ставок гривневых кредитов для наиболее платежеспособных клиентов с ликвидными залогами и обеспечением для займов на срок от 1 месяца и более будет находиться в пределах 15−18% годовых. А по ультракоротким, 7−21- дневным, кредитным продуктам для покрытия кассовых разрывов в пределах установленных кредитных линий банки для VIP-клиентов смогут выдавать кредиты под 13,5−15% годовых.

Малый и средний бизнес будет кредитоваться по ставкам в пределах 18−20% годовых, а по проектам с повышенными коммерческими рисками — и до 22−24% годовых. Главной причиной более высоких ставок для этой группы клиентов является отсутствие высоколиквидных, с точки зрения банкиров, залогов, небольшие объемы бизнеса и актуальные военные риски.

В августе 2026 года, вне зависимости от масштабов самого бизнеса, среди банков в приоритете будут следующие направления кредитования: агросектор, оборонка, энергетика, логистика, оптовая и розничная торговля, IT-сектор и производство стройматериалов.

Часто банки будут проводить крупное кредитование в формате консорциумных кредитов, то есть когда несколько банков кредитуют «вскладчину» одного клиента. Эта форма будет в августе очень популярной для кредитования энергетических и оборонных проектов.

Сохранится в августе и практика открытия для надежных и платежеспособных крупных клиентов возобновляемых кредитных линий на сроки от 1 года до 3 лет при наличии у них ликвидных залогов и надлежащего страхования военных и других рисков.

По валютным кредитам юрлицам ситуация в августе кардинально не изменится. Ограничения НБУ не позволят особо кредитовать в валюте. Поэтому объемы таких кредитных операций банков в валютном эквиваленте особо не увеличатся, а вот ставки по ним могут вырасти на 0,25−0,5% годовых в евро и в долларе, если ЕЦБ и Федрезерв США на своих заседаниях 23 июля и 29 июля повысят процентные ставки в этих пределах.

Кредиты населению

По потребительским кредитам населению в августе сохранится существенный разброс ставок. В зависимости от продукта, при кредитовании той или иной группы граждан номинальные ставки будут находиться пределах от 18% до 30% годовых и выше. Но с учетом комиссионных и других платежей, частных клиентов будут кредитовать по ставкам в пределах 32−80% годовых.

Останутся популярными среди клиентов и кредитные продукты с погашением «частями», а также кредиты «до зарплаты». Но глобального скачка подобного кредитования в августе 2026 года я не прогнозирую. Для многих банков (особенно небольших) из-за высокий требований НБУ и необходимости формировать под подобные кредиты значительные резервы такие продукты становятся менее интересными.

Объемы ипотечного кредитования пока останутся на достаточно низком уровне — в пределах максимум до 5−10 млрд грн в месяц.

Депозиты и вклады в гривне

Банковская система в августе сохранит свою платежеспособность и ликвидность. Банки продолжат вкладываться в депсертификаты НБУ. По моим оценкам, подобные вложения в этот период будут в пределах от 370 млрд до 530 млрд грн.

Объем операций НБУ по регулированию ликвидности банков

Ресурсы, за счет которых банки затем активно наращивают вложения в депсертификаты Нацбанка, формируются из текущих и срочных средств их клиентов, а также собственных средств самих банков. Общий объем депозитов населения (физических лиц) в украинских банках на начало июля 2026 года достиг около 1,52 трлн грн. А общая база средств всех клиентов (население + бизнес) находится на максимуме — в пределах 3,281 трлн грн.

Но, несмотря на определенную переликвидность в системе, банки сейчас не могут особо снижать ставки по своим привлеченным срочным ресурсам, так как сохранение достаточно высокой инфляции в Украине и скачки валюты периодически провоцируют граждан на активные траты своих сбережений на покупку товаров и оплату услуг, а также на покупку валюты или ОВГЗ, как альтернативы депозитам.

В итоге банки в августе постараются оставить свои ставки по вкладам и депозитам на интересном для клиентов уровне.

Особо оперативно на все изменения на ресурсном рынке будут реагировать мелкие и средние банки. Часть из них в августе в виде акционных программ еще повысят свои ставки в гривне на 0,25−0,5% годовых максимум по срокам на 3 месяца. Крупные же госбанки, «дочки» иностранных банков и самые большие банки с отечественным капиталом ограничатся разовыми акциями для поддержания существующей базы фондирования.

По моему прогнозу, уровень ставок по гривневым депозитам физлиц в августе в банках с отечественным капиталом будет в пределах:

3 месяца — до 13,0−17% годовых,

6 месяцев — до 14−16,5% годовых,

9 месяцев — до 14,5−16,7% годовых,

12 месяцев — до 15−16,5% годовых.

С учетом налогообложения и военного сбора, «чистая» доходность по гривневым вкладам составит:

3 месяца — до 10,01−13,09% годовых,

6 месяцев — до 10,78−12,71% годовых,

9 месяцев — до 11,17−12,86% годовых,

12 месяцев — до 11,55−12,71% годовых.

Госбанки и «дочки» иностранцев будут давать на 1−3% годовых меньше по каждому из указанных выше сроков.

По депозитам юрлиц разброс ставок в августе 2026 года останется достаточно широким, в зависимости от индивидуальных задач конкретного банка по дальнейшему размещению таких гривневых ресурсов, их суммы и сроков.

В целом, по моему прогнозу, это будет:

до 7−13% годовых по месячным ресурсам от 1 млн грн,

до 8−14% годовых —на сроки до 4 месяцев,

до 12,5−15% годовых — на срок от 5 до 9 месяцев,

до 13−15,5% годовых — на год.

Банки с отечественным капиталом останутся более оперативными и гибкими в части договоренности с компаниями по депозитным процентным ставкам, чем их государственные и «иностранные» коллеги.

По валютным депозитам для юрлиц и физлиц ставки в августе останутся на прежнем уровне. Даже если ФРС США и ЕЦБ свои ставки повысят на 0,25% годовых на ближайших июльских заседаниях. По моему прогнозу, ставки по валютным депозитам и вкладам в августе будут:

от 0,1% до 1,3−2% годовых в евро

от 0,1% до 2,5% годовых в долларе.

Некоторые небольшие банки будут добирать клиентскую базу за счет «акционных» предложений до 2,5% годовых в евро и до 2,75% годовых в долларе. Но это, скорее, будет исключение, а не правило.

Работа банков и клиентов с ОВГЗ

После подписания нашими западными партнерами последних обязательств по финансированию Украины на 2026−2027 годы в объеме как минимум 90 млрд евро (и это еще без учета договоренностей с МВФ и другими международными организациями) Минфин несколько охладел к массированному привлечению средств в бюджет через ОВГЗ. Точнее, деньги Минфину, как и прежде, очень нужны, но сейчас ключевым стал вопрос цены.

Поэтому, даже при высоком уровне инфляции в Украине Минфин в августе не станет привлекать средства «дорого», а будет стремиться выполнять основной план по привлечению ресурсов в бюджет за счет продаж банкам бенчмарк-ОВГЗ. Тем не менее для закрытия бюджетных «дыр» Минфину придется предлагать доходность по гривневым облигациям как минимум на 3−5 процентных пунктов выше от официального уровня инфляции, чтобы сохранить интерес инвесторов.

Поскольку, в отличие от депозитов, доходы по ОВГЗ не облагаются налогами, я прогнозирую постепенный рост вложений граждан и бизнеса в эти инструменты. По моим оценкам, «чистый» переток средств из банков в ОВГЗ в августе составит еще как минимум 6−8 млрд гривен за счет средств граждан, и еще порядка 4−7 млрд гривен — за счет бизнеса.

Остальной прирост портфеля облигаций обеспечат покупки банками бенчмарк-ОВГЗ и других выпусков. В первую очередь — государственными банками, а также частично дочерними структурами иностранных банков.

ОВГЗ, которые находятся в обороте по номинально-амортизационной стоимости

Напомню, что физлица по состоянию на 21.07.2026 года уже купили ОВГЗ на сумму порядка 156,96 млрд грн, а бизнес — на 214,29 млрд грн в эквиваленте.

Действующие ставки по ОВГЗ





По моим прогнозам, ставки доходности в августе по размещаемым Минфином валютным ОВГЗ в евро будут находиться в пределах до 3,2% годовых, в долларе — до 3,5% годовых, а в гривне — от 12,7% годовых до 16% годовых, в зависимости от сроков размещения ОВГЗ.

На вторичном рынке граждане и бизнес смогут иметь по ним доходность в пределах на 0,5−1,5% годовых ниже, чем «на первичке».

Валюта

В условиях глобальной геополитической неопределенности в мире и продолжающейся войны в Украине банки в августе продолжат активно зарабатывать как на безналичной, так и на наличной валюте. И хотя благодаря валютным интервенциям Нацбанка ситуация на рынке доллара останется под полным контролем НБУ, все мировые колебания пары евро/доллар в Украине будут отражаться прежде всего на курсе евро по отношению к гривне.

Это вновь сделает евро в августе 2026 года главным инструментом для спекуляций как на мировом, так и на украинском валютном рынке. При этом девальвационное давление на гривну сохранится.

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

Сохранение стабильного спроса на евро со стороны бизнеса для расчетов с европейскими партнерами в сочетании с активными покупками евровалюты населением — как на банковские карты, так и через обменные пункты — позволит банкам активно зарабатывать на валютно-обменных операциях практически весь август. При этом периодические колебания пары евро/доллар на мировых рынках лишь повысят привлекательность операций на валютном рынке — как за счет игры на внутреннем курсе валют к гривне, так и непосредственно на паре евро/доллар на внешнем рынке.

Размер комиссий банков при покупке и продаже клиентами валюты на межбанке составит 0,25−1% от суммы операции. При этом крупные и постоянные VIP-клиенты, продающие валюту, могут рассчитывать и на более низкие комиссии — вплоть до нулевых, поскольку банки по-прежнему испытывают дефицит клиентов — продавцов валютной выручки.

Практика активного завоза банками наличной валюты в страну в объеме, эквивалентном $600 млн — 1 млрд в месяц (в основном долларов США и евро), в августе продолжится. При этом доля наличного евро в общем объеме поставок будет постепенно расти и достигнет 40−50%, а в отдельные периоды — и более.

На наличном рынке спред по доллару и евро в относительно спокойные для валютного межбанка дни августа в кассах банков составит 15−20 копеек. В периоды повышенной волатильности курса евро на мировых рынках и украинском межбанке спред по наличному евро будет расширяться до 25−70 копеек, а по доллару — до 30 копеек. Сохранится и практика установления некоторыми наиболее «жадными» сетями обменных пунктов спреда между курсами покупки и продажи доллара и евро на уровне до 1 гривны.

Учитывая, что Нацбанк посредством интервенций по продаже доллара продолжает полностью контролировать ситуацию на валютном рынке, ожидаемое сохранение учетной ставки НБУ 30 июля на уровне 15% годовых дополнительного давления на курс не окажет. При этом динамика курса доллара (а косвенно — и евро), а также темпы девальвации гривны будут зависеть прежде всего от тактики и объемов валютных интервенций Нацбанка с поправкой на поведение пары евро/доллар на мировых рынках в каждый конкретный момент времени.