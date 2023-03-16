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16 марта 2023, 8:15 Читати українською

Правительство отменило кредиты под 0% по программе «5-7-9»: кто от этого выиграет

Несмотря на то, что в банковской системе переизбыток ликвидности, украинские финучреждения не особо балуют займами. Основная масса кредитов — от государственных банков и в рамках программы «5−7−9», в которую, кстати, правительство внесло существенные изменения. Кто и под какую ставку теперь сможет кредитоваться, рассказал экс-глава Совета НБУ Богдан Данилишин. «Минфин» выбрал ключевые тезисы.

Несмотря на то, что в банковской системе переизбыток ликвидности, украинские финучреждения не особо балуют займами.

Валютные поступления и расходы

На межбанковском валютном рынке продолжало наблюдаться близкое к сбалансированному соотношение спроса и предложения иностранной валюты по клиентским операциям. Это обусловливало умеренный объем чистой продажи иностранной валюты Национальным банком (278 млн долларов США, на уровне предыдущей недели).

Объем международных резервов Украины остается достаточным для сбалансирования валютного рынка. Так, в феврале 2023 года международные резервы Украины снизились на 3,5%, и по состоянию на 1 марта 2023 года, по предварительным данным, составили 28,9 млрд долл. США.

В частности, в феврале Национальный банк продал на валютном рынке 2 479,7 млн долл. США, и выкупил в резервы — 27,7 млн долл. США. При этом на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 2,4 млрд долл. США, из которых 2,1 млрд долл. США — от Всемирного банка, 330,4 млн долл. США — от размещения валютных ОВГЗ.

Также правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 570,4 млн долл. США (из них 354,0 млн долл. США — за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, 154,1 млн долл. США — долг перед Всемирным банком), в пользу МВФ Украина уплатила 306,3 млн долл. США.

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Количество выданных банками кредитов сокращается

По оперативным данным Национального банка, сокращение кредитов банков, выданных резидентам, в феврале сократилось на 1,3%. Сокращение происходило по всем категориям субъектов как в национальной, так и иностранной валютах. Так, гривневые корпоративные кредиты банков в феврале уменьшились на 0,2%, в иностранной валюте — на 3,2%. Гривневые кредиты домохозяйствам — на 1,5%.

При этом объем фондирования банков продолжал расти. Остатки на гривневых счетах предприятий в феврале увеличились на 4,2%, домашних хозяйств — на 1,4%. Средства на валютных счетах хозяйствующих субъектов в феврале выросли на 0,2%, населения — на 1,8%.

Несмотря на существенное резервирование, характеристики достаточности капитала банков в феврале оставались на достаточном уровне. Так, адекватность регулятивного и основного капитала банков по состоянию на 01.03.2023 составляла 20,3% и 13,4% соответственно (при минимальных нормативных значениях 10% и 7%). Банки также продолжают выполнять нормативы ликвидности и кредитных рисков.

Ликвидность остается на рекордном уровне

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) остается на уровне более 500 млрд гривен (в том числе, более 300 млрд гривен — в депозитных сертификатах НБУ).

Основным фактором поддержания высокого уровня банковской ликвидности выступают расходы по Единому казначейскому счету Правительства, тогда как чистая продажа Национальным банком иностранной валюты банкам уменьшает объем свободной ликвидности в банковской системе. Избыток ликвидности, в свою очередь, определяет низкий спрос банков на кредиты рефинансирования и удержания рыночных ставок на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ (23%).

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Оптимизация государственных программ по поддержке предпринимателей

Поддержке банковского кредитования способствует реализация государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» Так, на прошлой неделе по государственной программе банками было выдано 511 льготных кредитов на общую сумму 1,9 млрд грн, из которых около двух третей — государственными банками.

Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе превысило 23 тысяч, а их объем составил почти 92 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей текущего периода, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и на антивоенные цели.

В целях повышения эффективности государственных расходов Правительство приняло решение об оптимизации Государственных программ «Доступные кредиты 5−7−9%» и «Доступный финансовый лизинг 5−7−9%» в условиях военного положения. Принятыми изменениями для государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» предусмотрено:

  • установление по кредитам на инвестиционные цели компенсационной ставки для средних и крупных предприятий 9% годовых, с возможностью уменьшения, при создании новых рабочих мест, до 7% годовых;
  • установление по кредитам на инвестиционные цели компенсационной ставки для микро- и малых предприятий на уровне 7% годовых, с возможностью уменьшения для инвестиционных кредитов до 5%;
  • установление компенсационной ставки 9% годовых для кредитов на пополнение оборотного капитала для всех предприятий.

Для государственной программы «Доступный финансовый лизинг 5−7−9%»:

  • установление компенсационного вознаграждения для средних и крупных предприятий 11% годовых, с возможностью уменьшения, при создании новых рабочих мест, до 9% годовых;
  • установление компенсационного вознаграждения для микро- и малых предприятий 9% годовых, с возможностью уменьшения, при создании новых рабочих мест, до 7% годовых.

Кроме того, предусмотрена отмена компенсационных ставок по кредитам и компенсационного вознаграждения по лизингу на уровне 0% годовых и исключение финансирования с целью предотвращения и преодоления последствий пандемии covid-19, в том числе, рефинансирования таких кредитов.

Это позволит оптимизировать расходы госбюджета на финансирование указанных программ, в соответствии с вызовами времени, направив финансирование на более актуальные направления, обеспечить непрерывное финансирование в условиях роста рыночных процентных ставок по займам и кредитного портфеля.

Автор:
Данилишин Богдан
Председатель Данилишин Богдан
Совет Национального банка Украины
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Комментарии - 3

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 марта 2023, 11:27
#
Вроде и мелочи, но выглядят довольно не профессионально…

В первом абзаце редакция Минфина пишет, цитирую:
«розповів ексголова Ради НБУ Богдан Данилишин.»

На сайте НБУ в перечне членов Совета НБУ
Богдан Данилишин числится рядовым членом Совета.
https://bank.gov.ua/ua/about/council#rada

А в подписи под редакционным материалом его
по старой памяти повысили до главы Совета НБУ.

P. S. Интересен и тот факт, что в настоящее время
Совет НБУ существует без руководителя, ведь
должность Главы Совета НБУ — вакантна.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 марта 2023, 11:35
#
Очень надеюсь, что главой Совета НБУ станет Щербакова,
хотя она единственная женщина в коллективе старпёров Совета.
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0
gavinrardred
gavinrardred
16 марта 2023, 23:52
#
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