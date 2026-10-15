NovaPay выпустил новые корпоративные облигации на 200 млн грн

NovaPay зарегистрировал и начал продажи нового выпуска корпоративных облигаций серии P общей нарицательной стоимостью 200 млн грн. Это уже 16 выпуск облигаций компании. Об этом говорится в сообщении компании.

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Что известно о выпуске

Выпуск состоит из 200 тыс. именных процентных корпоративных облигаций нарицательной стоимостью 1 тыс. грн. Процентная ставка по облигациям серии P составляет 18% годовых, а погашение намечено на 10 сентября 2029 года.

Облигации могут приобрести все желающие инвесторы в рамках публичного предложения. Привлеченные средства компания планирует направить на дальнейшее развитие кредитования физических лиц и бизнеса.

Напомним

NovaPay развивает направление корпоративных облигаций с 2023 года. За это время компания осуществила уже 16 выпусков. Владельцами облигаций NovaPay стали более 8,5 тыс. клиентов, а общий объем продаж превысил 5,1 млрд грн.

Компания уже успешно погасила три выпуска облигаций общим номинальным объемом 300 млн грн: серию C - в сентябре 2025 года, серию A - в апреле 2026 года и серию B - в июле 2026 года.

Кредитный рейтинг NovaPay и корпоративных облигаций компании подтвержден на уровне uaAA по национальной шкале.

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» отмечает очень высокую возможность компании своевременно и в полном объеме выполнять свои долговые обязательства.