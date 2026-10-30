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30 октября 2026, 11:00 Читати українською

Зерна в Украине хватает, но хлеб дорожает: почему дешевый урожай не снижает цены в магазинах

Украинцы могут платить за хлеб еще больше, хотя зерна в стране достаточно, а пшеница на внутреннем рынке дешевеет. Причина не только в стоимости муки. Производители тратят все больше на электроэнергию, горючее, зарплаты и доставку. По прогнозу Дениса Марчука, до конца года хлеб может подорожать еще на 6−10%. Другие эксперты оценивают перспективы более сдержанно. Почему дешевеет пшеница, но дорожает буханка, выясняли «На пенсии» и УНИАН .

Украинцы могут платить за хлеб еще больше, хотя зерна в стране достаточно, а пшеница на внутреннем рынке дешевеет.
Дешевая пшеница не означает дешевый хлеб. Фото: Pexels
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Почему дешевеет зерно, но не хлеб

По словам одесского агрария Александра Петкова, цена тонны пшеницы снизилась с 11−13 тысяч до примерно 8 тысяч гривен. Причина заключается в проблемах с экспортом: закрытие глубоководных портов Одессы, Черноморска и других портов отгрузки зерна переориентировало на Дунай.

«Логистика при этом безумно дорога. И по Дунаю, и по Украине — автомобильным и железнодорожным транспортом», — рассказал Петков изданию «На пенсии».

По его словам, стоимость перевозки по речному маршруту выросла с 25 до 75 долларов. Это оказывает давление на закупочные цены зерна внутри страны.

Однако более дешевая пшеница не означает более дешевого хлеба. В буханке весом 600 граммов содержится около 400 граммов муки, а остальные затраты приходятся на производство.

«В расходы входят масло, электроэнергия, запчасти, бензин и зарплаты работникам пекарни», — пояснил аграрий.

Эксперты не соглашаются с подорожанием

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозирует, что до конца 2026 года хлеб может подорожать еще на 6−10%. Среди причин он называет затраты на электроэнергию и генераторы. Буханка за 50 гривен в таком случае будет стоить 53−55 гривен.

Руководитель аналитического отдела УКАБ Максим Гопка настроен более сдержанно. В комментарии УНИАН он отметил, что в сентябре пшеничный хлеб стоил в среднем 56,9−67,3 гривны за килограмм. За год цена выросла на 14−21%, но в октябре месячное подорожание составило всего около 1,5%.

«Сценария резкого подорожания хлеба на десятки процентов в течение одного-двух месяцев мы пока не видим», — отметил Гопка.

Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран также считает, что хороший урожай и ограниченный экспорт будут сдерживать цены на хлеб, муку и крупы.

Формирующая цену буханки

По оценке Гопки, на себестоимость влияют не только расход пекарен, но и курс валют и горючее. По состоянию на 30 октября доллар стоил 45,53 гривны против 41,76 гривны год назад. Цена дизельного горючего с 1 по 23 октября выросла с 98,44 до 103,45 гривны за литр.

«Хотя сырье для части украинских продуктов дешевое, но переработка, топливо, энергия, упаковка и логистика дорожают», — подчеркнул эксперт.

Михаил Непран добавил, что из-за проблем с экспортом часть зерна остается в Украине. По его оперативным оценкам, в сентябре страна экспортировала около 46% необходимого объема агропродукции. Это увеличивает предложение зерна и давит на закупочные цены.

В результате возникает парадокс: аграрии продают зерно подешевле, производители хлеба тратят больше на его выпуск и доставку, а покупатели не получают выгоды от хорошего урожая. Именно поэтому более дешевая пшеница пока не стала предпосылкой для снижения цены на буханку.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 октября 2026, 11:11
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… теперь новый «аффторЫтетный» источник — «на пенсии»!
Уважаемый автор, а Вы не хотите рассказать -что такое зерно! именно по сортам и использованию? Что нет?.. понятно!
А Вы не хотите рассказать о условиях хранения разных сортов зерна? …понятно!
А Вы не хотите рассказать о переработке разных сортов зерна, для разного применения? Что тоже не хотите? …понятно!

…рекомендую в «первоисточнике» обратить внимание на другую, более важную статью!
Как мясо «толкает» другие цены вверх: свинина уже по 350, а говядина — более 430 гривен
https://napensii.ua/news/496006-kak-myaso-%e2%80%9ctolkaet%e2%80%9d-drugie-czeny-vverh-svinina-uzhe-po-350-a-govyadina-%e2%80%94-bolee-430-grn/

Уверен что многие захотят узнать о ключевой роли стоимости (розничной) МЯСА! на «другие» цены…
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