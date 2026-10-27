Мировая экономика превысит $128 трлн: какое место заняла Украина в рейтинге МВФ

По итогам 2026 года объем мировой экономики по прогнозам превысит $128 трлн, что примерно на $20 трлн больше, чем в 2023 году. Крупнейшими экономиками остаются США и Китай, на которые приходится более 42% мирового ВВП. Украина занимает 57 место в мировом рейтинге. Об этом сообщает Visual Capitalist со ссылкой на октябрьский прогноз Международного валютного фонда (МВФ) World Economic Outlook.

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Крупнейшие экономики мира

США возглавляют рейтинг с прогнозируемым номинальным ВВП в $32,64 трлн. Это примерно четверть мировой экономики.

На втором месте Китай с показателем в $21,55 трлн. Его экономика более чем в четыре раза превышает экономику Германии, которая занимает третье место.

В пятерку крупнейших экономик также входят Япония и Великобритания.

Топ-10 стран по номинальному ВВП в 2026 году

Источник: IMF World Economic Outlook, октябрь 2026 года

Примечательно, что экономика США превышает совокупный ВВП Германии, Японии, Великобритании, Индии и Франции. В то же время, только четыре страны — США, Китай, Германия и Япония — обеспечивают примерно половину мирового экономического производства.

Украина заняла 57-е место

Согласно октябрьским прогнозам МВФ, номинальный ВВП Украины в 2026 году составит $229,41 млрд. Это обеспечивает стране 57-ю позицию в мировом рейтинге.

Украина расположилась между Ираком, экономика которого оценивается в $245,23 млрд, и Катаром с показателем в $203,04 млрд.

Прогноз реального роста украинской экономики в 2026 году составляет 1%.

Что поддерживает самые большие экономики

Одним из ключевых драйверов американской экономики стали масштабные инвестиции в искусственный интеллект. Они стимулируют спрос на серверы, полупроводники, центры обработки данных, программное обеспечение и энергетическую инфраструктуру.

Это создает дополнительные возможности для азиатских производителей технологического оборудования, поставляемых комплектующими американским компаниям.

В Китае немаловажную роль играет высокотехнологичное производство. За первые девять месяцев 2026 года экономика страны выросла на 4,6% в годовом исчислении, а производство в высокотехнологичных отраслях увеличилось на 14,3%.

В то же время, китайская экономика продолжает испытывать негативное влияние кризиса недвижимости и слабого внутреннего спроса. Инвестиции в развитие недвижимости за первые три квартала сократились более чем на 20%.

Что важно знать

Рейтинг составлен по номинальному ВВП, то есть стоимости производимых товаров и услуг в текущих долларах США по рыночному валютному курсу.

Этот показатель не учитывает разницу в покупательной способности валют и отражает непосредственно уровень благосостояния населения.

Кроме того, приведенные данные за 2026 год прогнозные, а не окончательные итоги года.