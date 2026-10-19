Гранты для бизнеса: во Львове состоится практическая встреча для предпринимателей

Sense Bank продолжает серию практических мероприятий «Смысл для ФЛП». Вторая встреча состоится 27 октября во Львове и будет посвящена возможностям государственной грантовой программы по созданию и развитию бизнеса.

Мероприятие пройдет в Sense Hub Lviv (пл. Рынок, 26) с участием экспертов Sense Bank и Львовского областного центра занятости, непосредственно принимающего участие в рассмотрении грантовых заявок, оценке бизнес-планов и проведении собеседований с претендентами на финансирование.

Ирина Романяк, начальник управления реализации проектов Львовского областного центра занятости, расскажет об условиях участия в государственной грантовой программе, основных этапах получения гранта и требованиях заявителей.

Спикер от Sense Bank — Ирина Руденко, руководительница по развитию кредитных операций МСБ, объяснит роль банка в процессе получения гранта, в частности, как происходит проверка деловой репутации заявителей, а также расскажет о финансовых инструментах для развития бизнеса.

Формат встречи предполагает открытый диалог: участники смогут задать вопросы экспертам, обсудить собственные бизнес-идеи и обменяться опытом с другими предпринимателями.

Медиапартнер проекта ЦЕНА — практическое медиа о деньгах для тех, кто делает свое, зарабатывает и инвестирует.

Дата и время: 27 октября, 18:00.

Место: Sense Hub Lviv, площадь Рынок, 26.

Участие в событии безвозмездное, по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.

Регистрация на событие по ссылке :

Напомним, «Смысл для ФЛП» — это серия мер о возможностях, решениях и инструментах, которые могут быть полезны предпринимателям в ежедневной работе и помогать развивать собственное дело. Первое событие произошло 30 сентября в Киеве.