Мировая экономика превысит $128 трлн: какое место заняла Украина в рейтинге МВФ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 октября 2026, 12:14 Читати українською

Мировая экономика превысит $128 трлн: какое место заняла Украина в рейтинге МВФ

По итогам 2026 года объем мировой экономики по прогнозам превысит $128 трлн, что примерно на $20 трлн больше, чем в 2023 году. Крупнейшими экономиками остаются США и Китай, на которые приходится более 42% мирового ВВП. Украина занимает 57 место в мировом рейтинге. Об этом сообщает Visual Capitalist со ссылкой на октябрьский прогноз Международного валютного фонда (МВФ) World Economic Outlook.

По итогам 2026 года объем мировой экономики по прогнозам превысит $128 трлн, что примерно на $20 трлн больше, чем в 2023 году.
Украина занимает 57 место в мировом рейтинге.
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Крупнейшие экономики мира

США возглавляют рейтинг с прогнозируемым номинальным ВВП в $32,64 трлн. Это примерно четверть мировой экономики.

На втором месте Китай с показателем в $21,55 трлн. Его экономика более чем в четыре раза превышает экономику Германии, которая занимает третье место.

В пятерку крупнейших экономик также входят Япония и Великобритания.

Топ-10 стран по номинальному ВВП в 2026 году

Источник: IMF World Economic Outlook, октябрь 2026 года

Примечательно, что экономика США превышает совокупный ВВП Германии, Японии, Великобритании, Индии и Франции. В то же время, только четыре страны — США, Китай, Германия и Япония — обеспечивают примерно половину мирового экономического производства.

Украина заняла 57-е место

Согласно октябрьским прогнозам МВФ, номинальный ВВП Украины в 2026 году составит $229,41 млрд. Это обеспечивает стране 57-ю позицию в мировом рейтинге.

Украина расположилась между Ираком, экономика которого оценивается в $245,23 млрд, и Катаром с показателем в $203,04 млрд.

Прогноз реального роста украинской экономики в 2026 году составляет 1%.

Что поддерживает самые большие экономики

Одним из ключевых драйверов американской экономики стали масштабные инвестиции в искусственный интеллект. Они стимулируют спрос на серверы, полупроводники, центры обработки данных, программное обеспечение и энергетическую инфраструктуру.

Это создает дополнительные возможности для азиатских производителей технологического оборудования, поставляемых комплектующими американским компаниям.

В Китае немаловажную роль играет высокотехнологичное производство. За первые девять месяцев 2026 года экономика страны выросла на 4,6% в годовом исчислении, а производство в высокотехнологичных отраслях увеличилось на 14,3%.

В то же время, китайская экономика продолжает испытывать негативное влияние кризиса недвижимости и слабого внутреннего спроса. Инвестиции в развитие недвижимости за первые три квартала сократились более чем на 20%.

Что важно знать

Рейтинг составлен по номинальному ВВП, то есть стоимости производимых товаров и услуг в текущих долларах США по рыночному валютному курсу.

Этот показатель не учитывает разницу в покупательной способности валют и отражает непосредственно уровень благосостояния населения.

Кроме того, приведенные данные за 2026 год прогнозные, а не окончательные итоги года.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 17 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами