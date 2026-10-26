Эксперт Идея Банка рассказал об особенностях вкладов до востребования

Депозиты остаются одним из основных денежных инструментов для скопления и хранения средств. Кроме срочных вкладов, банки также предлагают гибкие депозиты с возможностью пополнения и снятия средств. Как и почему растет популярность таких вкладов — дальше, в материале.

На 1 сентября 2026 года общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины превысила 1,76 трлн грн. Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГОФО). Там также предоставили данные о росте объема сбережений граждан: за август объем вкладов вырос на 9,6 млрд. грн. Причем большая доля вкладов размещена в национальной валюте — 1,15 трлн. грн., а доля вкладов по требованию составляет 71,15%.

В банках Украины сегодня предлагают кроме срочных вкладов сроком на 1, 3, 6 и 12 месяцев, также вклады по требованию, где ставка обычно составляет 4—5% годовых. Как пояснил директор департамента розничных продаж Идея Банка Александр Тимофеев, такой депозит используется с целью эффективного финансового планирования, предусматривающего доступность сбережений. «Даже самый выгодный депозит не поможет, если деньги понадобятся уже завтра. Поэтому наряду со срочными депозитами важную роль играют вклады к вопросу», — отметил директор департамента розничных продаж Идея Банка Александр Тимофеев.

Он пояснил, что вклад в вопрос является одним из лучших инструментов для хранения финансовой подушки безопасности. Таким образом, гибкий вклад с возможностью пополнения и снятия средств можно использовать для резерва на непредвиденные расходы или накопления на крупную покупку, а также для временного размещения средств перед инвестированием или открытием срочного депозита.

По словам эксперта, сегодня Идея Банк предлагает вклад «Свободные средства» именно для клиентов, желающих сохранять доступ к своим сбережениям и одновременно получать дополнительный доход. Депозит позволяет получать 5% годовых в гривне, свободно пополнять счет, частично снимать средства и управлять вкладом онлайн через мобильное приложение O.Bank. Проценты выплачиваются каждый месяц, а деньги остаются доступными для клиента практически в любой момент. Минимальная сумма вклада — от 100 грн при открытии онлайн или от 1000 грн — в отделении. Вклад предполагает возможность пополнения и частичного снятия средств. Срок размещения — 1 месяц с автоматической пролонгацией.

«Проценты начисляются на фактический остаток средств на счете, а выплата производится ежемесячно. Если в течение месяца клиент пополнял вклад или частично использовал средства, доход рассчитывается с учетом реального остатка на счете. Благодаря этому такой вклад остается гибким инструментом: деньги могут работать даже тогда, когда человек активно ими пользуется», — отметил директор департамента розничных продаж Идея Банка Александр Тимофеев.

Эксперт отметил: для эффективного финансового планирования часть сбережений может находиться на срочных депозитах, а часть именно во вкладах к вопросу. Ведь такой подход обеспечивает удачный баланс между доходностью и финансовой гибкостью.

Что касается ставок по вкладам к вопросу, то они обычно не превышают 5% годовых, тогда как по срочным ставкам средняя ставка в банках, в зависимости от срока, составляет 8—16% годовых. Однако, отметил эксперт, ставки по вкладам к вопросу обычно менее чувствительны к рыночным изменениям, чем ставки по срочным депозитам.

«Благодаря вкладу по требованию клиент накапливает средства и сохраняет к ним свободный доступ, а если часть сбережений точно не понадобится в ближайшее время, может легко перевести средства на срочный депозит с более высокой доходностью. Для клиентов Идея Банка открытие и обслуживание депозитов доступно через мобильное приложение O.Bank, позволяющее оперативно переводить средства между собственными счетами и депозитными продуктами без визитов в отделение. Поэтому переход с вклада к вопросу на срочный депозит максимально прост и занимает всего несколько минут», — пояснил эксперт Идея Банка.

Напомним, этой осенью самую высокую доходность банки предлагают преимущественно по вкладам на 6, 9 и 12 месяцев. Ставки по таким депозитам в большинстве своем составляют от 12% до 16,5% годовых.

Ранее сообщалось, что портфель вкладов в Идею Банка за 8 месяцев 2026 года в гривневом эквиваленте вырос на 19,9% до 5,8 млрд грн, что свидетельствует о положительной динамике привлечения средств физических лиц.