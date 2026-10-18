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18 октября 2026, 14:28 Читати українською

Visa запустила коммерческие платежи в USDC

Платежная компания Visa объявила о переходе сервиса предварительного финансирования международных переводов в стэйблкоинах Visa Direct от пилотного тестирования к коммерческому использованию. Первым технологическим партнером, запустившим эту функцию в работу, стала Inyo Global.

Платежная компания Visa объявила о переходе сервиса предварительного финансирования международных переводов в стэйблкоинах Visa Direct от пилотного тестирования к коммерческому использованию.
Visa объявила о переходе сервиса предварительного финансирования международных переводов в стэйблкоинах Visa Direct от пилотного тестирования к коммерческому использованию.
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Что это даст клиентам

Решение позволяет соответствующим клиентам финансировать трансграничные выплаты в USDC почти в реальном времени, не полагаясь исключительно на традиционные банковские расчетные окна.

Как Visa Direct интегрирует стейблкоины

Inyo Global — поставщик платежной инфраструктуры для сервисов денежных переводов, финтех-компаний, банков и других платежных бизнесов. Компания интегрировала функцию предварительного финансирования Visa Direct в собственную платформу, чтобы соответствующие клиенты могли использовать USDC для международных выплат.

Через одно подключение платформа Inyo позволяет привлекать пользователей, управлять рисками мошенничества и комплаенсом, принимать платежи и осуществлять внутренние и международные переводы более чем в 180 странах через Visa Direct.

«Следующий этап развития стейблкоинов — это их внедрение», — заявила глобальная руководительница Visa Direct Вера Платонова.

По ее словам, компания переходит от экспериментов с партнерами к практическому использованию технологии, помогающей бизнесам более гибко финансировать и перемещать средства по всему миру.

Соучредитель и директор по продуктам и технологиям Inyo Global Робсон Дантас отметил, что интеграция дает платежным компаниям новый способ финансирования выплат, доступный круглосуточно и через те же API Inyo, которыми они уже пользуются.

От пилотных программ до глобальных платежей

Visa развивает направление стейблкоинов в рамках более широкой стратегии интеграции блокчейн-технологий в традиционную платежную инфраструктуру. В 2025 году компания запустила пилотные программы предварительного финансирования и выплат со стейблкоинами через Visa Direct.

Они должны продемонстрировать потенциал таких активов для трансграничных расчетов, управления ликвидностью и международных переводов.

Новый этап означает переход от тестирования к коммерческому использованию этих возможностей. Visa рассчитывает, что стейблкоины помогут бизнесам быстрее финансировать платежи и более гибко управлять ликвидностью, сохраняя надежность и масштаб глобальной платежной сети.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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