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21 октября 2026, 9:47 Читати українською

Более $11,4 млрд в валюте: украинцы нарастили валютные остатки в банках до максимума за пять кварталов

В третьем квартале 2026 года украинцы увеличили валютные остатки на банковских счетах и депозитах на $336 млн. Это самый большой квартальный прирост за последние пять кварталов. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин со ссылкой на данные Нацбанка.

В третьем квартале 2026 года украинцы увеличили валютные остатки на банковских счетах и депозитах на $336 млн.
Украинцы увеличили валютные остатки на банковских счетах и депозитах на $336 млн.
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В то же время гривневые остатки домохозяйств выросли всего на 12,3 млрд грн или примерно на $274 млн в эквиваленте. Это самый маленький абсолютный прирост за последние шесть кварталов.

Сколько денег украинцы держат в банках

По состоянию на конец сентября 2026 г. домохозяйства-резиденты хранили на гривневых банковских счетах и депозитах 1,034 трлн грн.

Валютные остатки на счетах и депозитах на конец сентября составили $11,426 млрд.

Таким образом, в третьем квартале прирост валютных средств в долларовом измерении превысил прирост гривневых остатков: $336 млн против $274 млн.

Означает ли это усиление валютизации

Такое соотношение может свидетельствовать об более активном накоплении населением средств в иностранной валюте. В последний раз подобная ситуация наблюдалась в первом квартале 2025 года.

В то же время, наибольший прирост валютных остатков в третьем квартале пришелся на июль-август, с максимумом в августе.

Среди возможных причин такой динамики называют сезонный спрос на валюту в период отпусков и зарубежных поездок, а также августовское решение НБУ увеличить месячный лимит на покупку валюты до 200 тыс. грн.

Поэтому опережающий рост валютных остатков сам собой еще не свидетельствует об устойчивом переходе населения от гривневых сбережений к валютным — на квартальную статистику могли существенно повлиять сезонные и регуляторные факторы.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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