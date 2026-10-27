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27 октября 2026, 14:36 Читати українською

У «Новой почты» появилась частная ПВО: есть первые сбитые беспилотники

«Новая почта» реализовала проект частной противовоздушной обороны (ПВО) и на счету сбития российских ударных беспилотников, сообщил совладелец группы компаний Nova Вячеслав Климов, передает «Интерфакс Украина».

«Новая почта» реализовала проект частной противовоздушной обороны (ПВО) и на счету сбития российских ударных беспилотников, сообщил совладелец группы компаний Nova Вячеслав Климов, передает «Интерфакс Украина».► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиСвое ПВО«Мы одна из немногих компаний, реализовавшая этот проект.
У «Новой почты» появилась частная ПВО
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► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Свое ПВО

«Мы одна из немногих компаний, реализовавшая этот проект. Я не хочу разглашать вам цифры, но мы имеем сбитие шахедов», — сказал Климов на 12-м Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ) «Люди. Бизнес. Экономика. Что дальше?» в Киеве в понедельник.

Он отметил важность дальнейшего развития проектов частной ПВО и отметил, что бизнес может брать на себя функции, которые до полномасштабного вторжения считались исключительной сферой ответственности государства.

Соучредитель «Новой почты» добавил, что бизнес также может иметь собственные службы для тушения пожаров на своих производствах. Он привел собственный опыт работы компании, где сотрудники самостоятельно гасят значительную часть пожаров, возникающих в результате атак, не дожидаясь прибытия Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«Сейчас крупные бизнесы ищут в Европе пожарные машины, для того чтобы создавать свои собственные службы. Это наша собственность, в чем проблема, кто мне может запретить тушить самому пожар на своей территории?», — отметил Климов.

Основным видом деятельности «Новой почты» остается экспресс-доставка документов, посылок и паллетированных крупногабаритных грузов. Компания является лидером экспресс-доставки по Украине. Ее конечными бенефициарными владельцами Владимир Поперешнюк и Вячеслав Климов.

Финпоказатели

Компания в первом полугодии 2026 года увеличила консолидированную чистую прибыль на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — до 2 млрд. 195 млн. грн., а выручку — на 31,8% — до 39 млрд. 127 млн. грн.

По состоянию на 13 июля 2026 г. сеть «Новой почты» насчитывала 54,7 тыс. точек сервиса: 16,8 тыс. отделений и 37,9 тыс. почтоматов по всей Украине.

Атака на «Новую почту»

  • 28 августа 2026 года: В селе Святопетровское (Киевская область) вражеский удар повредил склады «Новой почты» и расположенное поблизости производство.
  • 3 сентября 2026 года: Было атаковано и уничтожено депо / отделение в Днепре (есть пострадавшие).
  • В Киеве в результате ночной атаки было уничтожено отделение № 6 и повреждено сортировочное депо компании.
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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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