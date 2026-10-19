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19 октября 2026, 9:04 Читати українською

Цены на топливо снова растут: эксперт рассказал, что ожидать до конца месяца

В Украине продолжают дорожать дизельное горючее и автогаз. Оптовые цены на дизель уже превысили 100 грн за литр, а стоимость газа может задержаться на уровне 50 грн. В то же время, оснований для подорожания бензина пока нет. Об этом рассказал директор Консалтинговой группы A95 Сергей Куюн в интервью РБК-Украина.

В Украине продолжают дорожать дизельное горючее и автогаз.
В Украине продолжают дорожать дизельное горючее и автогаз.
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Почему дорожают дизель и автогаз

По словам эксперта, главная причина подорожания автогаза — резкий рост мировых цен. Новые партии горючего, закупленные по более высокой стоимости, уже поступают в Украину и влияют на цены на внутреннем рынке.

Такую тенденцию прогнозировали еще несколько недель назад. Ситуация с дизельным топливом также остается сложной.

По словам Куюна, договоренности по поставкам российского и американского дизеля не принесли результата, а цены продолжают расти из-за отсутствия избыточных объемов горючего. Снабжения остаются напряженными, а на рынке ощущается определенный дефицит ресурса. Это поддерживает высокую стоимость дизеля.

Какими будут цены на дизель в ближайшее время

«Думаю, цены будут еще немного расти. Оптовая стоимость остается высокой, поскольку на рынке нет избыточных объемов горючего и ощущается определенная нехватка ресурса. Постепенно цены будут выравниваться», — прогнозирует эксперт.

Подорожает ли бензин из-за роста цен на другое топливо

По мнению Куюна, оснований для подорожания бензина пока нет. На этом сегменте рынка ситуация остается нормальной: поставки обеспечены, а маржинальность находится на должном уровне.

Поэтому эксперт ожидает, что цены на бензин будут оставаться стабильными до конца октября и в ноябре. Автомобильный газ также может продолжать дорожать. Его стоимость может увеличиться примерно до 49−50 грн за литр.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
19 октября 2026, 12:20
#
В європі вже 150 гривень, а в рашці 60 гривень — ми ж рухаємось в Європу — то й підіймайте швидше ціни, демократичний дизель повинен бути дорогим!)). Акцизи введіть наприклад.
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