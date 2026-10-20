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20 октября 2026, 11:00 Читати українською

Золото падает в цене третий день: как на рынок влияет нефть

Золото дешевеет на фоне роста цен на нефть и опасений по поводу инфляции в США. Инвесторы оценивают, заставит ли это Федеральную резервную систему дольше удерживать высокие процентные ставки, что может снизить привлекательность драгоценного металла. Об этом пишет Investing.

Золото дешевеет на фоне роста цен на нефть и опасений по поводу инфляции в США. ФОТО: Pexels
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Во вторник спотовая цена золота снизилась на 0,2% — до $4131,62 за унцию. Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре также потеряли 0,2% и составили $4150,15 за унцию.

На предыдущей торговой сессии золото подешевело на 0,6% после снижения по итогам недели.

Нефть поддерживают опасения по поводу перебоев в поставках

Во вторник нефть Brent торговалась выше $109 за баррель. На предыдущей сессии ее цена достигала $90,70 — самого высокого уровня за пять месяцев.

На котировки влияют опасения по поводу возможных перебоев в поставке энергоносителей с Ближнего Востока. Эти риски перевесили определенное ослабление опасений после сообщений о возможном смягчении ограничений США на экспорт российских энергоресурсов.

В понедельник йеменская группировка хуситов, связанная с Ираном, заявила об атаках на энергетические, аэропортовые и военные объекты Саудовской Аравии. Среди целей, по заявлению группировки, оказался объект нефтяной компании Aramco. Это усугубило опасения относительно рисков для региональных поставок нефти.

Как инфляционные риски влияют на цену золота

Инвесторы оценивают риск того, что высокие цены на энергоносители будут поддерживать инфляцию в США и побудят Федеральную резервную систему (ФРС) дольше сохранять жесткую монетарную политику.

Золото не приносит процентный доход, поэтому рост процентных ставок и доходности облигаций повышает альтернативную стоимость его удержания. В таких условиях драгоценный металл может терять привлекательность для инвесторов.

Чего ждут от ФРС США

Следующее заседание ФРС запланировано на 27−28 октября. По данным CME FedWatch Tool, трейдеры оценивают вероятность сохранения процентных ставок без изменений на уровне 83%. Вероятность повышения ставки в декабре, по приведенным в источнике оценкам, составляет 94%.

В сентябре американский центробанк повысил базовую ставку на 0,25 процентного пункта — до диапазона 3,75−4,00%.

Дополнительным ориентиром для инвесторов станет индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) в США, публикация которого ожидается на следующей неделе. ФРС использует этот показатель для оценки инфляции. Новые данные помогут рынку оценить, может ли устойчивое ценовое давление послужить основанием для дальнейшего усиления монетарной политики.

По данным, приведенным в источнике, потребительские цены в США в сентябре выросли на 8,2% в годовом исчислении, а бензин подорожал на 18,2%. Это усилило опасения, что высокие затраты на энергоносители усложнят возврат инфляции к целевому уровню ФРС в 2%.

В то же время, другие драгоценные металлы во вторник росли в цене. Спотовая цена серебра повысилась на 0,6% — до $57,44 за унцию, а платины — на 0,3%, до $1653,65 за унцию.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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