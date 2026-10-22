Зимние шины подорожали до 17%: сколько стоит подготовить автомобиль к сезону в 2026 году

В Украине накануне зимнего сезона заметно подорожали автомобильные шины. В сентябре 2026 года медианная цена пары новых зимних шин составила 7000 грн — на 17% больше, чем годом ранее. Подержанные шины стоят почти вдвое дешевле — медианно 3600 грн за пару, однако и они за год подорожали на 16%. Об этом свидетельствует исследование OLX Запчасти.

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Некоторые бренды подорожали на 40−65%

Самая большая разница в динамике цен наблюдается в зависимости от бренда.

Среди новых шин больше подорожали Continental — на 65%, до 6600 грн за одну шину. Goodyear прибавили 47%, Michelin — 43%. В то же время, медианная цена шин Nexen за год почти не изменилась.

Среди б/у больше всего выросли цены на Yokohama — на 33% и Toyo — на 30%. Barum подорожали на 5%, Fulda — на 10%.

Среди б/у шин одними из самых дорогих остаются Michelin — медианно 2600 грн за одну шину, Continental и Pirelli — по 2500 грн, Yokohama — 2400 грн.

Goodyear стоят около 2250 грн, Bridgestone — 2200 грн, Hankook — 2000 грн, Nokian — 1950 грн. Среди доступных вариантов — Barum за 1550 грн и Premiorri за 1250 грн.

Большинство предложений — б/у шины

Около 92% активных объявлений по продаже зимних шин на OLX приходится на б/у варианты.

Среди опрошенных, которые уже приобрели или планируют покупать шины, 18% выбирают б/у, а еще 16% рассматривают как новые, так и б/у варианты.

В случае покупки б/у шин эксперты советуют обращать внимание не только на цену, но и на остаток протектора, возраст по DOT-коду, состояние боковин, наличие трещин и вздутия, равномерность износа и соответствие типоразмеру конкретному автомобилю.

Для зимних шин автоэксперт Максим Дембровский рекомендует ориентироваться на остаток протектора более 4 мм.

Какие размеры самые популярные

Больше всего предложений среди пар б/у зимних шин в сентябре было для размера 205/55 R16 — 1857 объявлений.

Далее следуют 205/60 R16 — 1250 предложений, 195/65 R15 — 1015, 225/55 R17 — 719 и 215/60 R16 — 691.

Популярные типоразмеры тоже подорожали. Пара 205/55 R16 стоит медианно 2700 грн — на 13% больше, чем год назад.

Для размера 215/55 R17 медианная цена пара составляет 3850 грн, что на 17% больше в годовом исчислении.

Водители экономят на поездках, но не отказываются от авто

Несмотря на рост расходов на содержание автомобиля, 46% опрошенных заявили, что за последний год пользовались машиной так же часто, как и раньше.

Лишь 9% стали чаще пользоваться общественным транспортом. 29% водителей ищут дешевле топливо, а 26% пытаются объединять несколько дел в одну поездку или тщательнее планируют маршруты.