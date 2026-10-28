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28 октября 2026, 10:52 Читати українською

«Киевстар» потратит до 2,28 млрд грн на покупку GigaCloud: что известно о сделке

Kyivstar Group Ltd. заключила соглашение о приобретении украинского облачного провайдера в GigaCloud. Максимальная стоимость сделки составляет $50 млн (около 2,28 млрд грн). Об этом говорится в официальном сообщении компании .

Kyivstar Group Ltd.
Максимальная стоимость сделки составляет $50 млн
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Условия соглашения

Общая сумма приобретения состоит из нескольких частей:

  • $41 млн — базовая стоимость приобретения;
  • до $4 млн — отложенные долговые обязательства;
  • около $3 млн — дополнительные выплаты за достижение согласованных показателей эффективности;
  • до $2 млн — компенсация капитальных инвестиций.

Таким образом, около $5 млн из общей стоимости сделки будут зависеть от будущих финансовых результатов GigaCloud и выполнения инвестиционных условий.

Завершение приобретения ожидается после выполнения стандартных условий закрытия сделки.

Что известно о GigaCloud

GigaCloud работает с 2016 года и обслуживает более 1800 корпоративных клиентов. Компания имеет облачную инфраструктуру в Украине и Польше.

По предварительным неаудированным финансовым данным, в 2025 году компания получила около $14 млн выручки и $4,7 млн EBITDA. Рентабельность по EBITDA составила примерно 34%.

В Киевстаре ожидают, что приобретение положительно повлияет на доходность и денежные потоки группы.

Соглашение позволит оператору расширить присутствие в корпоративном сегменте, объединив телекоммуникационные услуги, облачную инфраструктуру и решения по кибербезопасности.

Кроме того, компания рассматривает облачные технологии как основу дальнейшего развития сервисов на базе искусственного интеллекта.

Что изменится для клиентов

После завершения сделки GigaCloud продолжит работать как отдельная бизнес единица Kyivstar Group.

Компания сохранит бренд, действующую управленческую команду, а ее учредители, как ожидается, продолжат управлять бизнесом.

В то же время приобретение не предусматривает изменений в действующие клиентские договоры, уровень обслуживания или коммерческие условия.

Предыстория

В сентябре 2025 года «Киевстар» обратился в Антимонопольный комитет Украины за разрешением на приобретение доли GigaCloud. Тогда Forbes Ukraine оценивал стоимость облачного провайдера примерно в $10 млн.

Первую заявку АМКУ отклонил из-за несоответствия установленным требованиям. Повторное обращение оператор подал в октябре 2025 года, а 9 июля 2026 регулятор предоставил разрешение на приобретение.

Облачный сервис Kyivstar Cloud для бизнеса и государственного сектора оператор запустил в июне 2025 года.

В первом квартале 2026 года выручка облачного бизнеса Kyivstar.Tech выросла со 105 млн. до 192 млн. грн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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