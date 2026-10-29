Правэкс Банк меняет название на Интеза Санпаоло Банк

Новый бренд объединяет глубокие знания местного рынка с мощностью, инновационностью и международным масштабом одной из ведущих банковских групп Европы.

Киев, 30 октября 2026 года — ПРАВЭКС БАНК, который с 2008 года входит в международную группу INTESA SANPAOLO, теперь будет работать под брендом и названием ИНТЕЗА САНПАОЛО БАНК (INTESA SANPAOLO BANK). Изменение названия будет более четко отражать принадлежность к одной из ведущих банковских групп Европы, сохраняя одновременно связь с местным рынком и доверие клиентов.

Сегодня INTESA SANPAOLO является одной из ведущих банковских групп Европы, обслуживающей более 21 миллиона частных и корпоративных клиентов благодаря своему многолетнему опыту и международно признанному лидерству в сфере консалтинговых услуг. По состоянию на конец июня 2026 г. объем финансовых активов клиентов INTESA SANPAOLO превышал 1,5 трлн евро, а кредитный портфель составил почти 440 млрд евро. Intesa Sanpaolo — крупнейшая банковская группа Италии с разветвленной международной сетью.

Как часть дивизиона международных банков INTESA SANPAOLO, банк входит в международную сеть, работающую в Центральной и Юго-Восточной Европе и Египте. Переход на общий бренд нацелен на усиление узнаваемости международной банковской сети INTESA SANPAOLO и подчеркивание принадлежности ее участников к одной группе. Это также отражает рост стратегического значения дивизиона международных банков Intesa Sanpaolo и стремление использовать общие знания и опыт, инновации и возможности сети для дальнейшего развития. В то же время, каждый банк сети сохраняет прочные связи с местным рынком и клиентами.

Смена бренда не повлияет на привычное обслуживание клиентов: они и дальше будут работать с той же командой специалистов и будут пользоваться привычными услугами. Имеющиеся банковские продукты, каналы обслуживания, украинская экспертиза и взаимное доверие останутся неизменными. Действие договоров и ежедневное банковское обслуживание будут продолжаться без перерывов. Клиенты смогут и дальше пользоваться своими счетами и услугами банка в обычном режиме.

Изменение названия банка с «ПРАВЭКС БАНК» на «ИНТЕЗ САНПАОЛО БАНК» — это больше, чем просто обновление вывески. Это четкое отражение нашей идентичности: банка с глубокими корнями в Украине и неотъемлемой части международной банковской группы. Банк и дальше будет инвестировать в инновации, цифровые решения и улучшение клиентского опыта, в то же время расширяя свои услуги для частных клиентов, предпринимателей и компаний в постоянно меняющемся мире.

ЦИТАТА. Семен Бабаев, председатель правления ПРАВЭКС БАНК:

«Мы меняем название, но наша преданность клиентам остается неизменной. Переход на бренд ИНТЕЗА САНПАОЛО БАНК более четко подчеркивает, что мы являемся частью одной из ведущих банковских групп Европы. В то же время мы сохраняем то, на чем всегда основывалась наша работа: знание местного рынка и крепкие отношения с клиентами. Новый бренд отражает нашу идентичность и стремление и дальше развиваться, внедрять инновации и создавать долгосрочную ценность для людей и бизнеса, с которыми мы работаем».

Новый бренд будет постепенно появляться во всех точках взаимодействия с клиентами банка — в отделениях, информационных и рекламных материалах, на вебсайте и других цифровых каналах, а также в материалах для клиентов. Переход происходит поэтапно, чтобы обеспечить удобство и понятность изменений для клиентов и других заинтересованных сторон.