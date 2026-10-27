У «Новой почты» появилась частная ПВО: есть первые сбитые беспилотники

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Свое ПВО

«Мы одна из немногих компаний, реализовавшая этот проект. Я не хочу разглашать вам цифры, но мы имеем сбитие шахедов», — сказал Климов на 12-м Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ) «Люди. Бизнес. Экономика. Что дальше?» в Киеве в понедельник.

Он отметил важность дальнейшего развития проектов частной ПВО и отметил, что бизнес может брать на себя функции, которые до полномасштабного вторжения считались исключительной сферой ответственности государства.

Соучредитель «Новой почты» добавил, что бизнес также может иметь собственные службы для тушения пожаров на своих производствах. Он привел собственный опыт работы компании, где сотрудники самостоятельно гасят значительную часть пожаров, возникающих в результате атак, не дожидаясь прибытия Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«Сейчас крупные бизнесы ищут в Европе пожарные машины, для того чтобы создавать свои собственные службы. Это наша собственность, в чем проблема, кто мне может запретить тушить самому пожар на своей территории?», — отметил Климов.

Основным видом деятельности «Новой почты» остается экспресс-доставка документов, посылок и паллетированных крупногабаритных грузов. Компания является лидером экспресс-доставки по Украине. Ее конечными бенефициарными владельцами Владимир Поперешнюк и Вячеслав Климов.

Финпоказатели

Компания в первом полугодии 2026 года увеличила консолидированную чистую прибыль на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — до 2 млрд. 195 млн. грн., а выручку — на 31,8% — до 39 млрд. 127 млн. грн.

По состоянию на 13 июля 2026 г. сеть «Новой почты» насчитывала 54,7 тыс. точек сервиса: 16,8 тыс. отделений и 37,9 тыс. почтоматов по всей Украине.

Атака на «Новую почту»