Инфляция уже 10%: где держать деньги, чтобы они не обесценились

Годовая инфляция в Украине в сентябре 2026 г. ускорилась до 10% против 8,1% в августе, а потребительские цены за месяц выросли на 2,1%. При таких условиях деньги, не приносящие доход, постепенно теряют покупательную способность. Об этом в подкасте Finance.ua рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

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По его словам, инфляция в 10% означает, что условный набор товаров и услуг, год назад стоивший 1000 грн, сейчас обходится примерно в 1100 грн.

Почему личная инфляция может быть выше

Официальный показатель не всегда совпадает с тем, как подорожание ощущает конкретная семья.

В сентябре, например, яйца подорожали на 43,6%, образовательные услуги — на 17,4%, одежда и обувь — на 8,5%. В то же время, овощи подешевели на 2,3%, а фрукты — на 5,7%.

Поэтому фактическая нагрузка на семейный бюджет зависит от того, на какие товары и услуги человек тратит больше всего.

Что происходит с базовой инфляцией

Базовая инфляция в сентябре составила 8,8% в годовом исчислении и 2% в месяц.

Этот показатель позволяет оценить более стойкие тенденции, поскольку меньше зависит от сезонных колебаний цен и административных решений.

Среди основных причин роста цен Мамедов называет последствия войны, повреждение энергетической инфраструктуры, расходы бизнеса на генераторы, горючее, логистику и безопасность, а также влияние валютного курса на импортные товары и сырье.

Могут ли депозиты перекрыть инфляцию

Одним из доступных инструментов защиты сбережений банкир называет гривневые депозиты.

По его словам, максимальные ставки по отдельным программам сейчас могут достигать 17,5% годовых.

После налогообложения процентного дохода по ставке 23% фактическая номинальная доходность такого вклада составит около 13,5% годовых.

Если инфляция за год будет оставаться на уровне около 10%, такая доходность, по оценке Мамедова, может компенсировать рост цен и обеспечить небольшой реальный доход.

В то же время, фактический результат будет зависеть от будущей инфляции, срока депозита и конкретных условий банка.